Norske Turid i Gaza: – Blir verre for hver dag

21.672 mennesker. 21.672 hjerter som har sluttet å slå. Det er antallet palestinere som er drept siden 7. oktober, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Langt flere er såret, og helsearbeidernes kapasitet er sprengt.

Det vet den norske Røde Kors-sykepleieren Turid Andreassen alt om. Siden 8. desember har hun vært stasjonert i Gaza for å hjelpe til.

– Daglig treffer vi folk som forteller de mest sørgelige historiene. Det er så hjerteskjærende. Dette er sivile lidelser, forteller hun.

AL AQSA-SYKEHUSET: En kvinne og barnet hennes er skadet etter et israelsk angrep lille nyttårsaften. Foto: AFP

Situasjonen blir verre for hver dag

Titusenvis av fordrevne palestinere i Gaza har blitt tvunget til å flykte mot sør igjen, etter at Israel torsdag intensiverte angrep i sentrum av den beleirede enklaven, og drepte mer enn 180 mennesker.

Den israelske hæren sa fredag at de «utvider operasjonen i Khan Younis-området» i Gaza.

Byen har tidligere gitt ly til hundretusener av mennesker som er fordrevet fra nord – det første området som ble åsted for Israels bakkeangrep. Nå må de som oppholder seg der flykte igjen.

MÅ FLYKTE: Noen palestinere valgte å flykte fra Khan Younis da situasjonen i området eskalerte. Foto: Mohammed Dahman / AP Photo

Men ikke alle velger å gjøre det. Ikke alle har et sted å flykte til.

Det vil føre til enda flere sivile tap, og legge ytterligere press på helsesektoren.

– Siden jeg kom hit 8. desember, kan vi si at situasjonen daglig har forverret seg. En ting er at det blir stadig flere pasienter. Også i den avdelingen vi fra Internasjonale Røde Kors har, får vi stadig flere pasienter, sier Turid Andreassen.

Andreassen er sykepleier i Røde Kors, og har gjennom sitt arbeidsliv vært i flere krigs- og katastrofeområder. I 2021 ble hun tildelt Florence Nightingale-prisen for sitt arbeid – den deles ut av internasjonale Røde Kors.

HAR SETT MYE KRIG: Andreassen er sykepleier for Røde Kors, og har vært i flere krigssoner. Foto: Røde Kors

Hun forteller nå at ikke alle sårede palestinere kommer seg til et sykehus eller akuttmottak med en gang de er såret.

– Vi ser det samme bildet da. Det er store, store brannskader og svære sår, og det er selvfølgelig de med de største skadene som blir innlagt. De med mindre skader er på akuttmottak. Men det er de tyngste pasientene vi får.

På sykehusene behandler hun både barn, voksne, og eldre.

«85 fra samme familie døde»

I en tale til FNs sikkerhetsråd fredag sa den palestinske FN-utsendingen Majed Bamya at den omfattende ødeleggelsen av Gaza av israelske operasjoner har gjort det klart at deres eneste mål er tvangsflytting.

– De vil sørge for at palestinere i Gaza ikke har noen hjem å vende tilbake til, sa han, og fortsatte:

– De vil forsikre seg om at de ikke har noe liv å returnere med.

ANGREP FLYKTNINGLEIR: Julaften ble denne flyktningleiren i Maghazi angrepet. Foto: Shadi Tabatibi / Reuters

På julaften var flyktningleiren Maghazi vitne til et av de dødeligste angrepene siden Israel startet sin militæroffensiv 7. oktober.

Mens det offisielle antallet drepte er 90, sa innbyggerne i leiren nær Deir el-Balah til Al Jazeera at dødstallet i realiteten er mye høyere, ettersom hele boligblokker ble utradert.

Andreassen har selv møtt flere som har møtt lignende skjebner.

– Det er barn som har mistet foreldrene sine. Det er familier på opp til 85 stykker som bodde sammen i et hus, fordi resten av familien som måtte flykte nordfra, kom hit sør på Gazastripen.

FORFERDELIG: Turid Andreassen ser mye elendighet i Gaza. Foto: Røde Kors

Hun beskriver situasjonen i Gaza som helt forferdelig, men forklarer at det ikke er uvanlig å høre om så store tap.

– Det er det vi møter hver eneste dag. Det er mange tunge skjebner, poengterer hun.

– Har vært innlagt siden oktober



Israel ga torsdag en sjelden unnskyldning for å ha drept sivile i det massive luftangrepet julaften.

De sa at ammunisjonen som ble brukt ikke var passende for en fullsatt flyktningleir, og at det er iverksatt en granskning av hendelsen for å se på hva som skjedde.



– Dette kunne vært unngått ved rett valg av ammunisjon, sa en talsperson for IDF.



KHAN YOUNIS: En israelsk soldat inntar posisjon i ruinene av et bygg i Khan Younis julaften. Foto: IDF via Reuters

Men en unnskyldning veier ikke opp for de massive lidelsene helsepersonellet ser, og som lokalbefolkningen opplever.

– Vi har pasienter som har vært innom mange sykehus før de kom hit. Mange av disse ble skadet i begynnelsen av oktober, men de er fremdeles pasienter hos oss. Det sier noe om hvor vanskelige disse skadene er, forklarer Andreassen.

Helsevesenet i Gaza er hardt rammet av Israels krig mot Hamas. 27 av 36 sykehus er satt ut av drift, ifølge Gazas helsedepartement.



Israelske soldater har den siste tiden stormet en rekke sykehus og tilfluktssentre i Nord-Gaza, tilsynelatende på jakt etter Hamas-medlemmer.

Et av sykehusene som ble angrepet, er Al Shifa-sykehuset.

Røde Kors har tatt imot flere pasienter som ikke lenger kunne oppholde seg på sykehuset i Nord-Gaza.

IKKE ALLE OVERLEVER: En kvinne sørger ved kroppen til et familiemedlem utenfor Al-Najar sykehuset 29. desember. Foto: AFP / NTB

– Presset er stort på alle avdelingene nå, ikke bare vår. Vi har allerede mange pasienter som er overført fra Al Shifa. De tyngste pasientene måtte jo overflyttes til de fungerende hospitalene, sier Andreassen.



Til tross for at helsevesenet i Gaza står overfor en av de vanskeligste periodene noensinne, vil Andreassen rose de lokale helsearbeiderne.

– Det er mange fine og flinke sykepleiere. Det er kommet flere nordfra fordi sykehusene som ikke eksisterer lenger, har evakuert både sykepleiere og leger. Det er heldigvis mange dyktige folk der, roser hun.



Å hjelpe til er bare fint, synes hun. Men hun advarer om at Gaza kommer til å trenge helsehjelp i månedsvis etter at krigshandlingene tar slutt – uansett når det skjer.

– Så det er et sønderknust samfunn og helsevesen som kommer til å trenge massevis av hjelp utenfra, i lang tid fremover, avslutter hun.