Ny video kan tyde på at en offensiv er nær

Det ukrainske forsvaret har publisert en video som hinter til at en offensiv er nært forestående. – Det handler om å bygge opp en felles identitet og sak for å bidra til kampånden når de skal gå i gang med offensiven.

Det ukrainske forsvaret publiserte nylig en video som viser ukrainske tropper som marsjerer, trener og forbereder seg til kamp.

Ukrainas øverste general og forsvarssjef har skrevet et innlegg på sosiale medier, der mange spekulerer om innlegget kan knyttes til om den beryktede våroffensiven er i gang.

– Tiden er inne for å ta tilbake det som er vårt, sa Ukrainas øverste general og forsvarssjef, Valerii Zaluzhyni.

The time has come to take back what belongs to us. pic.twitter.com/sH1Yrggg8U — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) May 27, 2023

Budskapet til sjefen er skrevet i forbindelse med videoen, som øker forventninger til om motoffensiven er nært forestående.

Klippet avsluttes med at soldater og deres sjef som kommer med en klar melding.

– Ukraina, mitt hjemland, Herre, vår himmelske far, velsigne vår avgjørende offensiv, vår hellige hevn, vår hellige seier.

– Bidrar til kampånden

Ole Martin Stormoen, forsker ved NUPI, mener at videoen er rettet mot de ukrainske soldatene og det ukrainske folket.

– Det handler om å motivere og å bygge opp kampvilje og en felles identitet og et felles mål når de nå skal gå i gang med offensiven som vil føre til store tap på begge sider, sier Stormoen til TV 2.

FORSKER: Ole Martin Stormoen, forsker ved NUPI. Foto: NUPI

– De ukrainske styrkene vet at de både skal drepe og risikere å bli drept. Situasjonene de skal inn i vil være ekstremt risikofylte og brutale, og det krever risikovillige og motiverte soldater, og denne videoen bidrar til det, sier han.

Stormoen mener også at innholdet i videoen er med på å understreke den folkerettslige og moralske retten ukrainerne har til å ta tilbake sitt egent land. Den poengterer at de har en rettmessig sak.

Viser frem vestlig utstyr

Vestlige land har gitt lovnader om, og ulike våpen samt våpensystem til Ukraina ved flere anledninger. Ukrainas luftforsvar og luftvern er blitt betydelig styrket av leveranser av avanserte vestlige systemer det siste året.

– Samtidig viser de frem ulike typer vestlig utstyr og en militær estetikk og krigeretos som er gjenkjennelig for et vestlig publikum. Ukrainerne har vært dyktige i informasjonskrigen og har lyktes med å formidle sin sak til et vestlig politikerne og opinion, poengterer han.

BAKHMUT: Ukrainsk tanks kjører langs veien mot posisjoner nær Bakhmut, Foto: Efrem Lukatsky/AP

Stormoen tror også at ukrainerne er klar over at russiske soldater ser videoen, og at den også til en viss grad kan være rettet mot dem.

– Det har blitt rapportert om sviktende moral i en del avdelinger på russisk side. Jeg tror ikke denne videoen er avgjørende for akkurat det, men videoen kan bidra til å gjøre situasjonen for russiske soldater enda mer skremmende enn den var i utgangspunktet, sier han.

SKYTTERGRAV: Ukrainske soldater utstyrer skyttergraver ikke langt fra Donetsk. Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP

Tror offensiven vil starte i nærmeste fremtid

Ukraina er ventet å innlede en lenge varslet våroffensiv mot russiske okkupasjonsstyrker innen kort tid. Målet er å ta tilbake russiskkontrollerte områder.



– Det er mye som tyder på at den ukrainske motoffensiven starter i nærmeste framtid. Ukrainerne har brukt tid på å trene opp en rekke nye brigader som skal brukes i offensiven, samtidig som de har holdt tilbake på bruken av visse typer utstyr og artilleri for å spare disse til de kommende operasjonene, sier Stormoen.

FRONTLINJEN: Artilleri blir skutt mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut. Foto: Efrem Lukatsky/AP

I Ukraina har det lenge vært tegn til en motoffensiv.

– De venter på de rette forholdene, at bakken skal tørke, og at de skal få trent og organisert styrkene. Det er en ekstremt kompleks og krevende oppgave de har foran seg, men det er ingen overraskelse at operasjonen settes gang i nærmeste framtid, sier Stormoen.

Frontlinjen er rundt 1500 kilometer lang.



– De ønsker åpenbart ikke at russerne skal vite hvor de setter inn hovedangrepene, og det vil være små angrep, sabotasjeoperasjoner bak frontlinjen og testing av forsvarslinjene for å gjøre det vanskelig for russerne å vite hvor de skal plassere ut sine styrker, avslutter Stormoen.