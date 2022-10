Norske Mina (20): – Jeg var så redd!

SEOUL (TV 2): Halloween-festen utviklet seg til et mareritt for Mina Gravdal fra Bergen.

Det klinger i munkenes bjeller i Itaewon. Folk strømmer til med blomster for å være nær hverandre.

For to dager siden utspant det seg en ubegripelig tragedie i det populære utelivsstrøket.

BER FOR OFRENE: En munk ber ved minnestedet for ofrene etter Halloween-tragedien lørdag kveld. Så langt er 154 mennesker bekreftet omkommet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Norske Mina Gravdal opplevde marerittet på nært hold. 20-åringen fra Bergen studerer grafisk design online fra Seoul.

Bare tilfeldigheter gjorde at hun ikke befant seg midt inne i trengselen som oppsto.

– Vi sto og ventet på en venninne som var litt forsinket, forteller Gravdal til TV 2. Det tok tid før vennegjengen skjønte alvoret.

– Vi så det kom masse ambulanser, og da ble vi litt nysgjerrige. Da var allerede 50 bekreftet døde, forteller 20-åringen.

Hun er svært preget av det som skjedde.

DYP SORG: Det er dyp sorg i Sør-Korea etter tragedien som fant sted i det populære Itaewon-distriktet lørdag kveld. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Rykter og panikk

– Det gikk masse rykter om hva som hadde skjedd. Noen snakket om terrorister, andre snakket om forgiftede drinker. Vi ble veldig nervøse, sier hun.

Vennegjengen bestemte seg for å komme seg unna så fort som mulig.

– Alle løp i samme retning. Jeg tror alle tenkte det samme som oss, at vi skulle få tak i en taxi for å komme oss bort. Det var bare helt forferdelig.

– Alle bare skrek og grein. Det var helt helt forferdelig. Jeg var så redd, sier hun.

To dager senere er det fremdeles vanskelig å ta inn over seg hva som har skjedd.

– Det er veldig veldig trist stemning overalt. I går måtte jeg bare bli hjemme. Jeg klarte ikke gjøre noe. Jeg måtte forsøke å komme over sjokket, på en måte, sier hun til TV 2.

Norsk jente blant de døde

Sør-Korea er i dyp sorg etter tragedien som tok 154 unge menneskeliv. Blant dem er norske Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes. Hun bodde i Seoul hvor hun studerte koreansk.

Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes er bekreftet omkommet etter Halloween-feiring i Seoul i Sør-Korea. Foto: Privat

Dødsfallet går inn på Mina og de andre norske i Seoul. De prøver nå å ta vare på hverandre så godt de kan.

– Vi prøver å snakke med hverandre, og være der for hverandre. Det er veldig vanskelig. Jeg håper det blir bedre, sier Mina.

Den norske ambassaden i Seoul skal tirsdag holde en samlingsstund for det norske miljøet i den sørkoreanske hovedstaden.

– Døde i armene mine

Tilbake på åstedet er det mange som klemmer hverandre. En av dem er koreanske Nanda. Hun forsøkte å redde livet til en jente - uten å lykkes.

– Jeg så en jente som lå der, og som ingen gjorde hjertekompresjoner på. Kanskje var hun allerede død på grunn av indre blødninger, men jeg ville så gjerne hjelpe henne, sier Nanda.

– Jeg vet at det ikke var min feil, jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg var den siste som holdt henne. Hun døde i armene mine ... Jeg var den siste som holdt henne, sier hun til TV 2, og brister i gråt.

Nå spør alle seg hvordan tragedien kunne skje, og mange er kritiske til at politiet ikke var mer tilstede.

Det var første gang etter pandemien at man kunne gå ut til Halloween-feiring i Itaewon-distriktet uten noen restriksjoner.

– Alle tenker at politiet burde gjort en bedre jobb her. Jeg må innrømme at jeg ikke så en eneste politiuniform i området her, erindrer Mina.



Sør-Koreas regjering har lovet en grundig etterforskning av hendelsene, og lover støtte til de etterlatte familiene.

President Yoon Suk-yeol har erklært syv dagers landesorg.