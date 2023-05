DE SOM BLE: Innbyggerne i den ukrainske byen Kherson har levd tett på krigen både under okkupasjonen og etter frigjøringen. Her forteller de hva som har fått dem til å bli værende. Foto: Julia Rudeva

Innbyggerne i den ukrainske byen Kherson lever tett på krigen. Bare noen hundre meter unna, på andre siden av elven Dnipro, står de russiske styrkene.

Alle TV 2 møter forteller om sine personlige grunner til å bli i byen. Felles for dem er at de har noen de ikke kan reise fra: En kreftsyk far, en pleietrengende bestemor, pasienter, naboer - og kjæledyrene.

Kherson var den første store ukrainske byen som falt under russisk kontroll etter fullskalainvasjonen. Tiden under okkupasjon og opplevelsen av å bli frigjort har gjort noe med menneskene her.



Klarte ikke dra

Sergij Muzyka (48) er en av dem som ble værende i Kherson.

Da byen ble okkupert, kjørte han kona og de to sønnene på 22 og 25 år til Polen. Kona bestemte seg til slutt for å bli med tilbake, mens guttene ble i Polen. Muzyka er fast bestemt på å bli, uansett hva som skjer.

– Hvordan kunne jeg dra? Jeg ble igjen for å hjelpe folk, sier Myzyka til TV 2.

FRYKTET Å BLI TATT: Sergij Myzyka sier han fryktet russerne kom for å ta ham hver gang han hørte en bil utenfor leiligheten. Foto: Julia Rudeva

Muzyka eier en liten butikk i byen. I tillegg til å bevare arbeidsplassene, mener han det er viktig å gi folk tilgang på dagligvarer der de bor.

– Mange pensjonister ble igjen da krigen startet. Å ha en butikk i gangavstand til der de bor, gjør livet deres både lettere og tryggere, sier han.

Han forteller at folk er veldig takknemlige. Det å slippe å dra til andre siden av byen for å finne en åpen butikk er en stor lettelse for dem.

Torsdag ble blant annet en større matbutikk rammet av et russisk artilleriangrep. Flere kunder lå døde igjen mellom matvarehyllene.

ANGREP: Torsdag ble flere kunder i denne butikken drept. I alt 23 sivile ble drept ulike steder i Kherson denne dagen. Foto: DINA PLETENCHUK

Muzyka husker tilbake på okkupasjonen da russerne nektet ham å servere gratis måltider til folk. De krevde også at han som butikkeier måtte ha russisk pass for å få lov til å drive videre.

– Jeg spurte hva som ville skje hvis jeg nektet, og de sa at jeg ville bli ansett som «utlending». Wow. Jeg som utlending - i min egen hjemby. Jeg måtte nesten le, sier han.

Frigjøringsdagen

11. november ble Kherson frigjort. Det hele skjedde så raskt at Muzyka trodde det var en slags provokasjon fra russisk side. At de ville lure folk og se hvem som hengte ut det ukrainske flagget, for så å ta dem.

Men denne dagen ble frigjøringsdagen.

Da russerne ble jaget ut av byen, sprengte de kraftstasjoner og vannverk, og innbyggerne var uten strøm og vann i en måned.

– Jeg satte opp et stort aggregat i butikken, og folk kunne komme hit og lade telefonene sine og annet ladbart utstyr gratis. Og jeg tok med vannkanner for bestemødrene her og fylte dem med vann fra elven. Det var på en måte mitt veldedighetsarbeid, sier han.

BUTIKKEIER: Muzyka føler han og butikken hans er viktig for folkene i nabolaget. Foto: Julia Rudeva

Butikkeieren har også tre katter og en hund, som han ikke vil dra ifra. I tillegg har han blitt en person folk kan spørre om hjelp hvis de får problemer med noe praktisk hjemme.

Flyalarmer og drønn fra artilleri- og rakettangrep har blitt en del av hverdagen til de som bor her.

Denne helgen måtte de tilbringe innendørs fordi lokale myndigheter innførte portforbud i 58 timer. Ingen av de TV 2s utsendte snakker med forstår årsaken til portforbudet. Noen tror tropper og forsyninger skal forflyttes, andre har hørt rykter om omfattende oppryddingsarbeid.

Sykepleieren: – Folk trenger hjelp

– Jeg håper det vil fri oss fra disse syke artilleri- og rakettangrepene. Helt ærlig er jeg ganske sikker på at det er derfor, sier Larisa (60).

SYKEPLEIER: Larisa jobber som sykepleier på sykehuset i Kherson. Hun forteller at de har nok medisiner, men at de er svært underbemannet. Foto: Julia Rudeva

Hun ønsker ikke etternavnet sitt på trykk.

Larisa er barselsykepleier og jobber nå på sykehusets kreftavdeling. Hun forteller at de pleide å være 500 ansatte på sykehuset. Nå er de bare 50 igjen.

– En av våre beste kreftleger ble drept mens han handlet varer torsdag, sier hun.

Det er jobben som har fått henne til å bli i Kherson, selv om resten av familien hennes er spredt for alle vinder.

– Jeg er redd fordi bussholdeplassen til jobb ligger like ved elven, men folk trenger hjelp, så jeg drar dit hver dag, sier hun.

– Har huset fullt av dyr

Ganna Merzlyakova (39) håper også portforbudet tyder på noe som kan gjøre hverdagen tryggere. Hun sier at mange av de eldre i nabolaget er veldig redde, og at to dager med portforbud har skapt panikk.

DYREKJÆR: Ganna (39) har mange kjæledyr hun ikke vil reise fra. Dessuten elsker hun butikkjobben sin. Foto: Julia Rudeva

Selv har hun blitt værende i Kherson fordi hun har huset fullt av dyr. Hennes ni år gamle sønn har dratt til Polen med besteforeldrene, mens en eldre sønn er i Odesa.

– Jeg har seks katter, en hund, en skilpadde, en fiskedam og et akvarium. Også har jeg en jobb jeg elsker, sier Merzlyakova til TV 2.

BUTIKK: Disse små butikkene er viktige for at folk skal slippe og dra langt for å finne en større åpen butikk - og utsette seg selv for fare. Foto: Julia Rudeva

I likhet med Muzyka jobber Merzlyakova i en liten lokal butikk. Hun har også blitt et holdepunkt for mange i nabolaget, og hun må ofte hjelpe de eldre med forskjellige ting.

Frykt, sorg, håp og entusiasme over gode nyheter fra slagmarken skaper en spesiell stemning.

37 år gamle Taras Budar jobber innen bygg og anlegg, og danser også breakdance. Han støtter portforbudet, og tror det tyder på noe positivt.

POSITIV: Taras Budar håper portforbudet som ble innført bærer bud om at noe positivt skal skje for innbyggerne i Kherson. Foto: Julia Rudeva

– Faren min og jeg har forberedt oss godt. Vi har nok mat som vi har fått i nødhjelpspakker fra Europa, og vi har rundt hundre liter vann.

– Det er ikke noe problem å holde seg inne. Er det noe vi er flinke til, så er det det, sier han.

Han forteller at han og faren bor i femte etasje, og når flyalarmen går, rekker de ikke å løpe ut. De søker tilflukt ute i korridoren der de kan stå mellom to sterke vegger.

Halve kvartalet ødelagt

I kvartalet ved elven er en ung familie. Dette er svært nær der hvor det meste av beskytningen skjer, og halvparten av bygningene er ødelagt.



Også her har folk gode grunner til å bli.

VÅR: Ksenia (32) og Olga (33) hadde tatt med seg barna ut i vårsolen før portforbudet trådte i kraft fredag. Foto: Julia Rudeva

– Vi har blitt på grunn av bestemor. Hun er 86 år og kan ikke gå. Hun hadde nok ikke overlevd å reise ut av byen, sier 32 år gamle Ksenia.

Venninnen Olga (33) har blitt igjen for å ta seg av sin kreftsyke far.

– Han er sengeliggende og trenger hjelp til alt, sier hun.

Passer på hverandre

Like ved sitter tre kvinner som alle er pensjonister. De sier at de ikke har noe sted å reise til. Dessuten må de bli og ta vare på kattene sine.

VENTER: De tre venninnene, Irina Velichko, Natalya Bogdan og Natalya sier at de ikke har noe sted å ta veien. Derfor har de blitt i hjembyen, der de venter på seiersdagen. Foto: Julia Rudeva

– Det var hardt under okkupasjonen. Vi så tre unge personer bli fraktet bort med svarte plastsekker over hodet rett der borte, sier de og peker.

Kvinnene forteller at de ser til hverandre, og holder gaten ren. De mater husdyr som har blitt forlatt, og får de mulighet, hjelper de de ukrainske soldatene.

Ellers gjør de bare én ting:

– Vi venter her, så vi ikke går glipp av seiersdagen!