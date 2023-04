Ny kobling mellom siktet 32-åring og Emilie Meng-saken

Mannen som sitter varetektsfengslet for kidnapping og voldtekt av en 13 år gammel jente som var ute på avisrunden sin tidligere denne uken, settes i forbindelse med en uoppklart drapssak i Danmark.

17-åringen Emilie Meng forsvant i Korsør etter en bytur 10. juli 2016. Hun ble funnet drept et halvt år senere, men ingen ble pågrepet i saken.



Nå er det kommet fram at den siktede har eid en bil av samme modell og farge som et kjøretøy som var etterlyst i forbindelse med Emilie Meng-saken, skriver TV 2 Danmark.



– Det betyr ikke at det er samme gjerningsmann. Det betyr at det er en mulighet for at det kan være den samme. Det jeg er helt sikker på er at politiet er i gang med å finne ut av dette, sier etterforskingsleder Jens Møller til tv2.dk.

Den aktuelle bilen ble ikke etterlyst før ett år etter forsvinningen. Da viste bilder fra et overvåkingskamera hvordan en bil kjørte i nærheten av stedet Meng sist ble observert samme natt.

Bistandsadvokaten til jentas mor, Mai-Brit Storm Thygesen, bekreftet tidligere onsdag overfor bt.dk at politiet gjør nye undersøkelser.

De ser på om mannen som ble pågrepet for kidnappingen av en 13-åring på Sjælland i helga, har noe med saken fra 2016 å gjøre.