Norske Lana er fanget med babyen sin i Gaza : – Livredd

Det som skulle være et familiebesøk, endte opp med å bli et mareritt for Lana (21) og sønnen på ti måneder.

Lørdag i forrige uke virket som lørdager flest. Det var ingenting som tilsa at livet skulle bli snudd på hodet i løpet av bare noen få timer.

Så smeller det. Lana våkner i en leilighet i nabolaget Rimal, i Gaza, til det hun trodde var lyn og torden. Det viste seg å være raketter.

– Jeg trodde lørdag skulle bli den siste dagen i livet mitt, sier Lana til TV 2. Hun ønsker ikke å stå fram med fullt navn.

Hvor rakettene kom fra, det visste hun ikke. Det skulle ikke ta mange timene før det ikke lenger spilte noen rolle.

Etter rakettangrepet fra Hamas mot flere byer sør i Israel, svarte Israel med motangrep. Siden har krigen pågått for fullt.

Angrepene har vært mange og blodige. Over 250 festivaldeltakere ble drept av Hamas, Israel advarer om mulig bakkeinvasjon og hundrevis av barn skal være drept både på israelsk og palestinsk side.

Savner hjelp fra Norge

Lana ble født i Palestina, men har vokst opp i Norge. For ti måneder siden fikk hun en sønn.

Barnefaren bor og jobber i Palestina, og hadde ikke møtt sønnen. Lana dro derfor ned til Gaza i august slik at far og sønn endelig skulle få møtes.

– Hva tenkte du om situasjonen før du reiste ned?



– Jeg tenkte over det, men jeg fikk så mange tilbakemeldinger fra folk som bor her om at det var trygt nå, og at situasjonen var rolig. Jeg ville at faren skulle se barnet, så jeg tok sjansen. Jeg tror det var feil av meg.



Om alt hadde gått som det skulle, hadde hun dratt ut av Gaza for noen dager siden.

Byen, som blir omtalt som «verdens største fengsel», bærer stort preg av mange år med krig og konflikt. Nå er området på nytt en krigssone.

Gazastripen er et av verdens tettest befolkede områder. Palestinerne bor tett i tett. Nesten halvparten av dem er barn.

Siden krigen begynte har over flere tusen blitt drept og såret. Israel har innført total blokade av Gaza. Ingen elektrisitet, vann eller mat.

Hver natt sover Lana med ytterklærne på. Hun vil være klar til å kunne løpe når som helst. Men hvordan og når hun skal få seg selv og sønnen tilbake til Norge, det aner hun ikke.

– Jeg tok kontakt med UD på lørdag. Det har gått seks dager siden jeg spurte om hjelp, sier Lana fortvilet.

Hun savner mer oppfølging og informasjon fra UD for de som er i Gaza.

UD: Bekymret over utviklingen

Siden lørdag har flere nordmenn blitt evakuert fra Israel, men situasjonen for de som befinner seg i Gaza, er mye vanskeligere.

Ifølge UD oppholder det seg 100 nordmenn i Gaza akkurat nå. Fredag ettermiddag har et planlagt fly fra Norwegian tatt av fra Tel Aviv. Det er usikkert hvor mange som var om bord.

Det er mye vanskeligere å hente ut nordmennene som er i Gaza, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2 torsdag kveld.



– Situasjonen er langt mer krevende.

– Mange har kritisert UD for å gjøre for lite?

– Det er en forferdelig vanskelig sikkerhetssituasjon i området. Vi må være sikre på at norske fly kan lande på en trygg måte, slik at de kommer seg trygt hjem, sa Huitfeldt.

FORDØMMER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun fordømmer Israels blokade av Gaza. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Hun håper det vil være mulig å få inn forsyninger til Gaza og å opprette en humanitær korridor inn i Gaza.

Men situasjonen for de sivile som befinner seg i Gaza blir mer anspent for hvert sekund.

– Bevegelsesfriheten er begrenset på Vestbredden. Det er ikke mulig å forlate Gaza nå, da grensepasseringen mellom Gaza og Israel, og Gaza og Egypt inntil videre er stengt, sier pressetalsperson i UD, Siri Svendsen til TV 2 fredag.

Innbyggere nord i Gaza er bedt om å flytte seg sørover umiddelbart.

– Vi er svært bekymret for denne utviklingen og mener det er stor fare forbundet med å bli, sier Svendsen.



PÅ FLUKT: En gutt bærer en madrass på ryggen mens han er på vei mot et tryggere sted i Gaza etter angrep fra Israel. Foto: AFP

Huitfeldt kaller situasjonen dramatisk og understreker at Israel bryter humanitærretten dersom de ikke gir tilgang til mat og medisiner som del av en kollektiv avstraffelse.



Fredag morgen varsler Israels hær at det vil pågå en «omfattende militæroperasjon» i Gaza by de neste dagene. Alle innbyggere bes evakuere seg sørover.



FN anslår at over en million mennesker må evakuere.

Fredag sa statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at Norge øker støtten til humanitær hjelp i Gaza med 70 millioner kroner.

Vil beskytte

Mens nordmenn blir evakuert fra Israel, har Lana ingen mulighet til å komme seg over grensen og til Tel Aviv. Grenseovergangen til Egypt skal ha vært åpen i perioder, men skal nå være stengt igjen.

Lana sier hun forstår at det er vanskelig for UD og hjelpe henne. Likevel føler hun seg alene.

– Jeg skjønner at de prøver så godt de kan, men jeg skulle ønske de kunne gjøre mer, sier Lana.

Alt hun vil er å komme seg vekk og i trygghet, for henne og for sønnen.

– Jeg klarer ikke beskytte sønnen min.

Da angrepene først skjedde på lørdag, løp de ut for å hamstre mat og bleier til sønnen, men siden da har situasjonen blitt mye verre.

Bygninger, butikker og veier har blitt ødelagt som følge av angrepene. Forsyninger har stoppet opp, og de begynner å gå tomme.

– Vi mangler både vann og strøm. Vi spiser for det meste bare brød nå. Vi har ikke tilgang på medisiner.



– Sønnen min er livredd, og bare gråter.

Om det skulle komme nye angrep der Lana oppholder seg, frykter hun hva som vil skje.

– Vi har ikke et sted å søke tilflukt til, vi kommer til å ende på gata.