Obama har produsert storfilm for Netflix

PRODUSENT: Tidligere president Barack Obama står oppført som produsent på Netflix sin nye storsatsning. Foto: Arturo Holmes / Netflix via AFP

I Netflix sin nye storfilm «Leave the World Behind», dukker to velkjente navn opp blant produsentene.

I Netflix sin nye storsatsing «Leave the World Behind» som kom fredag, møter vi en familie fra New York som leier et hus på kysten.

Der dukker plutselig familien som eier huset opp, og stadig mer apokalyptiske hendelser hinter om at noe stort er i ferd med å skje – uten at seeren egentlig får en bekreftelse på hva som faktisk skjer.

I rollen som den menneskeskeptiske moren Amanda, har manusforfatter og regissør Sam Esmail fått med det han kaller for «skuespilleryrkets Michael Jordan», nemlig Julia Roberts.

STORFILM: Dette utsnittet viser fra venstre Julia Roberts, Ethan Hawke, Myha'la Herrold, og Mahershala Ali i en scene fra «Leave the World Behind». Foto: Netflix via AP

Men i tillegg til Chicago-ættede Roberts, har Esmail fått med en annen legende fra samme by som stjerneprodusent.

Tidligere president er produsent

Da åpningstitlene til filmen rullet over skjermen, kunne nemlig årvåkne seere se at tidligere president og førstedame Barack og Michelle Obama sto oppført som produsenter.

Tilbake i 2021 satte tidligere president Barack Obama Rumaan Alams roman, «Leave the World Behind» – som filmen er basert på – på sin årlige sommerleseliste.

ÅPNINGSTITLENE: Disse to velkjente navnene dukker opp blant produsentene i Netflix sin nye film. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Han må åpenbart ha synes godt om boken, da han takket ja til å produsere den sammen med Esmail.

Det mange kanskje ikke vet, er at Barack og Michelle i 2018 grunnla produksjonsselskapet «Higher Ground», som sikret seg en flerårig lukrativ avtale med Netflix. Blant annet har produksjonsselskapet stått bak storfilmen «Fatherhood» med Kevin Hart i hovedrollen.

Forfatteren av boken synes det er surrealistisk å se to så store navn i filmen.

FORFATTER: Rumaan Alam skrev boken som filmen er basert på. Her avbildet under førpremieren i oktober. Foto: Chris Delmas / AFP

– Det å se åpningstitlene til filmen, og se presidenten og førstedamen oppført som utøvende produsenter, det er forvirrende. Men jeg er fast bestemt på å nyte det, og jeg er skikkelig stolt, sier Alam til nettavisen The Messenger.

Ikke så langt unna sannheten

Alams roman er forankret til en mystisk blackout i New York som får eierne av huset til å reise tilbake til sitt fine hjem på Long Island, som Amanda (Roberts, journ.anm.) og hennes familie har leid.

Regissør Sam Esmail sier til USA Today at han lenge har vært fascinert av cyberangrep, og bestemte seg for å flette det inn i filmen hans som et ekstra lag.

Men til tross for at det kan virke som en katastrofefilm, handler den i bunn og grunn om medmenneskelige relasjoner, ifølge Esmail.

KATASTROFEFILM: Disse to familiene blir konfrontert med sine medmenneskelige relasjonsmønstre i Netflix sin nye katastrofefilm. Foto: Netflix via AP

Det er derimot ikke sagt at filmen ikke bærer preg av typiske katastrofeelementer. Strømmen går i store deler av USA, mobiler fungerer ikke, og i horisonten kan man se store eksplosjoner.

Da ble Barack Obamas tid i Det hvite hus nyttig.

Ikke bare hjalp Obama med å produsere filmen som en del av produksjonsselskapet «Higher Ground», men han hjalp personlig med å forme manuset ved å gi manusforfatternotater.

GA NOTATER: Barack Obama gav også notater på manuset i arbeidet med filmen. Foto: Jim Young / AFP

– Jeg skriver det jeg tror er fiksjon, for det meste prøver jeg å holde det så sant som mulig, men jeg overdriver og dramatiserer, forklarer Esmail i et intervju med Vanity Fair.

Men den tidligere presidenten mente overdrivelsene var nærmere sannheten enn hva Esmail trodde.

– Å høre en ekspresident si at du viker fra sannheten med små marginer … Jeg trodde jeg hadde så mye feil! Det at han sa det skremte meg, forteller han.

JULIA ROBERTS: Skuespillerlegenden i rollen som moren Amanda i filmen. Foto: Netflix via AP

Det var likevel ikke bare de katastrofelignende elementene Obama kunne hjelpe med.

– Han hadde mange notater om karakterene og empatien vi ville ha for dem, sett i lys av hva han følte da han leste boken, avslører Esmail.

– Jeg må si at han er en stor filmelsker, og han ga ikke bare notater om ting som kom fra hans bakgrunn. Han ga notater som en fan av boken, og han ønsket å se en virkelig god film, avslutter han.