Nye missiler: – Effekten tilsvarer fire tonn TNT

Samarbeidet mellom Russlands president Vladimir Putin og president Aleksandr Lukasjenko i Belarus ser ut til å fortsette i full fart framover.

Tirsdag varslet britisk etterretning om at Russland hadde plassert ut nye kampfly og tilhørende våpen på flyplasser i Belarus, noe som bekymrer seniorrådgiver ved Nord Universitet, Per Eirik Solli.

– De har med seg nye hypersoniske missiler som flyr tolv ganger lydens hastighet. De missilene veier to tonn, men siden de flyr over 12.000 kilometer i timen, så vil de ha enorm effekt dersom de treffer målet, sier Solli til TV 2, og legger til:

– Effekten tilsvarer fire tonn TNT.

BESKYTTER: Ferske bilder fra 28. oktober viser utplasseringen av ukrainske soldater, som trener med overtatte russiske stridsvogner nærme den belarusiske grensen. Foto: Aleksandr Shulman / NTB.

Flere nye kampfly og våpen

TNT er det viktigste sprengstoffet for fylling av stridshoder (granater, bomber, miner, torpedoer), ifølge Store Norske Leksikon, og fremstilles gjennom trinnvis nitrering av toluen med blandinger av svovelsyre og salpetersyre.

– Jeg regner ikke med at de har så mange missiler og det er litt usikkert om den nye teknologien vil fungere, men dersom den fungerer vil treff av denne typen missil få enorm effekt på mål i Ukraina, sier Solli.

Bilder, publisert på Twitter av det britiske forsvarsdepartementet, viser utstasjoneringen av kampfly av typen MiG-31K Foxhound med tilhørende ammunisjon og ballistiske missiler i Minsk-området.

Britene tror utplasseringen hovedsakelig er for å sende en klar melding til Vesten, og får støtte av seniorrådgiver Solli.

Ved bruk vil effekten likevel kunne overgå tidligere angrep.

TRAPPES OPP: Seniorrådgiver Per Erik Solli frykter innkjøp av nye våpen kan føre til at krigen trappes opp og at Ukraina vil kunne slite med å beskytte seg. Foto: Robin Jensen / TV 2

Kan skape ytterligere usikkerhet

Utplasseringen bekrefter at Belarus stadig blir mer og mer involvert i den brutale krigføringen mot Ukraina.

– Det er nok først og fremst en del av et psykologisk spill, for å prøve og påvirke Ukraina, sier Solli, men legger til:

– Den militære trusselen - selv om den ikke blir brukt - representerer en såpass stor fare, for det er veldig vanskelig for ukrainsk luftvern å skyte ned dette missilet, selv for de vestlige systemene som de har mottatt.

Derfor mener Solli utplasseringen introduserer en stor usikkerhet blant de ukrainske planleggerne.

BELARUS: Bilder publisert av det britiske forsvarsdepartementet skal angivelig vise utplasseringen av nye kampfly og våpen i Belarus. Foto: MoD.

– Noen slipper alltid igjennom

Det har versert mye informasjon rundt Russlands bruk av kamikaze-droner den siste tiden, som angivelig skal være kjøpt fra Iran.

Tankesmien The Institute of the Study of War skriver onsdag at Iran planlegger å sende flere kampdroner og nye ballistiske missilsystemer til Russland, noe de mener vil styrke landets avhengighet av iranskproduserte våpensystemer ytterligere.

– De angrepsdronene flyr lavt og sakte, og de er lettere å skyte ned. Problemene er at det er så mange av dem, at alltid noen slipper igjennom selv om mesteparten blir skutt ned, sier Solli.

Ifølge rapporter, som seniorrådgiveren har fått tilgang på, har Ukraina vært i stand til å skyte ned cirka 70 prosent av de 300 angrepsdronene som russerne har brukt så langt.

Likevel er det et nytt innkjøp seniorrådgiveren frykter mer.

SAMARBEID: Etter Vladimir Putins delvise mobilisering, har nabolandet Belarus blir stadig mer involvert i krigføringen mot Ukraina. Her med president Aleksandr Lukasjenko og soldater i trening. Foto: Maxim Guchek / NTB.

– Langt mer alvorlig

– Det er 200 nye på vei, men det som er langt mer alvorlig er at Russland har kjøpt kortholds ballistiske missiler, som er langt vanskeligere å skyte ned av ukrainsk luftvern, sier Solli.

Antallet tror han ligger på rundt 800 av de nye missilene.

– Det vil representere - på lengre sikt - en langt mer alvorlig utvikling med tanke på Ukrainas evne til å forsvare seg selv mot luftangrep.

– Problemet med de ballistiske missilene er at de går rett opp, høyt opp i atmosfæren og så rett ned. De har en høy hastighet og representerer en mye større vanskelighet for luftvernsystemene for å håndtere dem.