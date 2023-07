Nye overgrepsanklager mot Rammstein

Keyboardisten i Rammstein anklages av to kvinner for overgrep. Det føyer seg inn i rekken av anklager mot metallbandet.

En av kvinnene hevder at keyboardisten Christian «Flake» Lorenz forgrep seg på henne tilbake i desember 2002, da hun var 17 år, melder programmet Tagesschau.



Sammen med en venn skal kvinnen ha møtt Lorenz og Rammstein-vokalist Till Lindemann på en boksignering i Berlin. Senere skal hun ha blitt med de to til et sommerhus eid av Lorenz i byen Brandenburg an der Havel, vest for Berlin.

Der skal de tre ha drukket en god del, og kvinnen skal ha blitt ute av stand til å ta vare på seg selv. Det er da Lorenz skal ha forgrepet seg på henne. Kvinnen hevder også at Lindemann og Lorenz dopet henne ned.

Flere kvinner har de siste ukene anklaget også Lindemann for seksuelle overgrep, og 60-åringen er for tiden under etterforskning av tysk politi.

Kvinnene har stått fram og sagt at de er blitt dopet ned og rekruttert til å delta i seksuelle aktiviteter med Lindemann på fester etter bandets konserter.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og Lindemann avviser anklagene. Det er ikke kjent hvordan Lorenz stiller seg til de siste anklagene.