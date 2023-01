Nytt år ved fronten: – Alt hviler på oss vanlige gutter

Ukraina gikk inn i det nye året med flyalarmen som ulte over hele landet.

Det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform melder at 45 kamikazedroner ble skutt ned av luftvernsystemer nyttårsaften og natt til første nyttårsdag.

KYIV: Lyskastere påker mot nattehimmelen for å oppdage droner på vei inn over hovedstaden natt til første nyttårsdag Foto: GLEB GARANICH

Politiesjefen i Kyiv, Andrej Nebjtov, har delt et bilde av en nedskutt drone med russisk påskrift: «Godt nytt år».

– Disse vrakdelene er ikke ved fronten. De ligger her på en idrettsbane hvor barn leker, skriver han.

Nyttårsaften ble minst én person drept og 20 skadet i en rekke angrep mot hovedstaden. Angrepene fortsatte utover natten.

STJERNESKUDD: Før portforbudet var flere ute i Kyivs gater for å feire nyttår. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Seiersrop fra balkonger

I Kyiv ulte sirenene i over fire timer. Noen beboere gikk ut på balkongene og ropte: «Ære være Ukraina, ære være heltene», ifølge Reuters.

– Russland angriper kaldblodig i de første timene av det nye året. Men Putin forstår fremdeles ikke at ukrainere er laget av stål, skriver USAs ambassadør til Ukraina, Brigdet Brink, på Twitter.

I militære hvilestuer øst i landet fulgte soldatene med på president Volodymyr Zelenskijs nyttårstale.

– Jeg vil ønske oss alle én ting: Seier, sier presidenten i nyttårstalen.

– La dette være året for gjenforeninger. Et gjenforent folk. Krigere gjenforent med familiene sine. Krigsfanger som kommer hjem. Flyktninger som kommer tilbake til landet sitt, fortsetter han.

SKÅL: Ukrainske soldater i Donetsk hever glasset for det nye året. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Håp, sorg og kampvilje

Soldatene i Donetsk hever glasset som markerer det nye året med nytt håp, men også sorg.

– Min sønn ble mobilisert, så jeg fulgte med frivillig. Jeg kunne ikke bli hjemme, sier den ukrainske soldaten Oleh Zahrodskij (49).

Han kjemper mot tårene. Sønnen ble skadet og ligger på sykehus i Dnipro.

– Det er veldig vanskelig nå. Han fikk hjerneskade, hevelser og hjernebetennelse, sier han.

KAMP: Oleh Zahrodskij har skift i skyttergravene nyttårsaften. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Foto: CLODAGH KILCOYNE

NYTTÅRSHILSEN: kommandant Taras Lukinchuk (30) snakker med soldatene ved fronten over radio for å ønske dem godt nytt år. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

– Må ikke undervurderes

– Situasjonen nå er ganske anspent. Fienden er aggressiv og slu. Vi må ikke undervurdere dem. De finner på ekle overraskelser hver dag, sier kommandant Taras Lukintsjuk (30), til Reuters.

Han forteller at de har fått koordinatene til russernes nye posisjoner, men at fienden gjemmer seg i et stort vannrør.

– Vi har skremt dem litt, men vi trenger tyngre skyts for å treffe dem inni skjulestedet sitt, sier han.

– Ukraina er en nasjon av uovervinnelige mennesker. Vi er et lite land, men forsvarer nå halve verden. Alt hviler på oss vanlige gutter, sier Lukintsjuk.

TALE: Kommandanten skrur opp vulumet for å høre Zelenskijs nyttårtale. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

NYTTÅRSTALE: Soldatene følger med på presidentens nyttårstale. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Foto: CLODAGH KILCOYNE

På den lille TV-skjermen i rommet snakker presidenten om det kommende året.

– Vi har ikke noe annet valg enn å seire. La det nye året bringe seieren. Vi er klare for å kjempe for det. Det er derfor vi alle er her. Ære være Ukraina og Godt nytt år, hilser presidenten.