Nyttelasten var på størrelse med tre skolebusser

NYE DETALJER: Her hentes ballongen opp av vannet tidligere i februar. Nå gir amerikanske myndigheter ut ny informasjon om hva den fraktet. Foto: U.S. NAVY PHOTO via REUTERS

Myndighetene i USA overvåket i flere dager et luftfartøy som fløy over det nordlige USA, østkysten, og Nord- og Sør-Carolina.

Episoden har ført til diplomatisk spenning mellom USA og Kina, og et besøk til Beijing fra USAs utenriksminister Antony Blinken ble utsatt.

De kinesiske myndighetene hevdet overfor amerikanske myndigheter at ballongen var til sivilt bruk, og at den hadde blåst ut av kurs ved et uhell.

Denne forklaringen godtok ikke det amerikanske forsvarsdepartementet.

4.februar ble ballongen skutt ned, noen dager etter at Joe Bidens regjering ga grønt lys.

Nå sier amerikanske myndigheter at de har innhentet elektronikk som kan brukes til etterretning fra vraket, skriver ABC.

NYTTELAST: Ballongen skal ha hatt stor og tung last. Foto: U.S. NAVY PHOTO via Reuters

Tre skolebusser nyttelast

Ifølge CNN skal ballongens nyttelast ha en vekt på over 2000 pund, rett i underkant av ett tonn.

Lasten skal ha vært like stor som tre skolebusser, og ble hentet opp fra omtrent 15 meters dyp utenfor kysten av Sør-Carolina.

Blant det som skal være hentet inn, er viktige sensorer som tilsynelatende kan brukes til etterretning.

– Mannskapet har klart å innhente betydelige vrakrester fra stedet, inkludert alle de viktige sensor- og elektronikkdelene som er identifisert, samt store deler av konstruksjonen, heter det i en uttalelse fra US Northern Command.

Kartet viser ballongens ferd over USA. Foto: AP / NTB

Tre nedskytinger på tre dager

I tillegg har USA skutt ned fire andre objekter som ikke var synlige på radarer. Fra fredag til søndag ble tre slike objekter skutt ned på tre dager.

Amerikanerne erkjenner at det er mye de ikke vet om de tre objektene, inkludert hvordan de holdt seg svevende, hvem som har bygget dem og hvorvidt de ble brukt til etterretning eller ei.

De har imidlertid sagt at de ikke mener de utgjorde noen militær trussel, noe forsvarsminister Lloyd Austin gjentok mandag. Ifølge ham er det ikke innhentet noen vrakrester etter de tre andre nedskytingene ennå.

– Åpenbart et mønster

Fra amerikansk hold har det ikke blitt slått fast at nedskytingene har med hverandre å gjøre, men statsminister Justin Trudeau sa mandag at de må ses i sammenheng. Ett av objektene ble skutt ned over Yukon-området vest i Canada.

– Det er åpenbart et slags mønster her. Det faktum at vi har sett slike hendelser i et så betydelig omfang den siste uka er årsak for interesse og årvåkenhet, sa Trudeau.