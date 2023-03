Ny forsvinningssak ryster Storbritannia

Britisk politi frykter for livet til et spedbarn. Flere hundre personer fra nødetater og frivillige organisasjoner deltok onsdag i omfattende søk.

I 53 dager var Constance Marten (35) og Mark Gordon (48) ettersøkt.

Mandag kveld ble paret arrestert og siktet for grovt uaktsomt drap på deres to måneder gamle barn, melder Metropolitan police.

ARRSTERT: Constance Marten og Mark Gordon. Foto: Metropolitan police

Alarmbjellene gikk

Helt siden 5. januar har britisk politi søkt etter Marten og Gordon, etter at deres bil ble funnet i flammer nær Bolton.

Britisk politi gikk da ut med sine mistanker om at Constance Marten hadde født i bilen uten medisinsk tilsyn, og at de nå fryktet for barnets helsetilstand.

Metropolitan Police har siden da publisert en rekke overvåkningsbilder av de to i håp om bistand fra allmennheten.

Det ble også utlyst en belønning på 10.000 pund for tips som kunne lede til pågripelse.

I BRANN: Parets bil ble funnet i flammer langs en motorvei nær Bolton. Foto: Metropolitan Police

Dømt for voldtekt

Marten er fra en velstående familie og skal ha arvet en betydelig sum penger, men skal ha mistet kontakten med sin familie da hun i 2016 møtte Mark Gordon, ifølge britiske BBC.

Gordon er tidligere dømt for voldtekt, og er registrert på listen over seksualforbrytere.

Flere spør seg om hvordan de to kan kan ha vært på rømmen i 53 dager, men britisk politi melder at de to har dekket seg til i offentligheten, kun brukt kontanter og forflyttet seg på nattestid.

Paret skal ha levd nomadisk siden det i fjor høst ble synlig at Constance Marten var gravid. De siste ukene skal paret ha bodd utendørs, og har på overvåkningskameraer blitt observert bærende på et telt.

Paret ble dog pågrepet da en sivil person varslet britisk politi mandag rundt klokken 21.30, etter å ha sett dem i en butikk.

OVERVÅKNINGSBILDER: Britisk politi ba om hjelp til å finne paret, og publiserte flere overvåkningsbilder av dem. Foto: Metropolitan Police

Risikerer 18 års fengsel - levninger funnet

Politiet vet ikke kjønnet på barnet, som sist skal ha blitt observert i live i Newhaven 8. januar.

Onsdag ble søket konsentrert til et naturområde på over 90 kvadratkilometer i nærheten av Stamner Villas i Brighton, hvor paret ble arrestert.

BRIGHTON: Politiet fokuserte sitt søk i Brighton. Foto: Jordan Pettitt / Pa photos

FINSKJEMMER: Et områder på over 90 kvadratkilometer ble finkjemmet i Brighton. Foto: Jordan Pettitt

Flere hundre personer fra nødetater og frivillige deltok, samt hunder, droner og varmesøkende kamera.

Onsdag ba også britisk politi domstolene om mer tid for å avhøre paret som nå er arrestert for mistanke om grovt uaktsomt drap, hvilket har en strafferamme på inntil 18 års fengsel.



Like over klokken 20.00 norsk tid, gikk politioverbetjent Lewis Basford ut med melding om at levninger av et spedbarn er funnet i Brighton, i skogområdet i nærheten av hvor Constance Marten og Mark Gordon ble arrestert.

– Jeg forstår at konklusjonen av dette søket vil være hjerteknusende for lokalsamfunnet og resten av befolkningen, sier Basford og melder om at levningene skal sendes til obduksjon.