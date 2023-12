Nye evakueringsordre i Gaza: – Dra nå!

KRIGER: Israelske soldater har tatt posisjon i sørlige Gaza. Foto: IDF via Reuters

En flyvende advarsel om det som skal skje. Torsdag morgen har israelske styrker sluppet hundretusenvis av flygeblader over Gazastripen.

Budskapet er enkelt: «Dere må forlate Khan Younis nå!»

Israel har som praksis å advare innbyggere om et forestående angrep, før det skjer. Slik har de operert i flere år.

Torsdag kan det derfor tyde på at situasjonen i Khan Younis, den største byen sør i Gaza, vil eskalere.

– Vi kan foreløpig ikke si noe mer om de videre planene våre, sier en kilde i det israelske militæret (IDF) til TV 2.

– Ingen steder er trygge

Byen, som huser et par hundretusen mennesker i fredstid, gir nå ly for titusenvis andre som har flyktet fra andre områder, etter at Israel i oktober beordret innbyggere i det nordlige Gaza å evakuere sørover.

Nå må beboerne i flyktningleirene trolig finne en ny plass å bo.

MÅ EVAKUERE: Flygebladene som slippes over Gazastripen gir klar beskjed til innbyggerne om at de må evakuere. Foto: Said Khatib / AFP

«For din egen sikkerhet må du evakuere bostedet ditt umiddelbart, og dra til kjente krisesentre. Alle som befinner seg i nærheten av terrorister eller deres områder setter sitt eget liv i fare. Hver bolig som brukes av terrorister vil bli målrettet.»

Slik lyder flygebladene. På Gazastripen er kommunikasjonsnettet svært ustabilt, og flygebladene er ofte den eneste indikasjonen palestinerne får på at noe er i ferd med å skje.

Det er ikke klart hvor innbyggerne i Khan Younis forventes å flykte.

FLYKTET: Tusenvis av palestinere har flyktet til blant annet Khan Younis, hvor de har trodd de var trygge. Foto: Mohammed Dahman / AP Photo

Israel fortsetter nemlig bombardementet i områder i sør, hvor palestinere tidligere ble beordret til å dra for deres egen sikkerhet.

– Vi har vært helt klare på at vi for øyeblikket ikke anser noen del av Gaza som trygg, har FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, tidligere uttalt.

Så langt har minst 20.000 palestinere blitt drept siden 7. oktober. En tredjedel av dem er barn.

TV 2 har gjentatte ganger bedt IDF om ytterligere kommentarer angående flygebladene og den ventede eskaleringen i Sør-Gaza. De har foreløpig valgt å ikke svare på våre henvendelser.



Ingen fungerende sykehus i Nord-Gaza

Slippingen av flygebladene over Khan Younis skjer kort tid etter at IDF-soldater denne uken har stormet flere sykehus og tilfluktssentre i Nord-Gaza.

Torsdag formiddag ble det kjent at Nord-Gaza nå står uten et eneste fungerende sykehus.

– Det er faktisk ingen funksjonelle sykehus igjen i nord på grunn av mangel på drivstoff, helsepersonell og forsyninger, sier Richard Peeperkorn, WHOs-representant i Gaza.



STOR TRENGSEL: Ambulanser i kø utenfor Al-Shifa-sykehuset i november. Foto: Mohammed Al-Masri / Reuters

På hele Gazastripen er totalt 27 av 36 sykehus satt ut av drift.

– Al-Ahli-Arab-sykehuset i Gaza by var det siste i nord, men det har nå tilnærmet ingen drift, forklarer han.



Situasjonen ved sykehusene i Gaza har lenge vekket alarm over hele verden. Hundrevis av pasienter og tusenvis av fordrevne sivile har oppholdt seg på sykehus uten drivstoff, oksygen, eller grunnleggende forsyninger.

Dusinvis av pasienter har mistet livet som følge av at israelske styrker har beleiret sykehusene, inkludert sju nyfødte barn i kuvøser som mistet strømmen.

Israel sier de angriper og beleirer sykehus fordi de ligger på toppen av Hamas sine kommandosentre, men har enda ikke fremlagt beviser for å bekrefte påstandene sine.