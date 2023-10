Norske Nathalie i Israel: – Lik strødd overalt

ER I ISRAEL: Norske Nathalie er for tiden i Israel for eget bryllup og bryllupsreise. Foto: Privat

Klokken er 06.30 lørdag morgen i byen Ashkelon i Israel. Norske Nathalie bråvåkner av de høye sirenene.

Byen ligger bare halvannen mil fra Gaza, så hun og ektemannen låser seg inne i et bombesikkert rom i leiligheten.

– Den varte ikke så lenge, så vi trodde ikke det var noe stort, og da gikk vi ut igjen, sier hun til TV 2.

I TRYGGHET: I dette rommet søkte de tilflukt fra drønnene. Foto: Privat

Men bare noen minutter senere går alarmen igjen. Og igjen. Og igjen.

Denne morgenen skal snu det ferske ekteparets bryllupsreise fra drøm til mareritt.

Flyttet til Israel som 16-åring

Nathalie Engelholm (31) er født og oppvokst i Tønsberg i Norge. Hun vokste opp i en kjærlig familie med mamma Dalia, pappa Bjørn, og søsteren Sharon.

De tilhører alle den jødiske trosretningen, og har et sterkt bånd til Israel.

Som 16-åring flyttet Engelholm til Israel for å dra på utveksling, på et internat for jøder fra hele verden. Etter det bestemte hun seg for å bli værende i landet.

FLYTTET TIL ISRAEL: Her er Nathalie sammen med mamma Dalia (venstre), og søsteren Sharon (midten) i Israel i 2011. Foto: Privat

– Jeg gikk frivillig inn i militæret, og jobbet som helsesekretær på et medisinsk senter.

I løpet av tiden hennes i Israel møtte hun sin fremtidige ektemann, fransk-israelske Dean Hainovitz. I 2020 flyttet de tilbake til Norge, og har bodd her siden da.

Men for tre uker siden vendte de tilbake til Israel – for å gifte seg. Etter bryllupet har de blitt værende på bryllupsreise.

GIFT: Nathalie og Dean giftet seg i Israel. Foto: Privat

Midt i bryllupsreisen skjedde det utenkelige. Den paramilitære gruppen Hamas iverksatte et angrep mot Israel fra Gaza, bare noen kilometer unna Engelholms leilighet.

– Dean kommer fra en familie som på begge sider ble hardt rammet av holocaust, så kampviljen hans er sterk akkurat nå, forklarer Engelholm.

Nå er Engelholm redd for at ektemannen må kjempe i det israelske militæret, og frykter for hva som da kan skje.

– Jeg vil ikke forlate han alene her, og vil at han skal bli med meg tilbake til Norge.

«Ingen var forberedt»

Tilbake til bomberommet lørdag formiddag. Ekteparet har ikke tilgang på verken mat eller toalett, og drønnene utenfor gir seg ikke. Nå har de vært innelåst i seks timer.

UTENFOR: Slik så det ut på himmelen over Ashkelon lørdag kveld. Foto: Amir Cohen / Reuters

– Det kom et punkt der vi var så sultne og tissetrengte, at vi måtte snike oss ut for å få gjort noe med det.

Det går nesten galt.

– Vi hørte et stort smell rett utenfor, og hele bygningen ristet. Vi tisset nærmest på oss selv for å skynde oss tilbake i trygghet igjen.

Senere, når det er trygt å gå ut av rommet, ser de at bygningen rett ved siden av står i flammer, og hele parkeringsanlegget rundt nærmest er lagt i ruiner. Bilen til Engelholm kommer seg så vidt unna angrepet.

I FLAMMER: Flere biler på parkeringsanlegget ble slukt av flammene. Foto: Amir Cohen / Reuters

– Vi slo på TV-en og skjønte ingenting. Det så heller ikke ut til at nyhetsankrene hadde noe informasjon. Det eneste vi forsto var at Israel hadde blitt angrepet, og at ingen var forberedt på at det skulle skje, forklarer hun til TV 2.

Etter hvert tikker det inn meldinger fra venner og bekjente om skuddveksling på en fest i ørkenen ved Gaza.

Israelsk journalist: 240 drept på festival

BBC har søndag snakket med israelske Gili Yoskovich, som var en av festdeltakerne. Det var en musikkfestival for å markere fred og samhold.

Footage from a music festival held on the Israel-Gaza border before the Hamas attack



The fate of many participants remains unknown. They could have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/PlmKCEgDvc — Eva 🇨🇿❤️🇺🇦 (@Eva_CZ1) October 8, 2023

Til det britiske nyhetsstedet sier hun at «de var overalt med automatvåpen». Yoskovich forteller at hun og flere andre gjemte seg i et område med flere trær.

Der skal angriperne ha gått systematisk til verks for å ta sine ofre. Yoskovich beskriver at de væpnede militante beveget seg fra tre til tre mens de skjøt.

– Jeg så døde folk overalt rundt meg, sier hun.

Yoskovich slapp så vidt unna. Hun forsto ikke hvorfor det bare var «terrorister» der, og ingen fra det israelske militæret.

– Men så begynte jeg å høre noen snakke hebraisk, og turte å gå til dem. Da satte de meg inn i en bil, og kjørte meg til trygghet, sier hun til BBC.

MILITÆRET: Israelsk militære kjører i sørlige Israel lørdag 7. oktober. Foto: Ammar Awad / Reuters

Engelholm har fått flere videoer tilsendt av musikkfestivalen. Hun kjenner til flere som deltok på den.

– Vi fikk videoer hvor man ser at de løper for livet, og en etter en blir skutt ned på bakken. Mange av dem er savnet og kidnappet.

Alle som Engelholm kjenner til at var på festivalen, er enten drept, kidnappet, eller savnet.

Ifølge israelske journalister er det funnet minst 240 lik på festivalområdet.

Disse meldingene er ikke bekreftet fra noen av sidene.

UD har foreløpig ikke fått meldinger om at nordmenn har omkommet.

Israelske myndigheter bekreftet i går at flere sivile israelere er kidnappet av Hamas, uten noen konkrete tall på hvor mange, ifølge The Times of Israel.

– Ligger lik strødd overalt

Nå sitter Engelholm og ektemannen Dean i leiligheten sin i Ashkelon, uvitende om når neste alarm går.

Det eneste de vet, er at de vil hjelpe.

– Vi har sett mange lik som ligger strødd overalt. Barn, kvinner, eldre, menn. Det er helt grusomt, beskriver hun.

DØD: I flere gater ligger døde mennesker under tøystykker. Foto: Baz Ratner / AFP

På sosiale medier sirkulerer det drøssevis med bilder av mennesker som ligger døde i gatene, og videoer som viser at Hamas kidnapper sivile.

Også sykehus har blitt angrepet i Ashkelon, der Engelholm bor. Ifølge The Times of Israel er det foreløpig ikke meldt om sårede, men det skal være store materielle skader.

– Nå skal vi straks på sykehuset for å donere blod, det er ekstremt mange som trenger det nå, avslutter hun.