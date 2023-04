SJÆLLAND/DANMARK (TV 2): Venner og familie er i sjokk etter at en 32 år gammel mann ble siktet for frihetsberøvelse og voldtekt. Han erkjenner delvis straffskyld.

SJOKK: Venner og familie er i sjokk etter at en 32-åring er siktet i saken. Foto: Privat og Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sjokket har så vidt lagt seg over Sjælland, øyen i Danmark der befolkningen holdt pusten i helgen mens en 13 år gammel jente var savnet.

Etter 27 timer fant politiet jenta i live i boligen til den 32 år gamle mannen, som nå er siktet for grov frihetsberøvelse, vold, trusler om vold og voldtekt.

Mandag ble han varetektsfengslet frem til 11. mai.

STOR SAK: Forsvinningen til 13-åringen har preget danske medier over flere dager. Her blir aktor intervjuet etter mandagens rettsmøte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Kjent i lokalmiljøet

Mannen var iført en grå joggedress og oransje joggesko i retten. Han erkjente delvis straffskyld, men det er ikke klart hvilken del av siktelsen det er snakk om.

32-åringen er beskyttet av et navneforbud, som retten la ned under fengslingsmøtet. Det betyr at det er straffbart å dele informasjon som kan identifisere ham.

Mannens forsvarer, Jens Otto Johansen, argumenterte for at mannen ikke må identifiseres på grunn av tilknytningen til lokalmiljøet og jobben hans, som han beskrev som «en god jobb».

­­ – M­­­­atchet på Tinder­

TV 2 var til stede under rettsmøtet mandag. På tilskuerbenken satt Christina Petersen (26). Hun fikk avisen levert av den 13 år gamle jenta rett før hun forsvant.

– Vi er naboer og får avisen levert av henne hver lørdag.

Petersen kjente også til den siktede fra før, etter at hun tidligere matchet med ham på datingappen Tinder, forteller hun.

NABOER: Christina Petersen (til venstre) og Nicoline Bauer (til høyre) bor begge i den aktuelle bygda der 13-åringen sist ble sett. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg fant ut at jeg har matchet med ham på Tinder en gang. Jeg syntes at det er veldig skremmende at han er en helt alminnelig fyr man fort kunne ferdes med, sier Petersen.



Utover det har de to ikke hatt kontakt. Hun syntes likevel det var spesielt å se ham under fengslingsmøtet.

– Stemningen i rettssalen var trykket og ikke særlig god, sier hun.

Dette skal ha skjedd

Politiet mener at den siktede skal ha tatt med 13-åringen i en bil mot hennes vilje rett før klokken tolv lørdag.

Deretter skal han ha fraktet henne til en adresse i Sorø, cirka ett kvarter fra jentas hjemsted.

Deretter skal han ha fraktet henne til sin egen bolig i Korsør, en knapp halvtime fra Sorø. Der fant politiet 13-åringen i live.

Mannen har bodd i villastrøket i Korsør siden 2021. Naboer beskriver det som et rolig og trygt nabolag.



Familien i sjokk

Ifølge TV 2 Danmark, som har vært i kontakt med familie og bekjente av 32-åringen, er samtlige i sjokk over siktelsen mot ham.

TV 2 Danmark møtte den siktedes mormor mandag ettermiddag, som fortalte at foreldrene var for preget til å snakke med pressen.

– Han er en god gutt, skal hun ha sagt om sitt barnebarn.

Nærmeste familie var til stede under rettsmøtet mandag og var tydelig preget.

Nå venter 3,5 uker i varetekt for mannen, som også skal gjennom en rettspsykiatrisk vurdering.