STRIDSVOGNER: Russland har tatt i bruk mye gammelt utstyr i krigen mot Ukraina, men det betyr ikke nødvendigvis at landet begynner å gå tomt for utstyr. Foto: Libkos / NTB.

– Vi skal være varsomme med å tro og håpe på at Russland slipper opp for våpen, for det gjør de ikke, sier Sven G. Holtsmark til TV 2, etter å ha lest en fersk rapport fra CSIS.

Den USA-baserte tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS) hevder nemlig at Russland fremdeles har mye å gå på i fortsettelsen av krigføringen mot Ukraina.

Dette til tross for dokumentert bruk av gamle stridsvogner og annet utdatert utstyr i Ukraina.

– Har enorme mengder våpen



I slutten av mars hentet Russland frem 77 år gamle stridsvogner, som var utdaterte allerede i 1973.

Likevel:

– Samlet sett har Kreml midler nok til å utkjempe denne krigen på lengre sikt, konkluderer tankesmien i analysen.

Vestens mange bidrag - med levering av stridsvogner og kampfly til Ukraina, samt alle sanksjonene innført mot Russland siden starten av krigen - er ikke nok, forklarer Holtsmark, professor i Forsvaret ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– Russland har enorme mengder våpen, og mye de ikke har brukt.

Tyder på store russiske reserver



Rapporten fra CSIS har blant annet undersøkt den generelle virkningen av vestlige sanksjoner og eksportbegrensninger på Russlands forsvarssektor.

Helt fra starten av krigen og frem til 14. april da analysen ble publisert.

Analysen slår fast at Kremls evne til å overvinne eller unngå de vestlige sanksjonene, er ganske stor.

STØTTER RAPPORT: Professor Sven Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier poengterer at det er viktig å huske at Russland har stor kapasitet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Påstanden får støtte fra Holtsmark, som hyller rapporten fra CSIS. Professoren beskriver den som viktig, og i tråd med andre analyser.

– Det viktige er at den minner oss om at Russland har et massivt industrielt kompleks og en stor forsvarsindustri. Det må vi huske på, sier professoren.

Holtsmark legger samtidig til et annet poeng:

– Ting tyder på at Russland har holdt en god del av sine avanserte våpensystemer i reserve.

Derfor bruker Russland eldre utstyr

Sanksjonene fra Vesten har skapt en mangel på utstyr fra utlandet, som har tvunget Moskva til å erstatte komponentene med alternativet med lavere kvalitet, fremgår det av rapporten.

«Dette påvirker til syvende og sist Russlands evne til å produsere, opprettholde og levere avanserte våpen og teknologi til slagmarken i Ukraina», skriver tankesmien.

Stridsvognene som i mars ble fraktet på godstog fra den lille byen Arsenjev like ved grensen til Nord-Korea, var av typen T-54 og T-55.

– I realiteten er dette rullende likkister, sier den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug til TV 2.

De har likevel en funksjon: De tvinger ukrainerne til å bruke panservernmissiler.

– Vi har sett at de bruker gamle stridsvogner, men det betyr ikke at de ikke har flere igjen av de nye, sier Holtsmark.

Noe professoren tror også er tilfelle med russiske jagerfly.



– Det kan bety at de ikke har satt dem inn fordi de ikke vil miste dem, noe som er viktig å ha i tankene, utdyper han.

Betydelig produksjon

Dette skjer samtidig som Vesten sender stridsvogner, utstyr og kampfly til Ukraina, som bidrar til at landet fortsetter å kjempe imot.



Det rapporten legger til grunn, er at Russland ser ut til å produsere et «ikke-ubetydelig» antall missiler og stridsvogner hver måned, forklarer professoren.



– Spørsmålet blir i hvor stor grad Russland (som er klar over dette) klarer å bygge opp en egen kapasitet til dels for å unngå og omgå vestlige sanksjoner.

– Enten via smugling, gjennom tredjeland eller oppbygging av kompetanse på den teknologiske spissede biten, sier Holtsmark, som er tydelig på at det er mye her vi ikke vet.

Et annet viktig punkt er at Russland kan hente ut eldre stridsvogner, men med moderne teknologi.

– Det russiske våpenlageret tar ikke slutt, men de har ikke uendelig med moderne missiler som kan unngå det ukrainske luftvernet etter hvert som de blir stadig mer avansert, sier Holtsmark.

Likevel tror han Russland opprettholder en betydelig produksjon som sannsynligvis er tilstrekkelig til å utgjøre en konstant trussel mot flere ukrainske byer.

Tror dette blir Russlands strategi

«Kreml har vist en betydelig grad av tilpasningsevne mot vestlige sanksjoner, hvor de drar nytte av lagrene med eldre utstyr fra før krigen, og i samarbeid med land som er villige til å forsyne Moskva med varer og teknologi», står det videre i analysen til CSIS.



Med begrensningene tatt i betraktning, tror tankesmien at Russland vil gå for en langsom utmattelseskampanje, hvor de fortsetter å legge press på regimet i Kyiv og alle vestlige partnere.

Dette til tross for at landets militære og industrielle base har blitt tynnet ut som følge av sanksjonene over det siste året.

Løsningen fra professoren er klar: Ukraina trenger ammunisjon og våpen - bedre våpen, og mere våpen.

– Russland vil opprette kapasiteten til å terrorbombe Ukraina. Det er viktig at landet får mest mulig luftvern, som kan redusere den russiske trusselen, sier Holtsmark .

– Men den vil aldri bli eliminert, legger han til.