Nye spor etter de savnede barna

Over 100 soldater med spesialtrente hunder leter utrettelig etter barna som var om bord i et fly som styrtet 1. mai. Nå har letemannskap funnet nye spor.

Tre voksne er funnet omkommet, deriblant flygeren og barnas mor, men ingen av de fire barna ble funnet i eller ved vraket.

Blant barna er det en 11 måneder gammel baby. De andre er 13, 9 og 4 år gamle.

Nye funn

De siste gjenstandene ble oppdaget av en urbefolkningskvinne omtrent 500 meter fra ulykkesstedet.



Hun fant en skitten bleie, et grønt håndkle og sko, som etter størrelsen å dømme antas å tilhøre den nest yngste av de savnede søsknene, som er fire år.

Bleien antas å ha blitt brukt av den 11 måneder gamle babyen.

SØKER: Flere hundre er med i søkene. Foto: HANDOUT/Colombian army / AFP

På et eget sted fant lete-teamet enda en bleie, et mobildeksel og en rosa kork som matcher tåteflasken som ble funnet forrige uke.



De siste sporene er ytterligere indikasjoner på at de fire søsknene overlevde flyulykken. Militære styrker har meldt at det ikke har blitt funnet spor av blod på gjenstandene som er funnet.



Har funnet fotspor og andre gjenstander

Redningsmannskap tror at barna har begynt å vandre gjennom jungelen etter ulykken. De har funnet både fotspor og gjenstander etter dem ifølge TV-kanalen Carcarol.

FOTSPOR: Fotsporene ble oppdaget, og spesialister sa at mest sannsynlig tilhørte de barna. Foto: COLOMBIAN MILITARY FORCES/Reuters

– De har fortalt oss at noen har overlevd, for det er funnet en bag som er åpnet og det er tatt ut klær. Noen klær er revet opp, kanskje for å forbinde sår, sier talsmannen for urbefolkningen i Midt-Amazonas, Edwin Paky, til kanalen.

Colombias luftvåpen kastet rundt 10 000 flygeblader på spansk og på et urbefolkningsspråk fra helikoptre som instruerte barna hvordan de skal overleve.



I løpet av forrige helg plasserte redningsarbeidere rundt 100 pakker som inneholdt mat og vann i ulike områder av jungelen.

Håp

Fra et militær helikopter over jungelen spilles et lydopptak over høyttaler med stemmen til barnas bestemor:

«Kjære. Stå stille. Ikke gå videre. Hvis du hører dette, så bli der du er, så de komme og hente dere. Og hvis du er sliten, vet bare Gud. Farvel».

TÅTEFLASKE: En tåteflaske ble tidligere funnet i skogen i forbindelse med søket. Foto: HANDOUT/ Colombian army / AFP

Meldingen er rettet mot Lesly, den eldste av barna. Bestemoren, Fidencio Valencia, sier det er håp om at barna er i live fordi de er vant til å være i jungelen.

Barna er fra urbefolkningsgruppen Huitoto, som er kjent for å leve i pakt med naturen.

FUNN: Denne posen med hårstrikker ble funnet 17. mai. Foto: PRENSA COLOMBIAN ARMY/AFP

Letemannskapene har tidligere funnet et krypinn laget av pinner og løv, noe som ga nytt håp om å finne barna i live.

Det er også funnet en saks, sko og hårstrikk på bakken i tillegg til en tåteflaske og en halvspist frukt.