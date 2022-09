Ny dom mot R. Kelly

55 år gamle Robert Kelly, artistens navn, ble funnet skyldig i tre tiltalepunkter angående overgrepsmateriale, men ble frikjent for å ha hindret rettens gang i forbindelse med rettssaken mot ham i 2008.

Også den omhandlet overgrepsmateriale, altså seksualiserte bilder og film av barn, eller bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn.

Avgjørelsen kommer etter at en føderal dommer i New York i juni dømte Kelly til 30 års fengsel for blant annet menneskehandel og seksuelle overgrep.