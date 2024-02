– Offentlig og overdreven varsling

Til tross for at angrepene på Syria og Irak får bred støtte av amerikanerne, mener enkelte at de burde vært kraftigere og helt uten forvarsel.

Fredag kveld angrep USA minst 85 militante mål i Syria og Irak.

De varslede angrepene er gjengjeldelse for et droneangrep som tok livet av tre amerikanske soldater i Jordan den 27. januar. Søndagens angrep skjedde ved USAs militærbase «Tower 22», og over 30 personer skal være såret.

Både republikanere og demokrater støtter Biden for angrepene som ble utført mot Syria og Irak fredag kveld, men flere mener det burde skjedd mye tidligere.

Til tross for at støtten til Biden er bred, er flere kritiske til at de valgte å vente i nesten en uke, skriver avisen The Washington Post.



Blant dem er speaker Mike Johnson. Han kritiserer Biden-administrasjonen for at USA i det hele tatt varslet Irak om at angrepet skulle skje.

NEI TIL VARSEL: Speaker Mike Johnson mener at det er feil av USA å varsle i forkant av sine angrep. Foto: KEVIN DIETSCH / AFP / NTB

– Denne offentlige og overdrevne varslingen undergraver vår evne til å sette en stopper for floken av angrep som har skjedd de siste månedene, sier han i en uttalelse.

Andre toppolitikere mener at angrepene fredag ikke var i nærheten av nok. Den republikanske senatoren Deb Fischer er klar på at fremtidige angrep må være kraftigere.

MER KRAFT: Senator Deb Fischer mener fremtidige angrep må ha mer kraft. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / NTB

– For å klare å stoppe angrep på amerikanere, må Iran få vite at det å støtte terrorister medfører en høy pris, sier Fischer.

Hun mener fredagens angrep ikke er i nærheten av nok til å klare å stoppe Iran.

– Uansett hvilket neste skritt president Biden tar, må det være betydelig sterkere, sier hun videre.

MER ENN TRUMP: Den liberale senatoren Jack Reed skyter av Biden og understreker at målene var flere enn det man har sett av Trump. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Også senator Jack Reed er enige i at angrepene var riktige, og understreker at Biden-administrasjonen har trykket på en større knapp enn det Trump gjorde på sin tid.

– Dette var en sterk respons, sier senator Reed.

– De 85 målene som ble truffet er et bedre antall enn hos den tidligere administrasjonen, sier han videre, med henvisning til Trump-administrasjonen, skriver avisen The Washington Post.

Reed er tydelig på at Irans styrker i Syria og Irak nå har fått seg et kraftig slag. Han kommer samtidig med en advarsel til militser rundt om i Midtøsten som har tilknytning til Iran.

Vil ikke røre Iran

Biden er tydelig på at de ikke ønsker å angripe mål inne i Iran.

Ifølge CNN ble Irakiske myndigheter varslet i forkant av angrepene. Iran skal ikke ha blitt varslet, og det har heller ikke vært noen kommunikasjon mellom Iran og USA etter angrepet i Jordan, ifølge amerikanske myndigheter.

USA har ikke planer om å angripe Iran. De har dog planer om å angripe mål utenfor landet. Dersom områder inne i Iran hadde blitt truffet, ville konflikten ha eskalert betraktelig, skriver mediehuset.

Nøye utvalgte områder

Det er ennå ikke bekreftet hvor mange personer som har mistet livet i angrepene fredag, men det skal være dødsfall.

Sikkerhetspolitisk talsperson i Det hvite hus, John Kirby, opplyser at målene som ble truffet fredag var nøye plukket ut, og at de ikke skulle berøre sivile.



– Vi vet at militante bruker disse stedene, opplyser USAs sentralkommando.