Nynazister planla angrep på strømforsyningen: – De ville ødelegge hele byen

FBI har pågrepet to personer tilknyttet et nynazistisk miljø for å planlegge et større angrep i Baltimore.

PÅGREPET: Sarah Beth Clendaniel skal ha ønsket å angripe strømforsyningen i Baltimore. Foto: FBI via AP

En kvinne fra Maryland er pågrepet for å ha planlagt et omfattende angrep på strømforsyningen i Maryland, melder FBI mandag.

Kvinnen skal ha konspirert med den kjente nynazistiske lederen Brandon Russell, som nylig ble pågrepet i Florida.

PÅGREPET: Brandon Russell ble arrestert i Florida i januar. Foto: Pinellas County Sheriff's Office via AP

– Clendaniel og Russel samarbeidet og hadde konkrete planer om å skyte inn i flere kraftstasjoner i Baltimore-området. Målet var å «fullstendig ødelegge hele byen», sier statsadvokat Erik Barron, under en pressekonferanse mandag.

Pågripelsene er del av en omfattende FBI-etterforskning.

– Hat må aldri vinne

Føderale myndigheter advarer samtidig om at elektrisk infrastruktur kan være et sårbart mål for nasjonal terrorisme.

– Dette var ikke bare prat. De hadde satt i verk konkrete tiltak for å gjennomføre ekstremistiske angrep, sier FBI-agent Thomas Sobocinski.

Barron berømmer etterforskerne.

– Vi må stå sammen. Hat må aldri vinne, uttalte han på en pressekonferanse mandag.

ANGREP: Dette er fra et elektrisk anlegg i Maryland i desember i fjor. Det var her nynazistene ville slå til. Foto: Karl B DeBlaker / AP

Ikke første gang

Myndighetene har ikke gitt informasjon om detaljene i planene, men sier at motivet er rasistisk.

Russell har lang historikk som nynazist og skal ha hatt planer om flere angrep på amerikansk infrastruktur.

I januar ble to personer pågrepet for å ha sabotert lokale kraftverk som førte til at tusenvis ble strømløse i North Carolina, South Carolina og Washington rundt juletider.

Det er ikke opplyst om de tiltalte har fått oppnevnt advokater.