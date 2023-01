Ny politivold-video sjokkerer: – Han var en menneskelig piñata

Tyre Nichols (29) ble slått i hjel av politiet to minutter unna morens hjem i Memphis. Det er ventet at politivold-videoen publiseres i natt. Myndighetene frykter opptøyer. Joe Biden viser støtte.

Bistandsadvokatene til Nichols familie sier opptakene viser hvordan den unge mannen blir kontinuerlig slått av politiet etter å ha blitt stanset for uaktsom kjøring i trafikken.



Det er ventet at videoen publiseres natt til lørdag, klokken 01:00 norsk tid.

Alle de fem involverte politibetjentene er avskjediget, og siktet i saken, melder Reuters.

En foreløpig obduksjonsrapport konkluderte med at Nichols døde av interne blødninger forårsaket av alvorlig vold.

ARRESTERT OG SIKTET: Politibetjentene Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith og Tadarrius Bean er alle siktet for drap. Foto: Memphis Police Department

– Han var fullstendig forsvarsløs hele tiden. Han var en menneskelig piñata for de politifolkene, sier Antonio Romanucci under en pressekonferanse mandag.

Nichols ble stanset av politiet 7. januar i år. Tre dager etter døde han av skadene han ble påført.

Ifølge nyhetsbyrået AP, forsøkte Nichols å løpe unna konfrontasjonen med politiet. Da de tok ham igjen ble han pågrepet og slått.

Familien fikk mandag se opptakene, og var svært opprørt etterpå.

– Det jeg så på den videoen var fryktelig, uttalte stefaren hans, Rodney Wells på familiens vegne.

– Ingen far eller mor skal noen gang bevitne det jeg så i dag, sa han.

PRESSEKONFERANSE: Menneskererettighetsadvokat, Ben Crump, og Nichols mor, RowVaughn Wells, under pressekonferansen mandag. Tyres stefar, Rodney Wells, står til venstre for moren. Foto: Gerald Herbert

Moren, RowVaughn Well, har også uttalt seg til pressen.

– Det er umulig for meg å fatte det som har skjedd. Alt jeg vet er at Tyre ikke er her mer, sier hun i et følelsesladd utbrudd.

Amerikansk politi blir ofte også kritisert for rasisme i den forbindelse. I dette tilfellet er alle politibetjentene er svarte, i likhet med offeret. Opptakene skal vise politifolkene som slår løs på Nichols i tre sammenhengende minutter.

Tre ganger hører man den unge mannen rope «mamma», og på slutten av opptaket hører man ham si: «Hva har jeg gjort».

Tyre ble pågrepet to minutter unna huset til moren.

– Jeg vet jeg er en sønderknust mor. Ingen mor, uansett farge - svart, hvit eller fiolett bør få gå gjennom noe slikt, sier hun.

Statsadvokaten advarer mot at publisering av videoen så kort tid etter hendelsen kan utløse demonstrasjoner og skremme vitner fra å gi objektive forklaringer i saken.

De fem politibetjentene er alle avskjediget. Begrunnelsen er at betjentene brukte overdreven makt mot Nichols. De er også anklaget for å ikke ha gitt nok hjelp til den kritisk skadde 29-åringen.

Føderalt politi etterforsker saken, men advarer mot at etterforskningen kan ta tid.

MARKERING: Familie og støttespillere markerer dødsfallet til Tyre Nichols under en pressekonferanse mandag. (AP Photo/Gerald Herbert, file) Foto: Gerald Herbert/Ap

– Etterforskningen skal være metodisk og grundig, og vil fortsette til vi har alle relevante opplysninger. Jeg har snakket med Nichols familie og forklart dem at disse tingene kan ta tid, sier Kevin Ritz fra statsadvokaten i Tennessees kontor.

Det er tre år siden drapet på George Floyd utløste protester mot rasisme og politivold i Minneapolis, og rundt om i verden.

Støtter fredfull protest

USAs president Joe Biden viser støtte til Nichols familie, og familiens oppfordring til fredfulle protester.

– Sinne er forståelig, men vold er aldri akseptabelt. Vold er destruktivt og bryter med loven. Den har ingen plass i fredfulle protester som søker rettferdighet.

For Biden er Nichols' død en påminnelse om at man må gjøre mer for at rettssystemet skal leve opp til løftet om verdig, lik og upartisk behandling av alle.