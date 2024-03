Nye bilder vekker oppsikt: – Elsker å vise store muskler

Foto: Soazig de la Moissonnière / Skjermbilde via Instagram

Frankrikes president Emmanuel Macron har lagt seg på en hardere linje mot Russlands Vladimir Putin.

I slutten av februar ville han ikke lenger utelukke å sende franske bakkestyrker inn i Ukraina. I intervju på TV forrige torsdag, sa han at Europa må være klar for krig om kontinentet ønsker å beholde freden. Og han advarte om at kontinentet er på vei inn i en ny virkelighet:

– En verden hvor det vi trodde var utenkelig faktisk skjer, forklarte han.

Det er denne nye harde linjen mange trekker sammenligner til nå, etter at hans personlige fotograf Soazig de la Moissonnière tirsdag delte bilder av presidenten på treningssenteret.

Brukere i sosiale medier mener til og med at det er presidentens muskler som må beskrives som en slags utenkelig virkelighet, og flere spør seg om ikke hans bulende muskler må være et resultat av bildemanipulasjon.

Under fotografens innlegg er det derimot en overvekt av støtte til presidenten – og til hun som har knipset bildet:

– Fantastiske bilder! Blir du ikke irritert av de som sier det er photoshoppet? spør én bruker.

– Det holder dem opptatt, svarer hun, og føyer til en blunkende emoji.

Til avisen Nice-Matin sier PR-ekspert Gaspard Gantzer at bildet er uventet og interessant som et grep fra en president, og han mener bildet i svart-hvitt ligner på det man oftere ser fra foto innen mote og sport.

– Hva vil han fortelle oss? Det er ingen tvil om at han er som franskmenn flest, med et personlig liv og driver med sport. Han er i god fysisk form, og er energisk. Også vil han kjempe, sier Gantzer, som også mener det er typisk for franske menn å være opptatt av å se bra ut.

– De går på treningsstudio, og noen gjør kosmetiske inngrep kirurgisk. Gutta elsker å vise frem sine store armer og muskler, mener han.

Onsdag har emneknaggen «#Rocky» trendet på X i Frankrike.

– Bildene er del av den nypopulistiske virilismen som visse ledere er blitt glade i. Det startet med sjangerens mester til nå, Vladimir Putin, sier professor Éric Anceau til avisen Le Figaro .



DEN GANG DA: Macron og Putin i Sør-Frankrike i 2019. Førstnevnte har de siste ukene lagt diplomatiet mer på hylla i møte med sin russiske motpart, og stiller hardt mot hardt. Foto: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Le Figaro sier at Macrons kone Brigitte Macron har avlørt at presidenten bokser to ganger i uken. Det er snakk om 45 minutters treningsøkter på bokseklubben.

Også BBC har omtalt bildene av Macron, og skriver at flere av de som tviler på presidentens nye muskler har delt bilder av ham på stranda – hvor armene hans fremstår betydelig mye slankere. Andre kommenterer heller at han ser ut som han er beredt til å Putin en på tygga.