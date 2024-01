Nyfødt baby funnet død på pub i Storbritannia

FUNNET DØD: Et nyfødt jentebarn ble funnet død i et toalett på denne puben. Foto: Skjermbilde / Google Street View

Søndag ettermiddag dro nødetatene i Leeds til puben Three Horseshoes i bygda Oulton.

Da de kom frem fant de en nyfødt jentebaby i toalettet, som ble erklært død på stedet, ifølge Yorkshire Evening Post.

Mandag melder politiet at de har åpnet etterforskning av dødsfallet.

Politiet håper imidlertid at moren vil melde seg, og etterforskerne gjør alt de kan for å få tak i henne.

– Hvis moren er klar til å snakke med politiet, kan hun gjøre det ved å ringe oss. Våre undersøkelser av hendelsen fortsetter, men vår hovedprioritet er mors velferd og sikkerhet, sier politiinspektør James Entwistle til avisen.

– Vi vet at det er spekulasjoner om hva som skjedde. Alt jeg kan si på dette tidspunktet er at jeg beklager for alle som måtte se det på puben, og for alle som ikke kunne komme inn på grunn av det, skriver de.



Funnet skjer bare noen dager etter at en nyfødt jente, som antas å bare ha vært en time gammel, ble funnet i en handlepose ved et veikryss i London.

FANT NYFØDT BABY: Det var ved dette veikrysset at en forbipasserende fant den nyfødte jenta tidligere i januar. Foto: Yui Mok

Det var en forbipasserende som fant jenta og varslet nødetatene.

Jenta som overlevde fikk navnet Elsa, og har blitt plassert i en fosterfamilie. Politiet har enda ikke lyktes i å finne moren hennes.