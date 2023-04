Nytt lovforslag vekker oppsikt: –Kjipt og feil

Loven skal avgrense mulighetene skolene har til å lære mindre barn om seksualitet og seksuelt overførbare sykdommer.

Dette skal bare være tillatt i sjette til tolvte klasse. Det er republikaneren Stan McClain som står bak lovforslaget.

McClain bekreftet på et komitémøte at diskusjoner om menstruasjonssykluser også ville være begrenset.

STAN MCCLAIN: Vil forby diskusjoner om menstruasjonssykluser og andre temaer om seksualitet i grunnskoleklasser. Foto: Steve Cannon/AP

Forbys

Det er ulikt når jenter får sin første menstruasjon, noen får det tidlig på barneskolen.

– Hvis små jenter opplever sin menstruasjonssyklus i 5. klasse eller 4. klasse, vil dette forby samtaler om dette siden de går i en klasse lavere enn sjette klasse? spurte Gantt, medlem av Representantenes hus i Florida.

– Det ville det, svarte McClain.

Lovgivningen, som er støttet av republikanerne, ble vedtatt i House Education Quality Subcommittee, en underkomite i Representantenes Hus, med 13 mot fem stemmer.

–At dette kan skje er veldig kjipt og feil

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, syns det er kjipt for de barna som vokser opp i Florida dersom dette lovforslaget får gjennomslag.

– At dette kan skje er veldig kjipt og feil, sier hun til TV 2.

Hun mener at barn har rett til kunnskap og informasjon.

– Hadde dette skjedd i Norge hadde jeg vært ute å brølt, sier hun lattermildt.

–Kunnskap er beskyttelse

Helsesista er imidlertid ikke veldig overrasket, og mener at historien går i feil retning.

– Mange jenter har lite kunnskap, og blir redde når de får mensen. Derfor er det kjempeviktig å lære om på forhånd slik at de ikke tror noe er galt med dem, sier Helsesista.

HELSESISTA: Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista. Foto: Heiko Junge/NTB

Det er ulikt når jenter opplever sin første menstruasjon, noen får det på barneskolen og andre på videregående.

– Kunnskap er beskyttelse, sier Helsesista.

Hun mener imidlertid at barn lærer for lite om mensen, spesielt gutter.

– Det er fortsatt flaut eller ekkelt for mange eller blir tullet med fordi man ikke kan nok om det. Det er jo like naturlig som spytt i munnen, påpeker hun.

– Hinsides

Influenser Martine Halvorsen mener også at dette er et steg i feil retning.

– I en verden der ord som endometriose nettopp har blitt satt på kartet, vaginisme er fremmed og celleprøver er en luksus, så tenker jeg at det i beste fall er hinsides, og et gedigent steg i feil retning, sier Halvorsen til TV 2.

Halvorsen er redd for at forslag som dette er med på å skape større skam og usikkerhet rundt egen kropp, og seksualitet. Hun mener at det har vi allerede nok av.

– Jeg tror på generelt grunnlag at kunnskap er makt, og at kunnskap er enormt viktig for å vite hvor egne og andres grenser går, sier hun.

HINSIDES: Martine Halvorsen mener at dette er et steg i feil retning. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Halvorsen mener at forslag som dette vil på ingen måte styrke barn og unges psykiske helse, og vil heller ikke være med på å gi trygghet og kunnskap fra tidlig nok alder.

– Mensen og seksualitet har ingen aldersgrense, og å anta at det utelukkende begynner i en alder av 11-12 år er naivt, sier Halvorsen.

– Påvirker psyken negativt

Dersom unge jenter får sin første menstruasjon i ung alder og ikke kan snakke om det med læreren sin, kan det gjøre dem redd og engstelig, mener Helsesista.

– Det påvirker psyken negativt. De kan tro at noe er feil med dem som jente eller kvinne, sier hun.

Helsesista mener det er viktig at skolen lærer barn om kropp og helse, men skulle ønske de hadde mer tid til temaet.

– Jeg skulle ønske det var et eget fag som heter sex og helse eller kropp og helse. Dette er fordi det er utrolig mye man skulle ha snakket om, sier hun.

HELSEDIREKTORATET: Undervisning bør sikre at alle barn og unge får nødvendig kunnskap. Foto: Gorm Kallestad/NTB

På helsedirektoratet sine nettsider står det at undervisning bør sikre at alle barn og unge får nødvendig kunnskap og handlingskompetanse om seksuell helse og bidra til å forebygge seksuelle overgrep.

– Norge har for dårlig opplæring, og flere unge sier at de ikke lærer nok. Mange bruker porno som seksualundervisning, det er veldig feil, sier hun.

Videre forteller hun at det påvirker synet på relasjoner og sex.

– Jeg har fått meldinger fra gutter om at jenter liker å bli kvalt, gjør de det? spør hun avslutningsvis.

Snakker ikke nok

SNAKK SAMMEN: Helsesista har flere råd til voksne. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

– Når man ser på tall på overgrep er dette et tegn på at vi ikke har snakket nok, sier Helsesista.

Hun mener at skolen har et ansvar da ikke alle kan være like åpne i sine hjem om slike temaer.

– Voksne syns nok dette også er vanskelig å snakke om, fordi de kan føle at de har for dårlig kunnskap, sier hun.

Hun har noen råd til voksne: