Norske Sandra fann kjærleiken i bomberegnet

Det er sjeldan det kjem gledeleg nytt frå fronten i Ukraina. Men no blir det bryllaupsfest – og bruda er norsk.

Stridsvognene blir vaska og polert. Til kvardags deltar dei i blodige kampar ved fronten i Ukraina. Men no blir doningane klargjort for ei ganske anna oppgåve:



– Vi skal gifte oss mens vi står på tanksen, seier Sandra Andersen Eira på telefon til TV 2.

Krig og kjærleik

37-åringen har vore framandkrigar i Ukraina sidan fullskalainvasjonen starta i februar i fjor. No er ho soldat i den ukrainske marinen ved fronten søraust i landet.

PÅ JOBB: Eira på oppdragt søraust i Ukraina. Foto: Privat

Midt i den pågåande motoffensiven, fann Eira kjærleiken på ein mildt sagt uvanleg stad.

– Vi møttest i trelinja på fronten, seier ho og ler litt. Trelinja viser til den ytste frontlinja mot russarane.

– Det var litt av ein plass. Høyrest hektisk ut?

– Ja, veldig. Det var harde kampar. Konstante angrep, konstante operasjonar. Vi levde og kriga heilt på frontlinja på den tida, svarer Eira.

Etter kvart blomstra likevel kjærleiken. Og i førre månad gjekk den ukrainske kompanisjefen «Jabari» (32) ned på kne.

Sandra sa ja, til full jubel frå medsoldatane. Det blei ein vaskeekte «frontlovelse».

Lykke i krigen

– Eg har aldri vore lykkelegare enn eg er no. Eg føler meg komplett, for første gong i livet, seier Eira.

Ho innser at for folk flest kan det vere vanskeleg å forstå at ho kan føle det slik midt i ein krig.

– Krig er blod, drap og elende. Men det er også så mykje meir, seier Eira.

– Eg er der eg er meint å vere. Eg har funne ein heim i bataljonen og ein familie i medsoldatane mine. Og no har eg funne ein del å dele alt med.

Ingen tid å miste

Paret skal gifte seg så snart som mogleg. Troppen hennar er i full sving med førebuingar: Stridskøyretøya skal reingjerast til brudefølget. Mat og pynt blir hanka inn. Sjølve vigsla skal bataljonssjefen stå for.

Men sidan dei alle er opptatt på anna hald, er det usikkert når bryllaupet kan stå.

– Det skulle eigentleg ha vore allereie, men måtte utsettast. Vi er trass alt i aktiv krig ved fronten, seier Eira.

– Så det kan skje i morgon eller om fleire veker. Det kjem an på kor tid vi får ein ledig dag mellom oppdrag.

Men ho ønskjer ikkje å kaste vekk eit sekund. For tid er det mest dyrebare ein har i krig.

– Kvar dag kan vere den siste. Vi har mista mange av våre, og vi veit at vi kjem til å miste fleire som vi er glade i. Vi har ikkje privilegiet å kunne vente, forklarer Eira.

Kjærkomen avveksling

Ho understrekar at det er svært viktig med avveksling frå krigens brutale kvardag. Så no gleder heile bataljonen seg til bryllaup.

– Alle er glade på våre vegne. Vi er som ein familie. Dette bryllaupet styrkar moralen og samhaldet ytterlegare. Dermed styrkar det heile laget, seier ho.

ID-MERKE: Medsoldatane overraska det nyforlova paret med eigne identitetsmerke. Foto: Privat

Ho legg til at medsoldatane er veldig fornøgd med at den ukrainske offiseren fann seg ei norsk dame.

– Ja, veldig, ler Eira.

– Ukrainarane har stor respekt for Norge og det norske folket, seier ho.

– No gleder vi oss til å feire bryllaupsdagen i lag med dei, avsluttar den vordande bruda.