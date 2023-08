Norske Hege: – Det tok fem dager før tårene kom

Stadig flere personer blir funnet omkommet etter de enorme skogbrannene på øya Maui. Rundt 80 prosent av den historiske kystbyen Lahaina er utslettet og lagt i ruiner.

BOR PÅ MAUI: Hege Hanssen kjenner flere som har mistet alt i brannkatastrofen. Foto: Privat

Hege Hanssen fra Vanvikan i Trøndelag bor i landsbyen Nāpili, noen få kilometer nord for Lahaina. Hun forteller at de våknet tirsdag morgen av stillheten og varmen.



– Aircondition og vifter var av. Strømmen hadde gått i morgentimene. I sosiale medier så vi at det hadde oppstått en brann nær bebyggelsen i Lahaina, forteller Hanssen til TV 2.



Hun sier de første dagene var kaotiske. Folk gikk rundt i gatene uten å vite hva de burde gjøre.

– Det bemerkelsesverdige var de to-tre første dagene. Det var nesten litt «mayhem» og en form for lovløshet som både fikk meg til å føle meg redd og trygg på samme tid. Vi lette desperat etter mobildekning slik at vi kunne ringe hverandre og pårørende.



Store deler av Mauis vestside har vært uten internett og mobildekning siden brannen startet. Lahaina har vært stengt for befolkningen i flere dager. Da Hanssen var på vei til den andre siden av øya onsdag, fikk hun mulighet til å kjøre gjennom ruinene i Lahaina.

– Jeg er definitivt ekstra preget etter å ha kjørt gjennom byen. Det var helt grusomt. Vi har ikke hatt internett eller telefonforbindelse, så vi hadde bare hørt rykter og sett noen bilder. Det å kjøre gjennom der var tøft, sier hun.

Store deler av Maui var rammet av tørke da brannene startet. De tørre gressmarkene rundt Lahaina og kraftig vind fra orkanen Dora fikk flammene til å spre seg uhyre rask.

PÅ NÆRT HOLD: Hege Hanssen og familien bor rett ved skogbrannene. Foto: Hege Hanssen

– Alle her vet at blir det brann, så er det ingen barrierer eller noe som kan hindre den fra å spre seg. Det var varslet sterk vind, men ingen kunne se for seg dette utfallet, sier Hanssen.

111 personer er bekreftet omkommet, men fremdeles er over 1000 savnet.

Hittil er bare 40 prosent av de nedbrente områdene gjennomsøkt av letemannskaper. Likevel er dette allerede den dødeligste brannen i USA på over 100 år, og den verste naturkatastrofen i Hawaiis historie.

Guvernør Josh Green advarer om at tallet på døde kommer til å øke betraktelig.

BESØKTE RUINENE: Guvernør Josh Green har besøkt ruinene i Lahaina. Foto: Rick Bowmer/AP Photo

– Dette kan bli den verste skogbrannen i USA noensinne. Vi må bare vente og støtte de som lever. Vårt fokus nå er å gjenforene folk der vi kan og skaffe bolig og helsetjenester. Deretter må vi gå i gang med gjenoppbygging, sa Green da han besøkte ruinene i Lahaina.

Hege Hanssen forteller at hun kjenner folk som døde i brannen. Hun har imidlertid ikke orket å se grundig over listen med savnede.

– Det er litt bevisst å fordøye ting litt sakte, sier hun.

Hun kjenner også mange som har mistet hjemmet sitt, og alt de eide.



I RUINER: 80 prosent av Lahaina er lagt i ruiner etter den katastrofale skogbrannen. Foto: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Skoler har brent ned

Hege Hanssen har selv barn på øya. Hennes eldste sønn på 11 år går på en skole med rundt 200 elever. 41 familier tilknyttet skolen har mistet hjemmene sine.

Alle offentlige skoler i området er stengt på ubestemt tid.

– Dette vil selvfølgelig prege skolestarten som er forventet neste uke. En skole brant ned, og de andre kan ikke åpnes enda. Den eneste skolen som ikke ble påvirket er privat og de prøver å bidra i den grad de kan.

Hanssen sier det er håp om at noen hotell kan bli brukt til skole i tiden framover. Barna sier de ikke har lyst til å ha hjemmebasert læring over internett.

– I løpet av denne uken vil den eneste skolen som kan åpne annonsere hvem som har fått de svært få skoleplassene som er igjen. Jeg er redd for at mange kommer til å flytte når de står uten et ordentlig skoletilbud.



Lokal drivkraft

Etter branntragedien har det blitt opprettet flere evakueringssentre og steder man kan skaffe seg det mest nødvendige på Maui. Landsbyen Nāpili har blitt et møtested der lokalbefolkningen blant annet kan bruke ladestasjoner og WiFi.

– Nabolaget vårt har blitt et sted der folk kan få mat, vann og forsyninger. Restauranter har vært der og levert mat til alle sammen hver dag. Alle står sammen. Det er helt fantastisk, sier Hanssen.

NØDHJELP: Nāpili Plaza har blitt et hjelpesenter for innbyggerne på Maui. Foto: Hege Hanssen

Hawaii er et sted der folk har et spesielt sterkt forhold til øya si og landsbyen der de er oppvokst. Dette er steder der kultur, tradisjon og historie er en stor del av livet. Hjemstedet er en stor del av egen identitet.

Folk fra hele delstaten og turister som ofte ferierer på Maui, har engasjert seg for å hjelpe befolkningen i Lahaina på ulike måter.

NØDHJELP: Folk kan få det mest nødvendige fra hjelpesenteret i Nāpili. Foto: Hege Hanssen

I sosiale medier er det mange, både fra Hawaii og andre steder, som vil involvere seg og lurer på hvordan de kan være med å donere og hjelpe lokalbefolkningen.

– Jeg er overveldet over alle som er her. Alle står sammen. Lokalbefolkningen har mobilisert utrolig kjapt, sier Hanssen.



Hun sier de kan lage mat hjemme, men at lokalmiljøet stiller opp når man trenger en pause fra den nye hverdagen.

– Alle trenger litt støtte nå. Jeg syns det var vanskelig å takke ja til mat, men når realiteten virkelig satte inn på dag fem, så stilte jeg meg i kø som veldig mange andre. Man er helt nummen i kroppen og orker ikke å planlegge et måltid.



Selv om dette er en forferdelig katastrofe, er hun glad for at lokalmiljøet står sammen for å hjelpe hverandre. Nå er ting mer organisert og nasjonale og globale hjelpeorganisasjoner er på plass.

– Dette er helt uvirkelig, men jeg sier med hånden på hjertet at dette er stedet man vil være om det uvirkelige skulle skje. Den lokale drivkraften er helt enorm. Man vil hjelpe og man vil definitivt være med på oppbyggingen.

FRIVILLIG: Frivillige stiller opp for hverandre i Napili-Honokowai. Foto: YUKI IWAMURA/AFP

Tiden framover

Hanssen forteller at det kommer mange følelser når hun tenker på tiden framover.

– Sjokket har lagt seg, men personlig så tok det fem dager før tårene kom. Det skjedde da det sirkulerte fly over oss med meldinger om hvor vi kunne finne mat, vann og proviant som bleier, tørrmat og hygieneprodukter.



For veldig mange på Maui er det viktig å få skolene i gang, og at alle nå søker det å få tilbake litt normalliv for barna.

– Vi mangler ingenting, selv venner som har mistet hjemmene sine sier det. Nå tenker alle på hva de neste skrittene blir. Først må alle få tak over hodet. Ikke bare provisorisk, men noe som gir trygghet i månedene framover.

REDNINGSARBEID: Redningsarbeidere søker gjennom ruinene med hunder. Foto: Dominick Del Vecchio/FEMA/Reuters

Mange hoteller blir nå brukt til å huse hjelpearbeidere og ansatte.

Maui er vanligvis et veldig populært feriested for mange turister. Hawaii Tourism Authority har på det sterkeste frarådet alle unødvendige reiser til vestsiden av øya. I lokalmiljøet er det delte meninger om når turistene bør komme tilbake.

– Folk må på jobb. Covid-19 rammet økonomien kraftig så kanskje er det frykt for at staten ikke har råd til så mange på arbeidsledighetstrygd igjen. Andre mener at turismen dominerer økonomien for mye og vil se at staten ser på andre alternativer som landbruk og teknologi, sier Hanssen.

Når det gjelder gjenoppbyggingen av Lahaina, håper hun at det blir gjort på en ordentlig måte. Det er liten tvil om at byggebransjen får medvind i tiden framover.

– Mannen min jobber i hotellnæringen og er heldigvis hobbysnekker, så han regner med at han ikke trenger å bekymre seg over å gå hjemme.

STÅR SAMMEN: Det er satt opp et nytt skilt i veikanten ved Olowalu, Maui. Foto: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Kritiserer myndighetene

Myndighetene møter krass kritikk fra de lokale på Maui for manglende beredskap og dårlig håndtering.

Den profesjonelle surferen Kai Lenny kommer fra Maui og er en av de som kritiserer myndighetene for dårlig krisehåndtering. Han begynte selv å levere nødhjelp til innbyggerne da han så at ingenting skjedde fra myndighetenes side.

I et intervju med CBS sier Lenny at folk tok kontakt med ham og sa at de ikke fikk noen hjelp fra myndighetene. Han fikk meldinger fra venner som spurte om han kunne hjelpe.

HJELPER TIL: Surfer Kai Lenny har tatt initiativ til å hjelpe de som er rammet av brannene i Lahaina. Foto: BRIAN BIELMANN/AFP

– Noen av oss satt på en måte og ventet på at hjelpen skulle komme, men det skjedde ingenting. Vi var bare i sjokk, sier Lenny.

Lenny har brukt sosiale medier aktivt til å samle ressurser og skape oppmerksomhet rundt situasjonen på Maui. Sammen med flere i lokalbefolkningen har Lenny blant annet samlet vannscootere og ordnet charterfly for å transportere forsyninger som klær, medisiner og mat til de som har mistet alt.

I et innlegg på Instagram sier Lenny at myndighetene grep inn og ville blokkere flyet fra å transportere medisiner som insulin fra naboøya Big Island, før de til slutt ga etter og godkjente leveringen.

– Her er ingen myndigheter fra det lokale fylket eller det føderale. Vi har ingen støtte. De gjør det faktisk vanskeligere for oss å prøve å hjelpe vår ʻohana – vår familie, og våre venner som trenger oss, sier Lenny i et innlegg på Instagram.

Hege Hanssen forteller at det i hennes lokalmiljø har vært snakk om at systemene for tsunamivarsling aldri startet, og at evakueringen startet for sent i veldig mange områder.

Elektrisitetsselskapet på Maui har fått kritikk fordi strømforsyningen ikke ble kuttet da det begynte å brenne, noe som kan ha bidratt til at brannen spredte seg så raskt.



– Det har vært prat om at de kanskje burde ha skrudd av strømmen mens dette pågikk, slik at vi kanskje kunne ha unngått noe av skadene, sier Hanssen.

Neste uke reiser USAs president Joe Biden og førstedame Jill til Maui for å se på skadene og møte lokalbefolkningen. Biden skal møte overlevende og redningsmannskaper, samt representanter for ulike myndigheter. Presidenten har lovet å sørge for at innbyggerne på Maui får alt det de trenger.