Olga var flau og fryktet å bli holdt for narr – responsen har vært enorm

– Det hele startet da jeg tenkte på hva jeg kan gjøre for alle de som lider i krigen, sier Olga til TV 2.

– Og det jeg gjør best er å lage kule øyenbryn, smiler hun.

Fryktet reaksjonen

Hun forteller at hun i starten var flau over å lansere ideen på sosiale medier. Hun var redd hun ville bli holdt narr av.

– Her har folk mistet hjemmet sitt, og vi tilbyr dem skjønnhet, sier hun med et snev av selvironi.

Men responsen var overveldende fra første stund. Nå har ideen hennes blitt til en ideell organisasjon med et team på 30 hudpleiere, frisører, negledesignere, kosmetologer og stylister.

TEAMET: Flere av de frivillige i «Beauty Volunteers» har til vanlig kjendiser på kundelisten i luksus-salonger. De reiser også rundt og gir krigsrammede samme service. Helt gratis. Foto: Beauty Volunteers

I over ett år har teamet som kaller seg «Beauty Volunteers» reist rundt i Ukraina for å tilby gratis tjenester til de som har måttet flykte, eller opplevd andre traumer i krigen.

Skadde soldater får også tilbudet.

Grufulle historier

Det første oppdraget var i Irpin etter frigjøringen i mai 2022. Da var de 12 personer som ryddet og fikset opp det halvødelagte sanatoriet, og begynte å jobbe.

IRPIN: Det første oppdraget gikk til Irpin og Butsja etter frigjøringen i fjor vår Foto: Beauty Volunteers

– Jeg visste ikke hvordan det ville gå, men jeg så hvor mye det betydde for folk. Noen hadde aldri fått sånn pleie før, sier Olga.

Snakket for første gang

Teamet reiste til Borodjanka og Butsja – områder hvor det ble begått grusomme overgrep mot befolkningen under russisk okkupasjon.

Mange åpnet seg for dem mens de fikk pleien.

ERFAREN: Kyrylo jobber til daglig i en av Kyivs beste salonger. Han har vært med i Beauty Volunteers siden starten. Foto: Beauty Volunteers

– Alle historiene deres hørtes nesten ut som en film. Jeg kunne ikke tro at slikt skjedde i den virkelige verden, sier Kyrylo som har vært med i teamet siden starten.

Han forteller at det var vanskelig å vite hvordan han skulle reagere eller si til alle forferdelighetene han fikk høre der.

Noen historier er umulig å glemme.

– En dame fra Hostomel sa at det vi gjør er fantastisk. Da jeg svarte at vi bare gjør det vi kan, fortalte hun meg at hun ikke hadde snakket med noen på et halvt år.

– Mannen hennes hadde dødd i armene hennes, og russiske soldater tvang henne til å begrave ham mens de pekte på henne med våpen, gjenforteller Olga.

FØRSTE TUR: – Jeg tror ikke noe kan stoppe en ukrainsk kvinne fra å få hår og negler fikset, sier Olga. Foto: Beauty Volunteers

– Jeg ble så grepet. Jeg ga henne en hårklipp, og hun var så takknemlig, sier hun.

Vinne tilbake normaliteten

Kyrylo sier at det ikke handler om hår og negler, men noe mye mer menneskelig.

– Disse behandlingene får folk tilbake til normaliteten. De får tilbake livet før krigen. De begynner å smile. Det er vår egentlige hensikt, sier han.

ENKLE FORHOLD: Mange av stedene gruppen besøker har store ødeleggelser etter krigføringen, så de må bruke de fasilitetene som finnes. . Foto: Beauty Volunteers

Kyrylo har gjort denne type frivillig arbeid siden 2014. Da hjalp han skadde soldater på sykehus.

Han husker tilbake til første dagen på sykehuset. Han gikk inn på et rom og så fire soldater nesten uten bein og armer.

– De spøkte og sa at hvis vi setter oss sammen, så blir vi en hel person med fire hoder. De lo, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, sier han.

Skaper gode minner

Teamet forteller at hver tur de tar bringer gode minner. Noen ganger samler de inn humanitær hjelp. Det blir nesten fest når de kommer.

På et senter for internt fordrevne mennesker i nærheten av Kyiv har Lena bodd sammen med sine tre sønner og ektemann. De har mistet alt. Hus, hjem og sparepenger.

MÅTTE FLYKTE: Lena og familien har mistet alt de hadde. Nå bor de på et midlertidig senter for interne flyktninger utenfor Kyiv. Foto: Beauty Volunteers

En uke etter besøket av skjønnhetsteamet, er familien fremdeles oppstemt.

– Vi snakker fremdeles om hårklippen og manikyren, sier hun.

Flere i teamet har selv tapt nære familiemedlemmer i krigen. De holder sammen for å ikke gå fra forstanden av sorg og fortvilelse.

De støtter hverandre gjennom missilangrep og vanskelige historier.

Betaler alt selv

Både Olga og Kyryll betaler alle turene sine selv. Av og til blir de sponset med kosmetikkprodukter og noen ganger får de donasjoner.



Alt går til å finansiere prosjektet. Teamet jobber av og til under svært kummerlige forhold, men alle synes det er verdt det.

– Vi har gitt pleie til 2000 personer så langt. Folk sier at de føler seg vakre igjen. De føler seg som seg selv, sier Olga.