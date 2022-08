Norske Kim Patrick kjemper ved fronten – dette motiverer ham

KRIGER: Norske Kim Patrik fra Asker har vervet seg som soldat i Ukraina. Etter flere livsfarlige oppdrag ved fronten i Donbass, er han fortsatt motivert for å fortsette kampen mot russernes invasjonsstyrker. Foto: Privat

Et ukjent antall nordmenn kjemper på ukrainsk side i krigen mot Russland.

Kim Patrik Hunsdal er én av dem. Som del av en internasjonal bataljon som er underlagt det ukrainske forsvaret er han i aktiv kamp, og har vært nær ved å miste livet.

Hjemme i Asker jobbet Hunsdal som rørlegger. Han hadde ikke annen militær erfaring enn førstegangstjenesten da krigen startet. Tre uker etter invasjonen hadde han bestemt seg. Han vervet seg og reiste til Ukraina.

PERM: TV 2 møter Kim Patrik Hunsdal mens han har perm i Kyiv. Her står han foran en beslaglagt russisk stridsvogn. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hva fikk en norsk rørlegger til å reise til krigen?

– Jeg vet ikke helt. Jeg er et medmenneske. Jeg tåler ikke at folk blir urettferdig behandlet, sier Hunsdal.

– Jeg er ikke den første som starter en konflikt, men heller en som forsøker å løse det. Det er vel mye derfor jeg ville ned hit, sier han til TV 2.

Norske Kim Patrik forteller om kontinuerlig skyting og bakholdsangrep ved fronten. Foto: Privat

Jeg så all informasjonen som strømmet ut på internett før jeg dro, og det viste seg at alt jeg hadde sett stemte. Alt hadde skjedd, forteller han.

TV 2 møter Hunsdal på perm i Kyiv. Her ser han noe han kjenner igjen i rekken av erobrede russiske militærkjøretøy på paradegata ned mot Maidan-plassen.

– Det var vel en sånn en som tok guttene våre, sier han og viser til en russisk stridsvogn. Hunsdal var blant de siste soldatene som trakk seg tilbake da Lysychansk falt til russerne.

KJEMPER FOR FRIHETEN: Norske Kim Patrik sier han er en person som reagerer sterkt på urettferdighet. Han drives av lysten til å forsvare menneskers rett til å leve frie liv. Foto: Aage Aune / TV 2

Ved Hryhorivka i Donetsk så han fire medsoldater bli drept i et russisk bakholdsangrep. Blant dem var bestekameraten.

Hunsdal har tidligere fortalt om den dramatiske hendelsen til Forsvarets Forum.

Selv ble han skadet, men slapp unna med en hjernerystelse og små fysiske skader.

– Jeg kastet meg inn i en busk og håpet på å ikke bli truffet. Det datt mye artilleri ned rundt meg. Da jeg reiste meg opp var jeg svimmel og desorientert, og merket dårlig korttidshukommelse. Det var vel såkalt granatsjokk, sier han.

MISTET FIRE MEDSOLDATER: Kim Patrick Hunsdal mistet bestekameraten sin i et bakholdsangrep. Selv slapp han unna med granatsjokk. Foto: Aage Aune / TV 2

Han forteller at familien hjemme ønsker at han skal komme hjem. Han vurderer en kort tur til Norge for å snakke med familien og ta med vinterklær ned igjen til krigen.

Han føler sterkt at han har bidratt positivt i krigen.

– Den dagen jeg ble skadd og var på vei til å bli evakuert, ble vi presset av to tankser og fire BTR. Vi klarte å ta ut tre tanks og fire BTR, forteller Hunsdal.

På spørsmål om han selv har skutt russiske soldater svarer han:

– Jeg har skutt, men man løper ikke over på motsatt side og spør om man traff noen, sier han.

VIL NED IGJEN: Norske Kim Patrik er for tiden i Kyiv på perm. Han planlegger en reise hjem til Norge blant annet for å pakke vinterklær til kalde dager ved fronten. Foto: Aage Aune / TV 2

Personlig tror han krigen kan vare lenge ennå. Hunsdal forteller at det er mange som dør ved fronten, og han føler sterkt at det er en kamp mellom det gode og det onde.

– Jeg føler de vi slåss for gjør det verdt det. Det er kvinner og barn, uskyldige mennesker, sivile som bare ønsker å leve et normalt fredelig liv. Det er det verdt å kjempe for, sier Hunsdal.

Når krigen er over håper han å ha råd til en ferie og komme tilbake til rørleggerjobben i Norge.

– Hvis jeg fremdeles har den jobben da, ler han.