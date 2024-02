Ny Wagner-sjef dukket opp i video

Den nye sjefen for den russiske Wagner-gruppen, Anton «Lotus» Jelizarov, sto i forrige uke fram i en video på Telegram, hvor han gjør seg til kjenne, avviser rykter om at han har forsvunnet, og forteller at han befinner seg i det nye hovedkvarteret i «kosakkleiren».

Trolig underlagt Putin

Han sier blant annet at de er i ferd med å bygge en leir som skal huse frivillige enheter som skal bli en del av den russiske nasjonalgarden. Dette tyder på at leiesoldatene nå er direkte under president Vladimir Putin.

Tidligere general og forsvarssjef, Sverre Diesen, sier alt tyder på at Wagner-gruppen nå er under Putins kontroll. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er ikke så mye vi vet om Jelizarov utover at han har vært tilknyttet Wagner-organisasjonen fra før. Han er åpenbart brakt under en annen grad av politisk kontroll fra Putins side enn hans forgjenger, Jevgenij Prigozjin, sier general og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, til TV 2.

Prigozjin ble drept i en mystisk flystyrt 23 august 2023 – kun to måneder etter han og en gruppe leiesoldater marsjerte mot Moskva i raseri mot den russiske forsvarsledelsen.



– Prigozjin skjebne har antagelig overbevist Jelizarov om at det er ikke lurt å prøve å endre disse forutsetningene, sier Diesen.

Nytt hovedkvarter

Ifølge Britisk etterretning tyder uttalelsene til Jelizarov på at Wagner-gruppen er i ferd med å bygge et nytt hovedkvarter i byen Rostov i sør-Russland, nær grensen til Ukraina.

Det var her også her Wagner-gruppen hadde sin treningsleir under Prigozsjin.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4LamWkAevN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2024

I videoen sier Jelizarov at de skal samle 45.000 soldater. 6000 skal være inkludert i første bølge.

– Dette tyder på at Wagner igjen er tiltenkt en viktig rolle i krigen i Ukraina, sier Diesen.

– Ser på Vesten som svak

– Russene blir nok mer og mer overbevist om at de kan vinne denne krigen, fordi de ser at det er uenighet i Vesten om det er ønskelig å fortsette å støtte Ukrainerne på samme måte som før, sier Diesen.

Det inntrykket forsterkes av at det er et valget i USA til høsten, og at det er mulig at en påtroppende president kan ønske å terminere den amerikanske hjelpen til Ukraina, og til og med slår tvil om styrken i Nato-samarbeidet.



Diesen mener at Putin vil se den vaklende støtten som en bekreftelse på sitt verdensbilde om at Vesten er svak og splittet, og at Vesten ikke evner å stå i en krig selv når det ikke er en krig man skal utkjempe på egen jord.

– Russerne kan holde krigen i gang først og fremst med vervede soldater som får bedre økonomiske betingelser enn det det sivile arbeidsmarkedet kan tilby i store deler av Russland. De kan slite ned det ukrainske forsvaret, og sette sin lit til at all hjelp fra Vesten vil stanse opp og tørke ut.

– Da vil russerne kunne vinne denne krigen som en ren styrkeprøve og utmattelseskrig, avslutter Diesen.