Ny blodprøve kan forutse demens

I dag lever i overkant av 100.000 nordmenn med demens, i hovedsak Alzheimers sykdom. I takt med at befolkningen stadig blir eldre, og vi lever lenger, forventes det at dette antallet vil dobles i løpet av et tiår eller to.

– Det blir stadig flere som berøres som pasient eller pårørende. Vi snakker om at en halv million nordmenn vil rammes på ulikt vis, forklarte generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, Mina Gerhardsen, til TV 2 tidligere denne uken.

POSITIV: Mye har skjedd på forskningsfronten de siste par årene, sier forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk. Foto: Camilla Blok / TV 2

To store gjennombrudd

Det forskes mye på sykdommen, og ifølge forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk, har det skjedd flere framskritt de to siste årene, enn de siste 20 til sammen,

– Vi har hatt to store vitenskaplige gjennombrudd de siste årene, og vi er mye nærmere en behandling som kan bremse utviklingen av Alzheimers nå enn før, sier Selbæk til TV 2.

Det ene gjennombruddet er utviklingen av to typer medisiner som kan bremse sykdomsforløpet. Det andre gjennombruddet er måten Alzheimers kan diagnostiseres på.

– Det er grunn til optimisme når det skjer så mye spennende forskning, sier Selbæk.

Tidlig diagnostisering

Forskere klarer nå, med 90 prosent sikkerhet, å forutsi Alzheimer og Vaskulær demens mer enn ti år før sykdommen diagnostiseres hos en pasient gjennom en blodprøve, sammenfattet med andre risikofaktorer.

Det skriver The Guardian denne uken.

De britiske forskerne har klart å påvise biologiske markører i blodprøver samlet fra mer enn 50.000 friske personer. Forfatterne selv understreker at metoden må testes ut i andre utvalg av mennesker, da disse prøvene ikke er fullt representative for normalbefolkningen.

Selbæk forklarer at det trolig blir tatt i bruk proteiner som del av diagnostiseringsarbeidet i Norge også. Disse skal ha enda bedre presisjon når det gjelder å påvise markørene som knyttes til Alzheimers sykdom.

– Dette vil trolig være tilgjengelig i Norge i løpet av neste år, sier Selbæk.

Forskningssjefen sier at metoden kan bli en grunnleggende endring i måten å diagnostisere Alzheimer på.

Etisk dilemma

Slike blodprøver er altså ikke et tilbud til friske mennesker per i dag, og det er et etisk spørsmål hvorvidt det er forsvarlig å gi mennesker denne kunnskapen, så lenge det ikke finnes en fullgod behandlingsmetode for å forhindre at sykdommen utvikler seg.

Forskerne i Storbritannia peker på viktigheten av å starte behandling så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Det er Selbæk enig i.

– Hvis medisinene skal ha effekt, så må man påvise at pasienten har det stoffet som vi antar forårsaker Alzheimer i hjernen. Den eneste muligheten å påvise dette per nå er en avansert PET-scan, eller spinalvæske-prøve, forklarer han.

– En enkel blodprøve vil kunne demokratisere tidlig diagnostisering.

Selv om forskningen tar viktige skritt i riktig retning, gjenstår det mange utfordringer.

Medisiner til godkjenning

Medisinene som det knyttes håp til er, donanemab og lecanemab.

Lecanemab er allerede godkjent i USA, Kina og Japan. EU vil avgjøre om de vil godkjenne den i løpet av mai, juni i år. Man regner med at også donanemab vil godkjennes i løpet av året.

Godkjennes den i EU vil trolig Norge følge etter.

Men det er utfordringer rundt medisinene.

– De har ikke vist seg å ha veldig god effekt, de kommer med noen potensielt alvorlige bivirkninger, og de er veldig dyre, sier Selbæk.

I USA er kostnaden for medisinen mellom 200.000 og 300.000 norske kroner i året.

Når det gjelder om det er riktig å tilby folk informasjon om at de har stor risiko for å utvikle Alzheimer, er det flere ting å ta hensyn til.

Hva som er rett er svært personavhengig.

– Jeg blir overrasket over hvor ofte jeg snakker med folk som sier at de ønsker å vite det. Til og med ganske unge folk, sier Selbæk.

En forenklet diagnostisering kan også hjelpe til med å undersøke om hukommelsessvikt er et sannsynlig tegn på begynnende demens, eller om det er mer sannsynlig knyttet til andre sykdommer. For eksempel stress.