Presidentvalgkampen i USA er offisielt i gang etter at Joe Biden tirsdag kunngjorde at han tar gjenvalg.

Men de 18 månedene som gjenstår før amerikanerne igjen går til urnene, kan bli smertefulle for presidenten.

Første utfordring blir økonomien, og denne uken er det duket for budsjett-batalje i Kongressen.

– Det brygger opp til den største duellen til nå mellom presidenten og det nyvalgte republikanske huset. Mye står på spill for både Biden og speaker McCarthy, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.



BATALJE: Budsjettkampen i Kongressen kan bli skjebnesvanger både for Biden og McCarthy tror USA-ekspert Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler / TV 2.

Hjertesaker på spill

Striden står om det såkalte gjeldstaket, det vil si, hvor mye skal den amerikanske stat ha lov til å låne.

Grensen på drøye 34 billioner dollar ble nådd i januar. Da satte republikanerne i Kongressen seg på bakbeina.

Representanthusets leder Kevin McCarthy nekter å godkjenne en større låneramme, hvis ikke president Biden samtidig kutter finansiering til noen av sine hjertesaker.



Det har Biden sagt er uaktuelt.

KREVER KUTT: Speaker Kevin McCarthy krever at Biden kutter offentlige utgifter før gjeldstaket heves. Foto: J. Scott Applewhite / NTB.

Bergesen mener det hele er spill for å svekke Biden før valget i 2024.

– Biden må vinne frem med argumentet om at dette er finansieringen av gamle vedtak, ikke nye, og må appellere til velgerne om at det er nok et eksempel på republikansk ekstremisme, sier Bergesen til TV 2.



Risikerer konkurs

Pengekranen har nå vært gjenskrudd i fire måneder, og til sommeren kan situasjonen bli kritisk.

I verste fall vil USA da bli ute av stand til å betjene sin eksisterende gjeld og en såkalt default vil inntreffe.

Det vil i sin tur kunne føre til et «økonomisk armageddon», sier sjefanalytiker Mark Zandi i analysebyrået Moody's til CNN.

– Det vil snu livene til alle amerikanere og folk rundt i verden på hodet, advarer finansminister Janet Yellen.



Nervøsiteten brer seg nå på Wall Street, for ingen har full oversikt over hva som vil skje dersom verdens største økonomi blir erklært betalingsudyktig.

ILLE: Hvis USA blir betalingsudyktig vil ringvirkningene også ramme Norge, tror Robert Næss i Nordea. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Dette vil være ille for verden. Hvem vil låne USA penger hvis de tror det er en betydelig sjanse for at man ikke får tilbake pengene? Det er få, og de vil kreve en langt høyere rente. Myndighetene vil da ikke ha penger til å gjøre alt de har lyst til. Det må dekkes gjennom å skalere ned offentlig forbruk og gjerne også øke skattene. Det betyr økt arbeidsledighet og lavere økonomisk aktivitet, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss til TV 2.

Merkelige tider



Selv om USA skulle unngå en default, er sjansen stor for at landet snart vil kunne stå overfor en såkalt nedstengning.

Det vil si at statsansatte blir permittert i stor stil og at offentlige tjenestetilbud faller bort, inntil penger er på plass.

Også et slikt scenario kan få alvorlige konsekvenser for økonomien.

Finansmann og USA-kjenner Thorstein Selvik minner om at strid om gjeldstaket også var medvirkende årsak til gjeldskrisen i USA i 2011.



TRILLIONER: Den amerikanske statsgjelden har gått i arv fra tidligere presidenter, men Biden kan nå bli tvunget til å ta drastiske grep. Foto: A. Andrade-Rhoades / NTB.

– Det er relativt utenkelig at default'en vil kunne bli langvarig for et bredt utvalg av offentlige tjenester. Vi har jo tidligere hatt shutdowns i noen tilbud i en del dager, men taket har blitt hevet. Men vi lever jo i desperate og merkelige tider, så man kan aldri si aldri, sier Selvik til TV 2.

Under nedstengningen i 2018, ble nesten 700.000 statsansatte permittert i over en måned.

Skulle noe slikt skje igjen, vil det trolig gå hardt utover president Joe Biden, som allerede sliter på meningsmålingene.



Fra før mener bare 38 prosent at Biden har gjort en god jobb når det gjelder økonomien, ifølge en meningsmåling utført for TV-kanalen NBC.