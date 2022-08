Offentliggjør bakgrunn for FBIs Trump-ransakelse

Det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde fredag et dokument som redegjør for bakgrunnen for FBIs ransaking av tidligere president, Donald Trumps hjem 8. august.

Dokumentet er i stor grad sladdet, men det gir likevel noe innblikk i hva etterforskningen mot Trump har avdekket.

Noe av det som kommer fram er at FBI har hatt flere sivile vitner som har forklart at det var graderte dokumenter hjemme hos Trump. I tillegg skal de ha hatt vitner som har forklart at Trump motarbeidet etterforskningen.

I begjæringen er det vektlagt at det i mai ble identifisert 184 unike dokumenter stemplet med «hemmelig», «konfedensiell», eller «topphemmelig» som var fjernet fra Det hvite hus etter at Trump gikk av som president. Det var også flere håndskrevne notater der.

Det ga skjellig grunn til å tro at det var enda flere hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos den tidligere presidenten.

Begrunnelsen for å sladde så mye av dokumentet er at de må sikre myndighetenes etterforskning, og beskytte vitners identitet.

På spørsmål til president Joe Biden om han tror rikets sikkerhet kan ha blitt satt i fare hjemme hos Trump, svarer han kort: «Vi skal la justisdepartementet avgjøre det»

Topphemmelig

Under ransakingen på Mar-a-Lago ble det beslaglagt 15 esker med minst dokumentsett som var graderte, noen av dem stemplet topphemmelig.

Trump etterforskes for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt.

KVITTERING: Her er en liste over dokumentene som ble beslaglagt av FBI hjemme hos Trump 8. august. Foto: Jon Elswick

Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, alle var avgradert i det han som president tar dem ut av Det hvite hus.

Den tidligere presidenten tok med seg dokumentene da han flyttet ut av Det hvite hus i fjor. Enda flere graderte dokumenter ble funnet da FBI ransaket Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida tidligere denne måneden.

Motsatte seg offentliggjøring

Justisdepartementet motsatte seg offentliggjøring og begrunnet det med at dokumentene ville være så sladdet, at det ville fjernet alt meningsfullt innhold.

Begjæringen inneholder viktig og kritisk informasjon og detaljerte etterforskningsrelaterte fakta, samt høyt sensitiv informasjon om vitner, blant annet vitner som er blitt avhørt av myndighetene, argumenterer departementet videre.