Søkemotorgiganten ser ut til å delvis ha oppdatert satellittbildene sine av byen til bilder datert til 2022.

De viser mange av byens bygninger redusert til ruiner, som en konsekvens av russisk bombing.

FORSKJELL: Google Earth viser bilder av Mariupol i 2021 og 2022. Foto: Google Earth

Tidligere satellittbilder av Ukraina på Google Earth var stort sett datert til 2021, før Vladimir Putins invasjon.

Blant de godt synlige ødeleggelsene er ruinene etter teateret i byen, som ble ødelagt i mars i fjor da sivile gjemte seg inne i bygget.

ØDELAGT: Teateret i Mariupol er et av byggene som ble ødelagt i mars i fjor. Foto: Pavel Klimov / Reuters

De nye satellittbildene viser boliger som er jevnet med jorden, ødelagte kjøpesentre, og andre offentlige bygninger.

Mariupol har vært åsted for noen av de tyngste kampene i krigen siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022.

JEVNET MED JORDEN: Den russiske okkupasjonen av Mariupol har etterlatt byen som nærmest en spøkelsesby. Foto: Google Earth

Bombingen av teateret var del av en langvarig beleiring av Mariupol. Havnebyen ligger ved Azovhavet, og anses som kritisk for de russiske forsyningslinjene mellom områdene de kontrollerer sør og øst i Ukraina.

Sivile hadde søkt tilflukt i teateret, og det var satt opp skilter med teksten «Barn» på begge sider av bygningen.

Ifølge Ukraina ble minst 300 mennesker drept i angrepet. Russland nekter for å ha bombet teateret med vilje.

De ukrainske styrkene i Mariupol sto imot i to måneder før byen falt til Russland, som fortsatt okkuperer området.

Bønn om vestlige våpen

Ukraina har ikke satt i gang den varslede motoffensiven, som er ventet å skje denne våren.

Kyiv fortsetter å presse sine vestlige allierte for flere langtrekkende våpen, stridsvogner og jagerfly, før de forsøker en motoffensiv i løpet av de kommende dagene, ukene eller månedene.

Senest fredag denne uken kom Ukrainas utenriksminister med en bønn om F16-jagerfly, da Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte havnebyen Odesa.

MINISTERBESØK: Anniken Huitfeldt og den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi må slå Russland ned fra himmelen. Vi trenger F16 fra våre allierte, var bønnen fra den ukrainske utenriksministeren.

– Vi forventer at Norge blir en del av F16-koalisjonen. Vi forstår at dette er amerikansk teknologi og at dette må starte med et ja fra USA, men jeg tviler ikke på det vil skje, sa Dmytro Kuleba til TV 2.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky presset også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg om våpenleveranser på et møte i Kyiv forrige uke.



MØTTE STOLTENBERG: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj fortsetter å be om vestlige våpen. Foto: Ukrainian Presidential Press Service

– Jeg har bedt ham om å hjelpe oss med å overvinne våre alliertes tilbakeholdenhet med å levere noen våpen, nemlig langdistansevåpen, moderne luftfartøyer, artilleri og pansrede kjøretøy, sa presidenten på en pressebrief.

Stoltenberg sa samtidig at Zelenskyj er invitert til å delta på det neste Nato-toppmøtet i juli, og understreket behovet for å støtte ukrainsk slagmarklogistikk.

INVITASJON: Nato-sjef Jens Stoltenberg inviterte den ukrainske presidenten til Nato-toppmøtet i sommer. Foto: Andre Pain / AFP

– Kanskje det høres litt mer kjedelig ut, men ... dette er nå en utmattelseskamp, og en utmattelseskamp blir til en logistikkstrid, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen forsikret om at den allerede massive våpenleveransen skal eskaleres.