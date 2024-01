Norske offiserar slår tilbake mot truslar

Silhuettane av militærfartøy ved kai teiknar seg skarpt mot sola inne på marinebasen i Manama.



Her, i hovudstaden til Bahrain, ligg hovudkvarteret for Combined Maritime Forces (CMF).

Koalisjonen av 39 land vart oppretta i etterkant av terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

STRENGT: Det er strenge reglar for kva media får filme på inne på basen, men skiltet er ok. Det seier presseansvarleg Charlotte i Den kongelege britiske marine. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kapring på åpent hav

Ein stor del av aktiviteten til CMF har tidlegare vore retta mot piratverksemd og smugling, fortel kommandørkaptein Kim A. Sabel til TV 2, medan han myser mot den skarpe sola.



Sabel er ein av opp mot ti norske offiserar som Noreg bidreg med ved hovudkvarteret i Bahrain.

Dei militære truslane mot koalisjonen som har base her i Manama, er større enn på mange år.

– Tidlegare kom det gjerne ein gjeng ut i ein liten fiskebåt. Det var jo utrygge greier, men no har dette eskalert til å vere av ein mykje meir profesjonell type, forklarer Sabel.



ESKALERING: Før kom dei i små fiskebåtar. No er dei langt meir profesjonelle, og kan ikkje lengre kallast piratar, fortel kommandørkatein Sabel. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det han blant anna refererer til, er det spektakulære angrepet frå Houthimilitsen i november i fjor, der frakteskipet Galaxy Leader vart kapra ved å lande eit helikopter på dekk.

Operation Prosperity Guardian (OPG). Operation Prosperity Guardian er en internasjonal militær operasjon som ble iverksatt i desember 2023 for å sikre fri maritim ferdsel i Rødehavet. Begrunnelsen for operasjonen var flere angrep mot sivil skipsfart, også norske handelsfartøy, fra den jemenittiske Houtimilitsen. Bakgrunnen for angrepene var den pågående krigen i Gaza. Operasjonen ble initiert av USA og kunngjort av forsvarsminister Lloyd J. Austin, 18. desember 2023. Operasjonen ledes av det flernasjonale partnerskapet Combined Maritime Forces (CMF) og dets styrke for sikkerhet i Rødehavet, Task Force 153. CMFs hovedkvarter ligger i Bahrain. Da Operation Prosperity Guardian ble kunngjort iverksatt, hadde ti land meldt inn styrkebidrag, blant dem Norge. Norge meldte inn et bidrag på inntil ti stabsoffiserer til CMF-hovedkvarteret, for deltakelse på ubestemt tid. De øvrige opprinnelige bidragsytende landene, ved siden av USA og Norge, var Bahrain, Frankrike, Italia, Kanada, Nederland, Seychellene, Spania og Storbritannia. Formålet med operasjonen, som inkluderer sjø- og luftbårne styrker, er å sikre uhindret sjøfart i Rødehavet, samt Bab al-Mandeb-stredet og Adenbukta. Dette området, med tilknytningen til Suez-kanalen, er av stor strategisk betydning for internasjonal skipsfart og handel. Houti-bevegelsen i Jemen er støttet av Iran, som også støtter den palestinske bevegelsen Hamas, som Israel erklærte krig mot etter det Hamas-ledende terrorangrepet i Israel 7. november 2023. Houtiene rettet, som støtte til Hamas, flere angrep med raketter og droner mot handelsskip i Rødehavet. Kilde: Store Norske Leksikon

I desember ba USA difor fleire land, blant dei Noreg, om å delta i ein internasjonal marinestyrke kalla operasjon Prosperity Guardian (OPG).

Styrken skal verne sivil skipsfart mot angrep frå houthiane i Jemen og dermed sikre den viktige handelsruta frå Asia inn mot Suezkanalen.

KAPRING PÅ ÅPENT HAV: Houthiane la sjølv ut video då dei kapra «Galaxy Leader» Foto: Houthimilitsen Les mer KAPRING PÅ ÅPENT HAV: Houthiane la sjølv ut ein video dei filma då dei kapra «Galaxy Leader» Les mer KAPRING PÅ ÅPENT HAV: Houthiane la sjølv ut ein video dei filma då dei kapra «Galaxy Leader» Les mer

To månader etter kapringa av Galaxy Leader er det framleis ikkje fri ferdsel for skipstrafikken i Raudehavet.

Vil ramme Israel

Sjølv om angrepa i Adenbukta og Raudehavet står fram som vilkårlege, hevdar houthiane dei er retta mot skip med israelske eigarinteresser, eller som skal til eller frå israelske hamnar.

Mange reiarlag sender no skipa sine den to veker lengre ruta kring Afrika og Kapp det gode håp, for ikkje å risikere mannskap og last for snarvegen gjennom Suezkanalen.

Det får stadig større økonomiske konsekvensar, åtvarar ekspertar.

For skipsnasjonen Noreg var det ingen veg utanom då USA bad om hjelp til å stanse angrepa mot handelsskipa.

STILLER OPP: Forvarsminister Bjørn Arild Gram sendar norske soldatar til Bahrain. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Noreg har ein av de dei største handelsflåtane i verda, og det er i norsk interesse å bidra til å sikre trygg ferdsel til sjøs, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram då det vart klart at Noreg stiller med ti stabsoffiserar til hovudkvarteret i Bahrain.

Måtte kaste seg rundt

Det norske hastevedtaket førte orlogskaptein Mai Linn Olsen frå ein bitande norsk vinter til varmen ved Persiabukta.

Etter to veker i solrike Bahrain trivst ho godt i det internasjonale miljøet på marinebasen, der ho jobbar som juridisk rådgjevar.

MILITÆRJURIST: Orlogskaptein Mai Linn Olsen passar på at operasjonane held seg til lova. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Olsen fortel at ho blant anna vurderer om dei landa som deltar i Prosperity Guardian har rettsleg mandat til å utføre ulike militære operasjonar.

– Mi viktigaste rolle er å sørge for at operasjonen blir gjennomført i samsvar med det rettslege rammeverket vi har, som primært er havrettskonvensjonen, seier ho.

Men den langvarige krigen på Gazastripa har skapt politiske gnisningar for enkelte land sitt forhold til USA og deira deltaking i det maritime samarbeidet.

Nye angrep

Motstand mot krigen på Gazastripa, og frykt for å bli oppfatta som Israels støttespelar, skal være ein av årsakene til at land som Frankrike, Spania og Italia ikkje deltar i koalisjonen mot Houthiangrepa.



I tillegg har USA og Storbritannia, uavhengig av Operasjon Prosperity Guardian, også gjennomført direkte angrep på bakken i Jemen.

Berre timar etter at TV 2 besøker basen i Bahrain, gjennomfører USA og Storbritannia sitt andre, store luftangrep mot Houthimilitsen i Jemen.

Natt til laurdag gjekk USA og Storbritannia til eit tredje angrep mot Jemen, etter at eit britisk oljeskip vart truffen av ein Houthi-rakett fredag ettermiddag.

Det har ytterlegare auka spenninga i regionen. Det seier militsen sin talsmann til TV 2.

– Kampane eskalerer på grunn av den amerikansk-britiske aggresjonen mot Jemen, og den såkalla «Prosperity Guardian».

I praksis forsvarar den, og de lar Israel sine brotsverk i Gaza halde fram, meiner al-Din Amer.

ÅTVARAR NORGE: Nasr al-Din Amer vil ikkje sei korleis, eller om houthi-militsen vil gå etter norske skip, men åtvarar Norge og andre skip som deltek i «Operation Prosperity Guardian», OPG. Foto: TV 2

Trugar Noreg

Han meiner at sjølv om angrepa frå Storbritannia og USA mot mål i Jemen ikkje vart ført i regi av OPG, er likevel alle land som deltar mål for militsen.

– Deltaking i «Prosperity Guardian» er ei deltaking i aggresjonen mot Jemen.

Dersom kampane blir utvida, vil dette representere ein større trussel mot eit kvart land som deltar, seier al-Din Amer i ein dårleg skjult trussel mot Noreg.

Talsmannen vil ikkje sei om det betyr at norske skip også er mål, men så langt har tre norskeigde blitt ramma av angrep frå houthi-militsen.

– Skuldast forvirring



Inne i solsteiken inne på basen i Bahrain har dei norske stabsoffiserane også fått med seg den siste utviklinga.

Saman med sine britiske og amerikanske kollegaer diskuterer dei korleis enkelte land vegrar seg for å åpent flagge si støtte til OPG i frykt for å bli ramma - politisk eller militært.

ALLIERT SAMLING: Mai Linn Olsen, Paal Greger og Kim André Sabel (alle i beret) saman med caps-kledde britiske kollegaer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kommandørkaptein Sabel trur houthiane si åtvaring er retta mot alle land som deltar i enten CMF eller OPG, og at houthiane ikkje evner å skilje mellom det, og kva dei einskilde landa gjer på nasjonalt grunnlag.

– Eg skjønar at det er forvirring, fordi det er gjerne dei same landa som er medlem av CMF, og også dei same fartøya og flya som deltar, forklarer Sabel.

IKKJE I KRIG: Kim André Sabel presiserer at Norge ikkje angrip Jemen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er ikkje Operation Prosperity Guardian, og det er ikkje Noreg som då angrip houthiane.

– Verken på havet eller på installasjonar på land, understrekar kommandørkapteinen.