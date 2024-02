Nyforlovet politimann tok med nevøen (12) på jobb – ble skutt og drept

Politimannen Martin Ganz (29) er på trafikkpatrulje i byen Manhattan Beach i den amerikanske delstaten California, mandag kveld den 27. desember 1993.



I passasjersetet sitter hans 12 år gamle nevø, som har fått bli med på en såkalt «ride-along» – hvor sivile får observere hvordan en arbeidsdag for politiet er.

Ved 23-tiden ser Martin en bil som kjører litt vinglete, samt tar en ulovlig sving. Han mistenker at personen bak rattet er ruspåvirket, og signaliserer med blålysene om at bilen må stanse.

Når bilen parkerer, går Martin ut for å prate med sjåføren. Nevøen blir igjen i patruljebilen.

Plutselig hører nevøen et skarpt og høyt smell. Han ser at onkelen løper tilbake mot patruljebilen mens han holder en arm over skulderen. Han er skutt. Mannen går ut av sin bil og følger etter. Han avfyrer ytterligere to skudd mot Martin – ett i ryggen og ett i ansiktet.

Nevøen, som har gjemt seg mellom setene i patruljebilen, stikker hodet opp for å se om det er trygt. Det er det ikke. Han får øyekontakt med mannen, som sikter pistolen direkte mot hodet hans. Men mannen avfyrer ingen skudd mot 12-åringen. Han senker pistolen sakte, løper tilbake til bilen og forsvinner.

Gutten, som er i hysterisk sjokk, klarer å tilkalle hjelp via politiradioen.

Politiet uler mot åstedet når de forstår hva som har skjedd. Den første patruljen som ankommer inkluderer en god kollegavenn av Martin. Kollegaen løper til Martin, og legger hodet hans i fanget sitt til ambulansen kommer.

ÅSTEDET: Det lå mye blod på asfalten bak patruljebilen til Martin Ganz. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Til tross for at han har på en skuddsikker vest, er skadene til Martin for omfattende til at livet kan reddes. Han dør i ambulansen på vei til sykehuset.

Politiet får den blytunge oppgaven med å informere Pamela Schultz, som Martin forlovet seg med bare tre uker tidligere.

God beskrivelse av gjerningsmannen

Den sterkt pregede og traumatiserte nevøen tas godt hånd om. Han fraktes til politistasjonen hvor familien venter på ham.

Til politiets store lettelse, har gutten et tydelig mentalt bilde av morderen: En mann av asiatisk opprinnelse i 20-årene, som kjørte en sølv- eller gråfarget kompaktbil.

En fantomtegner illustrerer personbeskrivelsen til gutten, som raskt sendes ut til aviser og TV-stasjoner. Samtidig opprettes en dedikert tipslinje.

FANTOMTEGNING: Dette er resultatet av Martin Ganz' 12 år gamle nevøs beskrivelse av gjerningsmannen. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

På nyåret 1994 får politiet overvåkingsbilder fra en bank, som fanget opp mesteparten av hendelsen – dog med veldig grove, delvis uskarpe sort/hvitt-bilder. Opptakene er uansett verdifulle, siden eksperter klarer å identifisere bilen til gjerningsmannen: En Daihatsu Charade.

California har 4600 slike biler registrert, og det blir for omfattende å spore ned alle. De vet heller ikke om bilen faktisk er registrert i California, eller om den hører hjemme i en annen delstat eller et annet land.

DAIHATSU CHARADE: Det var en slik bil gjerningsmannen kjørte. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Lovende tips fra anonym person

Til tross for en aktiv tipslinje, er det lite progressjon i etterforskningen de første ukene. Men så kommer et anonymt tips som oppfordrer politiet til undersøke Roger Hoan Brady (28) fra Vietnam, siden han ligner på fantomtegningen.

Roger er nylig prøveløslatt fra fengsel, etter å ha sonet tre år for seks væpnede ran. Tilsynsføreren hans forteller politiet hvor han er bosatt og hva slags bil han har: En Daihatsu Charade, nøyaktig samme bil gjerningsmannen kjørte.

MISTENKT: Roger Hoan Brady ble først mistenkt for drapet på politimannen Martin Ganz. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Siden Roger er løslatt på prøve, behøver ikke politiet en ransakingsordre fra en dommer for å ta seg inn i huset. Når politiet stormer inn, ligger Roger henslengt på sofaen i pysjamas. Han er rolig og behersket, og forteller at han ikke husker hvor han var på drapskvelden.

Politiet ransaker boligen og bilen, men finner ingenting som kan knyttes til drapet på Martin.

Når politiet viser et fotografi av Roger til Martins nevø, klarer ikke 12-åringen å identifisere ham.

Skuffelsen hos etterforskerne er stor, siden de trodde at Roger var mannen de lette etter.

Stormet politiseminar og drepte to

Den 14. februar 1994 arrangerer politiet i Torrance – nabodistriktet til Manhattan Beach – et jobbseminar i et stort hotellrom.

Underveis i seminaret kommer en mann av asiatisk opprinnelse inn i rommet med pistoler i begge hender.

Politibetjentene tror først at det bare er skuespill, iscenesatt av seminararrangørene. Men når mannen avfyrer to skudd og dreper to betjenter, innser alle i rommet at dette er alvor.

Skytteren overmannes raskt og legges i bakken. Mannen har på seg en skuddsikker vest. I basketaket blir mannen kvalt til døde av vesten, siden den presses hardt opp mot luftrøret.

Han identifiseres etter hvert som David Fukuto (32).

POLITIDRAPSMANN: David Fukuto (32) drepte to politibetjenter på et seminar, og ble selv kvalt til døde i basketaket som fulgte. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Når Manhattan Beach-politiet får høre om hendelsen, vandrer tankene til drapet på Martin. Kan det være samme gjerningsmann?

Men ingen av pistolene David brukte i politidrapene matcher våpenet Martin ble drept med. Han har heller ingen Daihatsu Charade, og nevøen klarer ikke å identifisere David som onkelens drapsmann.

Nok en gang må politietterforskerne rykke tilbake til start.

Drepte tilfeldig vitne

I august 1994, drøyt åtte måneder etter Martin-drapet, mottar politiet en telefon fra tilsynsføreren til den tidligere mistenkte Roger Hoan Brady.

Tilsynsføreren informerer om at Roger har nettopp blitt arrestert, etter å ha ranet en matvarebutikk i byen Portland, i Californias nabo-delstat Oregon.

Da Roger forlot butikken, skjøt og drepte han en kvinne, Catalina Correa (55), som tilfeldigvis spaserte forbi da han stormet ut.

Analyser av skytevåpenet som drepte Cataline, viser at det er identisk med det som drepte politimannen Martin.

FANT DRAPSVÅPENET: Våpenet Roger Hoan Brady brukte for å drepe Cataline Correa, var det samme våpenet som drepte den 29 år gamle politimannen Martin Ganz (bildet). Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

I november 1995 dømmes Roger til livstid i fengsel for drapet på Cataline Correa.

Høsten 1998 må han møte i retten igjen for drapet på Martin. Det var frykten for å havne i fengsel som motiverte skytingen, forklarer Roger i rettssalen. Det er nemlig ikke tillatt for prøveløslatte å være i besittelse av våpen, og Roger følte seg sikker på at Martin kom til å finne det ulovlige skytevåpenet han bar.

Roger hevder dog at det ikke var meningen å drepe ham, men juryen overbevises ikke. Den 19. november 1998 blir han funnet skyldig i overlagt drap og dømmes til døden. Han sitter i dag på «death row».

FENGSLET: Roger Hoan Brady sitter på «death row» etter drapene på Martin Ganz og Cataline Correa i henholdsvis 1993 og 1994. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Denne historien er hentet fra true crime-serien «The Real Murders of Los Angeles», som er tilgjengelig på TV 2 Play.