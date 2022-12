Nye rakettangrep mot sivile mål: – Terrorbombing

Fredag morgen gikk flyalarmen i hele Ukraina etter nye russiske rakettangrep.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyjs kontor er en boligblokk truffet i byen Kryvyj Rih. Minst to personer skal være drept, og fem skadd.

Kritisk infrastruktur er truffet i både Odesa og Kharkiv, og det lokale kraftselskapet i Kharkiv melder at hele byen er uten strøm. I sosiale medier meldes det om ødelagt strøm- og vannforsyning også andre steder.

Den militære administrasjonen i Kyiv sier fredagens angrep er et av de største siden krigen brøt ut.

– Dette er etter all sannsynlighet mer av det samme vi har sett siden 10. oktober, altså angrep mot ukrainsk infrastruktur, sier professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole til TV 2.

FORTSETTELSE: Professor Sven Holtsmark ved IFS mener dagens bombing i Ukraina er en fortsettelse på det Russland allerede har satt i gang. Foto: Marte Christensen / TV 2

Slike angrep rammer sivilbefolkningen knallhardt, spesielt på vinteren.

– Man kan bare forestille seg at man sitter i en boligblokk et eller annet sted i Norge, det er minus 15, du har ikke vedfyring, og strømmen og vannet blir borte, sier Holtsmark.

– Terrorbombing

Holtsmark kaller den russiske krigføringen for terrorbombing.

– Det direkte målet med denne typen angrep er å forverre den humanitære situasjonen i Ukraina. Det indirekte målet er da å svekke ukrainsk motstandsvilje mot Russlands krigføring, sier han.

Han mener president Putins håp er at den ukrainske regjeringen skal bli mer medgjørlig, men sier ingenting tyder på at de vil lykkes med det.

– Denne formen for terrorbombing er historisk sett ikke så effektiv, blant annet av veldig enkle psykologiske grunner. Det skaper bitterhet mot motstanderen, og kan styrke motstandsviljen, sier Holtsmark.

SØKER DEKNING: Folk søker dekning på en T-banestasjon i Kyiv under angrepene fredag. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Skulle Russland lykkes med å skape et fullstendig humanitært sammenbrudd i Ukraina, for eksempel ved å slå ut strøm- og vannforsyning samtidig med en kuldebølge, mener han det vil være en ekstremt alvorlig situasjon.

– Men at selv det skulle føre til at Ukraina gir seg, det tror jeg ikke.

Lykkes ikke på slagmarken

Holtsmark mener det at Russland velger å bruke dyrt utstyr på å ødelegge sivil infrastruktur, er et tydelig signal.

– Det bekrefter det vi allerede vet; på slagmarken lykkes de ikke. Da velger de heller å bruke disse veldig kostbare våpensystemene på infrastruktur.

– Er disse målrettede angrepene mot sivil infrastruktur krigsforbrytelser?

– Jeg tror de fleste er enige om at den typen krigføring Russland nå driver med, som i all hovedsak rammer sivilbefolkningen, er brudd på reglene i krigens folkerett, sier han.

MISLYKKES: President Vladimir Putin lykkes ikke så godt som han ønsker på slagmarken. Foto: Mikhail Metzel / AP / NTB

Rykter om mobilisering

I sin ferskeste situasjonsrapport skriver tankesmien The Institute for the Study of War (ISW) at Russland kan sette i gang en ny storstilt offensiv i de første månedene av 2023.

Holtsmark tviler på noen ny mobilisering fra russisk side, men mener de forbereder seg på langvarig krig.

– Det er ikke mangel på mennesker som hypotetisk sett kan mobiliseres. Problemet er at det ikke er vits i å mobilisere mennesker du ikke kan trene, utstyre med klær, og ikke minst ha våpen til, sier han.

Etter at Russland ulovlig innlemmet de okkuperte fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja som en del av Russland, mener Holtsmark det kun er én vei ut av krigen.

– Den eneste muligheten for en avslutning på krigen er et regimeskifte i Russland, sier Holtsmark.

– Ukraina vil aldri finne seg i å avstå disse områdene, Putin-regimet kan ikke gå tilbake på det og samtidig overleve, og noe regimeskifte i Ukraina kommer ikke til å skje.

Avlyste pressekonferanse

Vladimir Putin sitter nok relativt trygt i den russiske lederstolen, men Russland-ekspert Inna Sangadzhieva mener han blir stadig mer svar skyldig i hjemlandet.

– Han har vært mye ute og møtt blant annet såkalte soldatmødre og unge forskere, og fordeler penger for å blidgjøre og holde befolkningen lojal, sier Sangadzhieva, som er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, til TV 2.

– Men det hjelper ikke i det store bildet, for i det store bildet krymper budsjettet til Russland, og soldater dør, sier hun.

PRESSET: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, tror Putin er redd for kritiske spørsmål. Foto: Frode Sunde / TV 2

Putin vakte oppsikt da han nylig avlyste den årlige, tradisjonelle pressekonferansen han pleier å ha før jul.

Sangadzhieva kaller pressekonferansen «spill og teater», med spørsmål bare fra folk som støtter Putin. I år tror hun imidlertid han frykter kritiske spørsmål også fra disse.

– Han har ikke svar på verken hva som skjer i Ukraina, eller hva som skjer internt i Russland, sier Sangafzhieva.