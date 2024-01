Nye varmerekorder: – Dystre utsikter

Norske Marit trives med sydentemperaturer om vinteren, men synes somrene i Spania blir for varme. – Vil få kraftigere, mer langvarige hetebølger, sier klimaforsker.

Torsdag stoppet gradestokken på 30,7 grader i Gavarda, som ligger i Valencia-regionen i Spania, ifølge regionens meteorologiske organisasjon Avamet.

Det er i så fall den høyeste januartemperaturen målt i Europa noensinne. Det er også fjerde måned på rad det settes temperaturrekord i Spania.

– Rekorden er vel ikke offisielt bekreftet, men jeg tror ikke det er grunn til å tvile. Det har vært ekstremt varmt i Spania i hele vinter, sier klimaforsker Tore Furevik ved Nansensenteret.

Blant de som har fått kjenne på varmen er Marit Norheim. Hun er inne i sin andre periode som fastboende i Spania, og bor nå i Alfaz del Pi på Costa Blanca sammen med mann og tre barn.

Fra hjemmekontoret melder hun om 21 grader i skyggen fredag.

HJEMMEKONTOR: Norheim er glad for at hun har kort vei til jobben. Foto: Martine Eilertsen / @fotograffrkeilertsen

– I går var det oppe i 26. Det var helt fantastisk deilig, sier hun.

– Annen livskvalitet

Været er en stor del av grunnen til at Norheim og familien har slått seg ned i Spania, i stedet for hjemme i det Norheim omtaler som «verdens fineste bygd», Sogndal.

– Man får en helt annen livskvalitet av å bo i Spania, synes vi. Her har vi tilgang til gress og sand hele året, heller enn is, sludd og regn.

SMÅBARNSLIV I SOLA: Fretheim nyter familielivet i Spania. Å være gravid i sommervarmen var mindre behagelig. Foto: Martine Eilertsen / @fotograffrkeilertsen

Selv om Norheim trives godt med sydenvarme i januar, synes hun ikke temperaturen er like komfortabel hele året. Midt på sommeren reiser familien som regel hjem til Norge.

– Det er stort sett behagelig, og jeg pleier å si at jeg elsker å bo i Spania fra midten av september til begynnelsen av juli, men så er det en periode som er altfor varm, sier hun.

– Jeg var «fastbundet» her hele sommeren sist jeg var gravid, og det var helt grusomt.

– Altfor tørt

Norheim tror imidlertid ikke de høye temperaturene vil få nordmenn til å holde seg unna Spania om sommeren i årene som kommer.

– Nordmenn trenger sol og varme, og for mange er det et luksusproblem at det er så varmt. Holder man seg inne de verste timene, går det bra.

VARMT: Til tross for at kalenderen viser januar, var det fine forhold for både badenymfer og teppeselgere på stranden i Valencia torsdag. Foto: Eva Manez / Reuters / NTB

Samtidig var sommeren i fjor preget av skogbranner og tørke i store deler av Sør-Europa. Norheim er bekymret for utviklingen.

– Vi bor veldig nærme et skogsområde. Hvis det begynner å brenne der, har vi et stort problem, sier hun.

– Det har ikke vært ordentlig nedbør så langt i år, og vi hadde det vel ikke i november eller desember heller. Det er altfor tørt allerede nå.

– Dystre utsikter

Og ifølge Furevik er tendensen klar. Det blir varmere og tørrere i Sør-Europa framover.

– Og det er klart at hvis man ikke får tilført nedbør om vinteren, blir det lettere alvorlig tørke om sommeren.

DYSTERT: Utsiktene for landene rundt Middelhavet er dystre, sier klimaforsker Tore Furevik. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Klimaforskeren forklarer også at tørke har en forsterkende effekt på oppvarmingen, fordi det blir mindre vann som kan fordampe og senke temperaturen. Han kommer med en nedslående beskjed om området hvor flere av nordmenns feriefavoritter ligger.

– Alt tyder på at det blir kraftigere, mer langvarige hetebølger. Særlig for landene rundt Middelhavet er det ganske dystre utsikter, sier han.

– At det ble rekord akkurat i går er litt tilfeldig, men så lenge klimaet blir varmere, vil rekordene komme oftere og oftere. Det føyer seg inn i et mønster.