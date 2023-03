Null fremgang for russerne

Russerne gjør liten fremgang i Bakhmut, øst i Ukraina.

Det forteller det ukrainske militæret til nyhetsbyrået Reuters.

– Fienden fortsetter offensiven mot byen Bakhmut, men forsvarsstyrkene holder heroisk angriperne og angrepene tilbake, forteller generalstaben til det ukrainske forsvaret i en uttalelse.

Ifølge det ukrainske forsvaret har de motstått 57 russiske angrep på byen øst i Ukraina.

DEFENSIV: Yevgeny Prigozhin, leder for Wagner-gruppen, rådet ukrainske styrker til å forlate Bakhmut i starten av mars. I dag er den russiske fremgangen fraværende, ifølge rapporter. Foto: AP / NTB

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, mener utviklingen i Bakhmut er et tydelig eksempel på russernes militære operasjoner generelt.

– Ståa nå er at russerne ser ut til å kulminere. De klarer ikke å utføre offensive operasjoner. De må ta defensive operasjoner, spesielt er dette tydelig i Bakhmut, sier Røseth til TV 2.

VARMERE VÆR: Tom Røseth i Forsvarets Høgskole sier tørr bakke åpner for nye offensiver. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Venter på tørr bakke

Russerne utfører også en satsning nord for Bakhmut, men dette ser også ut til å svinne hen, ifølge Røseth.

Hovedlæreren i etterretning tror de våte værforholdene er med på å gjøre offensive operasjoner vanskelige.

– Men når det tørker vil begge ønske å gjøre offensiver igjen. Ukraina ser ut til å ha mest kapasitet til å utføre en motoffensiv som kan gjøre en forskjell utover våren, forklarer Røseth.

Han presiserer likevel at det er mye som er uforutsigbart. Ikke bare holder ukrainerne kortene tett til brystet, men ukrainernes suksess avhenger av om Vesten leverer nok ammunisjon.

Verdenssamfunnet er utslitt

Til nyhetsbyrået AP sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russisk overtakelse av Bakhmut kan bety større internasjonal støtte til Russland.

– Han vil selge denne seieren til Vesten, til Kina (…) Verdenssamfunnet er utslitt. Vårt felleskap vil tvinge meg til å inngå kompromisser med de (Russland, journ.anm), forklarer Zelenskyj, dersom Bakhmut faller.

ADVARER: Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror Putin vil tjene diplomatisk hvis Bakhmut faller. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Tom Røseth mener Putins «atomsabelrasling» er et tegn på Kremls frykt for en ukrainsk offensiv.

– Når Russland sliter langs fronten, rasler de gjerne med atomvåpen og prøver å avskrekke Vesten, forklarer Røseth.

Han mener de ukrainske styrkene har overtaket når det kommer til angrepsvåpen og krigføringen.

– De vestlige våpnene er mye mer kapable på mange måter, når det gjelder å ha panserbrytende våpen og hvordan man beskytter personellet, sier Røseth.

Kan true Krim

Utstyret som Ukrainas forsvar besitter, krever samtrening og forberedelser, men Røseth tror ukrainerne heller vil angripe når muligheten byr seg, snarere enn å være fullt uttrent.

– Jeg tror ikke vi skal se for oss en rask, vellykket offensiv. Mulighetene er der for å splitte den russiske landbroen mellom Krim og Donbass, og således true Krim, sier Røseth.

– Det presser forhåpentligvis Moskva til forhandlingsbordet.

TOMHENDT: Xi Jinping forlot Russland uten å love våpenstøtte til Putin. Like etter fortalte Russlands president at de vil plassere atomvåpen i Belarus. Foto: Sergei Karpukhin

Putin på sin side ser til Kinas president Xi Jinping for å møte Volodymyr Zelenskyj ved forhandlingsbordet.

Den ukrainske presidenten har selv uttrykt ønske om å snakke med den kinesiske presidenten.

– Vi er klare for å møte ham her. Jeg vil snakke med han. Vi hadde samtaler før fullskala-krigen. Men etter krigens start, for over et år siden, har jeg ikke snakket med ham, forteller Zelenskyj til nyhetsbyrået AP.