Nye satellitt-bilder viser økt russisk aktivitet

Etter satellittbildene til selskapet Planet å dømme, har Russland begynt å ruste opp en militærleir nær den russiske byen Voronezj.

Russiske styrker overførte aktivt utstyr og personell til den samme leiren like før den fullskala invasjonen av Ukraina for snart ett år siden.

På bildet under kan du dra pilen over for å se hvordan russiske styrker har rustet opp leiren på bare to uker.

Bildet til venstre er tatt 25. januar, mens bildet til venstre er tatt den 7. februar.

©Planet Labs PBC

Også øst for den russiske byen Kursk er russerne i gang med å sette opp militære leirer.

NÆR GRENSEN: Den russiske byen Kursk ligger nordvest for Kharkiv. Foto: Jørgen Herland / TV 2

Kursk ligger bare 11 mil fra den ukrainske grensen, og den nærmeste ukrainske byen er Kharkiv.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier at opprustningen ikke nødvendigvis har noe særlig betydning for krigen videre.

– Opprustning og forsterkninger ved nærliggende russiske baser er forventet, sier Røseth til TV 2.

FORVENTET: Tom Røseth er ikke overrasket over de nye satellittbildene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han sier likevel at det er sannsynlig at russiske styrker mangler samtrening og koordinasjon, og mener at det kan være bakgrunnen for opprustningen.

Varslet russisk storoffensiv

For bare en uke siden varslet Institute for Study of War (ISW) at russiske styrker forberedte en storoffensiv øst i Ukraina.

Allerede to dager senere meldte ISW at storoffensiven var i gang, og at russiske styrker hadde gått til angrep flere steder langs fronten i øst.

– Forsterkningene vi ser nå er en del av den antatt pågående offensiven, og det testes nå for svakheter langs frontlinjen, sier Røseth.

Det er ikke usannsynlig at russiske styrker vil forsøke å bryte gjennom ved leirene, avslutter han.

BOMBEROM: Den 10. februar, en dag etter at storoffensiven var i gang, gjemte flere seg i undergrunnsstasjoner. Foto: Vladyslav Musiienko / Reuters

TV 2 møtte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han besøkte Washington D.C. før helgen.

Han var tydelig bekymret for tiden fremover i Ukraina.

– Det er en skjebnetid for Ukraina. Det er en skjebnetid for Europa. Det er en kritisk fase i krigen, sa han til TV 2s reporter.

BEKYMRET: En ny og blodigere fase av krigen i Ukraina står for døren, advarer Jens Stoltenberg. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Denne uken er Stoltenberg tilbake i NATO sitt hovedkvarter i Brussel, der alliansens forsvarsministre tirsdag innleder et to dager langt møte.

– Vi ser ingen tegn til at president Putin forbereder seg på fred. Det vi ser er det motsatte, han forbereder seg på mer krig med nye offensiver og nye angrep, forteller han til pressen i forkant av møtet.

Våpenpakke verdt milliarder

Den siste tiden har flere vestlige land lovet store våpenpakker verdt milliarder til Ukraina.

Deriblant har Tyskland lovet over 100 Leopard 1-stridsvogner fra flere europeiske land.

LEOPARD 1: Tyskland har lovet over 100 stridsvogner av denne typen. Foto: Wotjek Radwanski / AFP

Man hadde håpet at disse kom frem før den varslede storoffensiven var i gang, men det gjorde de ikke.

Mandag sier Stoltenberg at det haster å få på plass våpnene.

– Tempo kan redde liv. Jo raskere vi får inn forsyninger til den ukrainske fronten, jo flere liv kan vi redde, understreker han.