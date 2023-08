Norske Linnea (24) på Hawaii: – Vi hjelper til så godt vi kan

ØDELAGT: Den historiske byen Lahaina på øya Maui på Hawaii står i brann. Norske Linnea Nordli, som befinner seg på naboøya, forteller at de forbereder seg på å ta imot folk som evakuerer fra Maui. Foto: Dustin Johnson

Brannene som herjer på øyen Maui i den amerikanske delstaten Hawaii har krevd 36 menneskeliv så langt. Det har også ført til at tusenvis av mennesker må flykte fra hjemmene sine.

– Selvfølgelig er det lokale samfunnet svært preget av situasjonen. Vi hjelper så godt vi kan.

Det forteller norske Linnea Nordli (24), som befinner seg på naboøya til brannherjede Maui på Hawaii, O´ahu.

EVAKUERES: 36 mennesker har så langt mistet livet i brannene på øya Maui på Hawaii. Tusenvis av mennesker, både lokale og turister, må evakuere. Foto: Zeke Kalua

Sterke vinder og tørke

Hawaii er inne i det som er den årlige orkansesongen. Nordli forteller til TV 2 at de siste ukene har vært preget av sterke vinder og tørke.

Det har resultert i flere store branner, blant annet der nordmannen bor, og nå er det øya Maui og byen Lahaina som rammes.

FLERE BRANNER: Linnea Nordli bor på naboøya til Maui, O´ahu, på Hawaii. Hun forteller om flere skogbranner også på O´ahu den siste tiden. Brannene på hennes øy har blitt slukket raskt. Foto: Privat

– Vi har sett veldig sterke bilder og videoer fra brannene på Maui, og hundrevis av lokale innbyggere har mistet alt de eier, sier Nordli.

Hun forteller at hun har flere lokale venner som nå ikke får kontakt med familiene sine som befinner seg på Maui.

STERKE BILDER: Nordli forteller at de har sett sterke bilder av brannene, og at hun har lokale venner som nå ikke får kontakt med familiene sine. Foto: Matthew Thayer

Flammene har blant annet nådd Front Street i Lahaina, hvor det ligger en rekke butikker og restauranter som er populære blant turister. Noen av innbyggerne her har også måttet kaste seg på sjøen for å komme seg unna flammer og røyk.

«Heldig»

Linnea Nordli har bodd på Hawaii siden høsten 2019, og fullførte nylig bacheloren sin i marinbiologi. Til tross for flere skogbranner den siste tiden, også på øya der hun bor, beskriver Nordli seg selv som «heldig».

– Jeg er veldig heldig og har ikke vært rammet av strømbrudd eller brann i mitt område.

På O´ahu gjør de seg nå klar for evakuerende fra Maui.

– Det er gjort klart lokaler og ressurser til tusenvis av beboere og turister fra Maui.

I BEREDSKAP: Tidligere student Linnea Nordli har bodd på øya O´ahu på Hawaii siden høsten 2019. Nå gjør øya seg klar til å ta imot mennesker som evakuerer fra brannherjede Maui. Foto: Patrick Baz

Nordli forteller også at de lokale flyselskapene har redusert flybillettene kraftig slik at de som trenger å evakuere fra Maui til O´ahu får til det.

– Flere samfunnshus, lokaler og private boliger blir også tilbudt til de trengende, i tillegg til at det samles inn klær, husrom og mat.

Vil få velferdstilbud

President i Samskipnaden for norske studenter i utlandet (Ansa), Anna Handal Hellesnes, forteller at det ikke er noen norske studenter som studerer på øya Maui.

– De norske studentene studerer i hovedsak på Honolulu ved Hawaii Pacific University (HPU).

Ifølge tall fra Lånekassen var det rundt 70 norske studenter som studenter på Hawaii i skoleåret 2022/23.

– HPU har studiestart 28. august, noe som vil si at studentene ikke nødvendigvis har reist til Hawaii, forteller Hellesnes.

TO RÅD: Anna Handal Hellesnes er president i Ansa. Hun forteller at det ikke er noen norske studenter på Maui nå. Foto: Ansa / Annbjørg Pasteur Stø

Ansa-presidenten legger til at det per nå er det usikkert hvordan disse brannene vil påvirke studiestart. Her oppfordrer hun studentene til å følge med på informasjon fra lokale myndigheter.

– Hva gjør Ansa for studentene som snart skal reise til Hawaii for studier?

– Ansa har sendt ut informasjon til medlemmene sine på Hawaii, hvor de også tilbyr ulike velferdstilbud som for eksempel å snakke med sosialveileder og psykolog.

Avslutningsvis har Hellesnes to råd til studentene:

Reiseregistrere seg hos UD, slik at de vet hvor nordmenn i utlandet er, og kan lett få kontakt med de. Følge med på råd fra lokale myndigheter.

Hjelp fra fastlandet

Hawaii er USAs 50. delstat. Øya ligger omtrent 3700 kilometer sørvest for California, og er dermed den sydligst beliggende delstaten i USA.

HJELP: Den amerikanske presidenten, Joe Biden, har varslet føderal hjelp til Hawaii. Foto: Kevin Lemarque

President Joe Biden har nå varslet føderal hjelp til Hawaii og Lahaina.

– Jeg har beordret alle tilgjengelige føderale ressurser på øyene til å bistå, sa Biden i en uttalelse natt til torsdag norsk tid.