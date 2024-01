Nyhetsanker forteller om dramatikken i Ecuador

BRØT SEG INN: En rekke væpnede menn brøt seg inn under en direktesendt nyhetssending, og tok flere gisler. Foto: TC Televisión via AP Photo

Da væpnede menn tok seg inn i et TV-studio tirsdag, ble hele verden vitne til en direktesendt gisselsituasjon. Nå beskriver nyhetsankeret de skremmende minuttene.

Ecuadors president har erklært unntakstilstand etter at landets øverste gjengleder rømte fra fengsel. Tirsdag eskalerte situasjonen ytterligere.

Da brøt nemlig en rekke væpnede og maskerte menn seg inn i TV-studioet til statskanalen TC Televisión, og truet både journalister, produsenter, fotografer og annet personell.

Det førte til at president Daniel Noboa erklærte at landet står i en intern væpnet konflikt, og har beordret sikkerhetsstyrker til å «nøytralisere» flere kriminelle grupper.

Nå forteller et av nyhetsankrene i TV-kanalen om den skumle situasjonen.

Beskriver skremmende minutter

Ecuadorianere ble lamslått da de så hendelsen på TC Televisións direktesending fra kystbyen Guayaquil. Videoer fra direktesendingen viser at overfallsmennene tvang ansatte i den statseide kanalen ned på gulvet i studioet, mens skudd og rop ble hørt i bakgrunnen.

Ecuadors politi sa senere at de hadde arrestert alle de væpnede mennene, at alle ansatte var evakuert, og at alle var i live.

Minst fire skytevåpen, to granater og «eksplosivt materiale» ble funnet, og 13 personer pågrepet, sier César Zapata, som er generalsjef for det nasjonale politiet, på en pressekonferanse.

Gjerningsmennene vil bli stilt for retten for sine «terrorhandlinger» ifølge Zapata.

En av dem som fikk kjenne terrorhandlingene på kroppen er TC Televisión-anker, Jorge Rendón. Han beskriver hendelsen som et «ekstremt voldelig angrep» i en video publisert på X.

– De ønsket å gå inn i studioet for å tvinge oss til å si det de ville. Jeg antar at de ville fremme budskapet sitt, forklarer Rendón.



Ankeret sier at han kjenner til at en fotograf ble skutt i beinet, mens en annen ansatt fikk armen brukket. Politiet har foreløpig ikke bekreftet noen personskader.

Han takker politiet som han mener gjorde en utmerket jobb sammen med andre enheter, og klarte å få kontroll på situasjonen.

Det var rundt klokken 14.10 lokal tid tirsdag at Rendón og kollega Vanessa Filella var midt i en nyhetssending, og hørte bråk fra gangene utenfor studio.

PÅ JOBB: Jorge Rendón (nede, venstre) og Vanessa Filella (nede, høyre) jobber som nyhetsankere i TC Televisión. Foto: Skjermdump Instagram / @jorgerendone

– Så fikk vi beskjed på øret fra produsenten som sa: «Vær forsiktig, de truer oss, de prøver å rane oss», forteller han.

Han hadde ikke sett for seg at det skulle gå så langt som det gjorde, og var umiddelbart ikke særlig bekymret.

– Dørene inn til studio er veldig tykke, tilnærmet skuddsikre. Men jeg forsto etter hvert at de kom til å klare å tvinge seg inn, forklarer Rendón.

Og det klarte de. I 20 minutter kunne skrekkslagne TV-tittere se det hele utspille seg på direktesendingen, før signalet ble kuttet.

Heldigvis mistet ingen livet i hendelsen, noe Rendón priser seg lykkelig over.

– Jeg vil uttrykke takknemlighet for at dere beskyttet oss, min Herre og Jomfru Maria, skriver han på Instagram.

I videoen publisert på X vil han ikke formidle hvilket budskap de kriminelle ønsket å fremme. Han har nemlig sitt eget:

– Det er på tide å samle seg mer enn noen gang, for tro meg vi trenger ro, vi trenger fred, vi trenger at alle blir forent: Befolkning, politi, væpnede styrker, regjeringen, regjeringsmedlemmer, alle, det er til det beste for vårt land, avslutter han.



Vant valg på lovnader om å bekjempe vold

Landet har siden mandag denne uken blitt rammet av eksplosjoner, politikidnappinger og fengselsopprør.

Mandag erklærte president Daniel Noboa (36) en landsdekkende unntakstilstand etter at den høyprofilerte gjenglederen Adolfo «Fito» Macías rømte fra et fengsel i kystbyen Guayaquil.

RØMLING: Adolfo «Fito» Macías rømte fra fengsel, noe som utløste en unntakstilstand i Ecuador. Foto: Ecuadorean Armed Forces / AFP

Åtte mennesker ble drept i Guayaquil tirsdag, ifølge lokalt politi. To politifolk ble også drept i den nærliggende byen Nobol, skriver nasjonalt politi på X.

I mellomtiden ble 10 personer arrestert etter at tre kidnappede politifolk ble løslatt i den sørvestlige byen Machala, opplyste det nasjonale politiet tirsdag kveld. Tidligere sa politiet at minst sju offiserer hadde blitt tatt til fange i tre byer siden unntakstilstanden ble kunngjort.

Dekretet som ble signert av Noboa tirsdag erklærte også at landet var i en «intern væpnet konflikt» og beordret væpnede styrker til å utføre militære operasjoner for å «nøytralisere» væpnede grupper identifisert som terrorister.

PATRULJERER: Soldater i pansrede kjøretøy blir et vanlig syn i bybildet under den 60 dager lange unntakstilstand-perioden. Her i hovedstaden Quito. Foto: Karen Toro / Reuters

Jaime Vela Erazo, sjef for felleskommandoen til Ecuadors væpnede styrker, lovet tirsdag å ikke vike for eller forhandle med væpnede grupper, og la til «fremtiden til landet vårt står på spill.»

– Fra dette øyeblikket har hver terroristgruppe identifisert i det nevnte dekretet blitt et militært mål, sier han på en pressekonferanse ifølge Storyful.

UNG PRESIDENT: Daniel Noboa ble president i november 2023. Med sine 36 år er han landets yngste demokratisk valgte president. Foto: Martin Mejia / AP Photo

Ecuadors forverrede sikkerhetssituasjon er i stor grad drevet av rivaliserende kriminelle organisasjoner, som har utspilt seg i brutale og ofte offentlig vold i landets gater og fengsler i kampen for å kontrollere narkotikasmuglingsruter.



Den økende volden er den mest ekstreme testen til nå for den ferske presidenten, som vant valget i november i 2023 med løfter om nettopp å takle den skyhøye kriminalitet.