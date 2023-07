Olena (50) var i russisk fangenskap: – Trodde aldri jeg skulle få se et ukrainsk flagg igjen

Allerede før soloppgang blir de vekket.

Dagen starter med å stå i kø for å komme inn på det ene iskalde toalettet, før de blir ført inn i lastebiler for dyretransport og kjørt til fronten.

Der venter en lang dag med å grave skyttergraver for de russiske soldatene.

SKYTTERGRAVER: En av de tidligere fangene, Olena Olena Jahupova, har pekt ut stedet hun var med å grave skyttergraver. Et satellittbilde fra Maxar Technologies viser de russiske skyttergravene på dette stedet. Bildet er fra 19. desember 2022. Foto: Maxar Technologies via AP

Noen fanger blir tvunget til å ha på seg russiske uniformer. Det gjør dem utsatt for angrep fra ukrainske droner.

På slutten av dagen er hendene stivnet til iskalde klør.

Nesten alle sier de sett mishandling, tortur og drap.

Dette er historier nyhetsbyrået AP har fått gjennom intervjuer med et tjuetalls sivile ukrainere fra okkuperte områder som har vært i russisk fangenskap i dager, uker eller måneder.

FENGSEL: Noen sivile sendes til store fengsler. Andre holdes i fuktige kjellere og andre uformelle fengselsløsninger som denne cellen i politihuset i Izium. Ingen har fått en rettslig dom, og mange forteller om tortur. Foto: Evgeniy Maloletka

Bare det å snakke ukrainsk kan være grunn nok til å bli arrestert. Eller å være en ung mann.



Andre stemples som terrorister, motstandsfolk eller motstandere av den «militære spesialoperasjonen». Hundrevis sendes til tvangsarbeid med å grave skyttergraver eller massegraver.

Olena Jahupova jobbet for de lokale myndighetene i Zaporizjzja før okkupasjonen. Hun ble tatt og holdt fanget i flere måneder. Trolig fordi hun er gift med en ukrainsk soldat.



– De beordret meg til å fortelle om mannen min. De tok meg også med i en bil og sa jeg skulle peke ut folk i gata som var motstandere av okkupasjonen, sier Jahupova til AP.

Hun sa ingenting, og fikk straffen for det.

– De bandt meg fast på hender og føtter og satte meg på en stol. Der slo de meg i hodet med en toliters flaske med vann. Så tok de en plastpose over hodet mitt og tapet den igjen, forteller hun.



TORTURUTSTYR: Elektrisk utstyr som tidligere fanger hevder har blitt brukt til tortor i Kherson mens byen var under okkupasjon. Foto: Evgeniy Maloletka

Torturen hun forteller om er rutine - og dokumentert flere ganger av uavhengige kilder.

Slag som sprekker hodeskallen eller knuser ribbein, elektrosjokk og kvelnings er blant metodene som brukes. Mange tidligere fanger sier de så flere drap.

Sendt til skyttergraver

Ved to anledninger ble hun beordret ut for å gi intervjuer til russisk TV om hvor godt de ble behandlet av russerne. Hele tiden hadde hun en pistol pekende mot seg. Hun ga ingen svar russerne var fornøyd med, og etterpå bar det rett ut til fronten for å grave skyttergraver.

– Jeg trodde aldri jeg skulle få se et ukrainsk flagg igjen, sier Jahupova til AP og knekker sammen i gråt.

Mange er redde for å fortelle om det de har opplevd i frykt for represalier, men Yahupova sier det er viktig at verden vet.

GRAVDE SKYTTERGRAVER: Olena Jahupova var i russisk fangenskap i fem måneder. Hun måtte blant annet grave skyttergraver for de russiske soldatene. Foto: Evgeniy Maloletka

– Hvis vi ikke forteller om det, kan hvem som helst bli nestemann. Naboen min, en venn eller et barn, sier hun til AP.

En FN-rapport fra juni dokumenterer 77 ulovlige henrettelser av sivile fanger. FN mener også at sivile i mange tilfeller har blitt brukt som menneskelige skjold for russere ved fronten.

Bygger flere fengsler

Russland benekter at de har sivile ukrainere i fangenskap. Men disse fangene er viktige for dem. De er gode forhandlingskort når russerne skal forhandle fram fangeutvekslinger med ukrainerne.

AP har sett dokumenter på at russerne planlegger å bygge 25 nye fengsler på okkuperte områder innen 2026.

Dra i slideren for å sammenligne satellittbildene fra Planet Lab PBC før og etter byggingen. Det første bildet var tatt 19. oktober 2022, det andre 4. juni 2023:

Satellittbildene fra Planet Lab viser et mist to etasjer høyt nybygg er oppført ved fengselskoloni nummer 2 i Rostov siden i fjor høst.



Ifølge AP kan dette være stedet hundrevis av sivile ukrainere holdes fanget.

Det stemmer overens med det tidligere fanger, menneskerettighetsorganisasjoner og russiske advokater i eksil, forteller.

Bygningen i Rosov er én av minst 40 interneringsleirer i Russland og Belarus. I tillegg finnes 63 midlertidige fengsler på okkupert ukrainsk territorium, ifølge AP og den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net.

AP-dokumentasjonen oppsummert Minst 4000 sivile ukrainere holdes i russiske fengsler. Ukrainske myndigheter hevder at tallet kan være 10.000. Russland planlegger å bygge 25 nye fengsler og seks nye interneringsleire i okkuperte områder av Ukraina innen 2026. Mishandling av fanger er rutine. Det inkluderer elektrosjokk, slag og simulert kveldning. 91 prosent av alle tidligere innsatte beskriver tortur, ifølge FN. Russland har aldri bekreftet at de pågriper sivile. Men det er på det rene at de trenger fangene til å grave skyttergraver og massegraver. Dessuten er de sivile fangene viktige forhandlingskort når de skal forhandle ut sine egne krigsfanger.

President Vladimir Putin har også skrevet under på et dekret som tillater å deportere ukrainere som motarbeider okkupasjonen inn i Russland på ubestemt tid.

Ukrainere på okkupert område som nekter å ta imot russiske pass, løper hele tiden risiko om å bli pågrepet og deportert.

Viktoriia ble truet på livet

Antall ukrainere i russisk arrest øker stadig. I begynnelsen var det aktivister, lokale ordførere eller militære veteraner som ble tatt.

Så fokuserte de på leger og lærere som nektet å samarbeide med okkupasjonsmakten.

– De sa jeg snakket stygt om Russland til elevene mine. De sa jeg drev med propaganda på skolen, sier Viktoriia Andrusha.

Den unge læreren forteller at hun ble innelåst i et rom, og de russiske soldatene tente på et papir. Så gikk de ut og sa de skulle fylle rommet med gass, slik at rommet ville slukes av flammer.

De truet også med å kutte henne opp i småbiter.

– Vi ventet så lenge. Vi ventet bare på å komme hjem. Det eneste jeg ville var å være i Ukraina, sier Andrusha.

Nå har det blitt enda verre. Russerne er livredde for motstandsarbeid, og kan arrestere folk for den minste ting.

– En sløyfe i de ukrainske fargene festet på en sykkel er nok. Det er ingen logikk, sier Melitopol-ordfører Ivan Fedorov til AP.

Han var den første ordføreren som ble kidnappet av russerne da han nektet å samarbeide med okkupasjonsmakten. Han estimerer at rundt 500 sivile fra hjembyen hans er i russisk varetekt til enhver tid.

Klippet over viser Andrusha som nylig er løslatt etter en fangeutveksling. Jahupova kom seg også ut etter fem måneders fangenskap.

Da hun kom hjem var huset hennes rundstjålet og hunden hennes var skutt. Hodet hennes verket og hun så uklart. Legene sier det er på grunn av slaget hun fikk i bakhodet i fangenskap.

Gjenforent med ektemannen

Barna hennes, som hadde flyktet i begynnelsen av krigen, klarte å overtale henne til å forlate de okkuperte områdene, og etter en lang rundreise gjennom store deler av Russland, klarte hun å komme seg over til EU og videre inn i Ukraina.

Der ble hun gjenforent med ektemannen sin. De fornyet ekteskapsløftene sine 7. juli i år.