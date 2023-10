Norskpalestiner fanget på Gaza: – De skyter som gale

Imens EU-toppene diskuterer behovet for humanitære pauser for å få nødhjelp inn i Gaza, forteller norskpalestinske Tal'at Ghabayen om en dramatisk situasjon.

Sist TV 2 snakket med Tal`at Ghabayen, fortalte han at han drar til grenseovergangen ved Rafah hver dag.

Hver dag håper han at dette er dagen han skal få slippe ut, gå over grensen til Egypt, og deretter komme seg hjem til familien sin i Oslo.

Men hver dag blir han skuffet. Når TV 2 ringer Ghabayen torsdag, forteller norskpalestineren at situasjonen sør i Gaza har blir verre.

– Skyter som gale

Vann- og mattilførsel er et av problemene inne på Gazastripen.



Torsdag ble vanntilførselen sør i Gaza «midlertidig forbedret», ifølge FN. Vannpumpene har fått litt drivstoff som gjør at vannpumpene kan gi noe mer vann til innbyggerne.



Et par timer tidligere forteller Ghabayen at det blir mindre og mindre mat og vann.

UTFORDRING: På grunn av mangel på strøm, fungerer ikke vannpumpene som gir vann til innbyggerne i Rafah på Gazastripen. Torsdag fikk byen litt drivstoff, slik at pumpene kan gi vann igjen. Foto: SAID KHATIB

– Butikkene er snart tomme. Pumpene som fyller vanntankene med vann til for eksempel oppvask og dusjing, fungerer ikke på grunn av mangel på strøm, sier han på telefon til TV 2.

– Folk er konstant redde. De håper på våpenhvile.



Natt til torsdag har Israel utført 250 angrep på Gazastripen, ifølge tall fra FN.

FNs koordinator for humanitære saker i Gaza. Lynne Hastings, sier at «det ikke finnes noen trygge steder i Gaza».

Og Ghabayen, som selv oppholder seg i Rafah sør i Gaza, forteller at israelske styrker bomber «overalt».



UTSATT: Rafah har blitt utsatt for en rekke angrep. FN sier det ikke finnes noen trygge steder i Gaza. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters /

– I natt begynte de (Israel) å skyte som gale. De bombet hele natta, jeg sover aldri. Folk prøver å flykte, men de vet ikke hvor dra skal dra.

Ingen å stole på

På Gaza vet ikke folk lenger hvem de skal stole på. Ghabayen forteller at Hamas og IDF gir helt ulike beskjeder om hvor man skal reise.

– Det gjør situasjonen veldig kaotisk. Folk vet ikke hvem de skal høre på. Og Hamas går i sivile klær også, så de kan være vanskelig å skille dem fra andre.

Ghabayen forteller at også blant noen palestinerne er det sinne mot Hamas.

– Ikke alle er Hamas. Hamas er én gruppe, og folk tilhører forskjellige grupper her, forklarer han.



Familien i Gaza by

Norskpalestineren bor til vanlig i Oslo, men reiste ned til Gaza i forbindelse med bortgangen til hans mor. Han hadde ikke sett for seg at han ikke skulle komme seg hjem.

– Barna mine hjemme i Norge ser på nyhetene og lurer på om jeg ikke kommer hjem snart. De ser jo hva som skjer her.



Ghabayens bror, Ajman befinner seg i Gaza by nord på Gazastripen med sine syv barn.

Ghabayen forklarer at han ikke alltid får tak i broren og barna. Det er ofte dårlig mobildekning på grunn av bombingen.

TV 2 har også forsøkt å nå Ajman, uten hell.

Krysser fingrene

Alt Ghabayen har nå, er håp. Han forteller at de krysser fingrene for at bombingen snart tar slutt, og at han får reise hjem til Norge.

– Vi håper at Rafah-grensen til Egypt skal åpne. Den dagen vi egentlig skulle reise hjem, ble Rafah bombet av IDF. Da fikk vi ikke komme ut.

Palestinas utenriksminister, Riyad al-Maliki, sier at en våpenhvile må til for at nødhjelp kan komme inn på Gazastripen.

«IKKE NOK»: Palestinas utenriksminister, Riyad al-Maliki mener at en såkalt «humanitær pause» ikke er nok. Han krever våpenhvile på Gazastripen. Foto: SHANNON STAPLETON

Norge og andre land har bedt det de kaller en humanitær pause for å få nødhjelp inn på Gazastripen. EU-landene diskuterer fremdeles om også de skal be om en humanitær pause.

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki sier at en «humanitær pause» ikke er nok, og krever våpenhvile på Gazastripen.