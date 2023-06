Norske Frederik (39) redder dyr fra flommassene

Det ble en dramatisk dag for norske Frederik Guttormsen, som er frivillig i oversvømte Kherson. Under en redningsaksjon havnet han selv i de voldsomme flommassene.

Den ødelagte Kakhovka-demningen i den russiskokkuperte delen av Ukraina har forårsaket store oversvømmelser på begge sider av elva.



– Dette er en forbrytelse

Hjelpeorganisasjonen Nor Dog Animal Rescue befinner seg nå i Kherson. Frederik Guttormsen er til vanlig basert i Kharkiv, men rykket til de flomrammede områdene så raskt som mulig.

– Dette er en forbrytelse, sier Guttormsen til TV 2, og viser til ødeleggelsen av demningen.

– Enorme områder ligger under vann. Da vi kjørte båt med evakuerte hunder, måtte vi dukke for å ikke treffe strømledninger fra trikken som vanligvis går der. Det sier litt om hvor høy vannstanden er, forteller Guttormsen.

Se den dramatiske videoen fra onsdagens redningsaksjon i videovinduet i toppen av saken.

FLOM: Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt demningen. Foto: Nor Dog Animal Rescue

Gjennom dagen har han og andre redningsarbeidere manøvrert mellom flytende gjenstander, klatret og balansert på hustak, brutt opp vinduer og slått inn dører for å hjelpe strandede dyr og mennesker.



– Det skulle ikke forundre meg om det er mennesker som sulter eller tørster i hjel i sine leiligheter fordi de ikke får hjelp, forteller Guttormsen.

HUND: I dag har de reddet seks hunder. Foto: NOR DOG Animal Rescue

Enorme ødeleggelser

Han forteller at det er få båter i forhold til omfanget av katastrofen.

– Det er så enorme områder som er oversvømt og ødelagt. Eiendelene til folk flyter rundt, alt fra barbiedukker til kjøleskap og kofferter og klær, sier han.



BRYTE SEG INN: Her måtte han bryte seg inn et vindu for å hjelpe den eldre kvinnen og dyrene hennes. Foto: NOR DOG Animal Rescue

Guttormsen og resten av teamet reddet blant annet en eldre kvinne. Det ble svært strabasiøst.

– Vi måtte bryte oss inn vinduet fordi første etasje lå under vann, sier han.

Guttormsen forteller at de fikk ut kvinnen, som er dårlig til beins.

– Over knust glass var det vanskelig. Vi fikk henne ut på en slags båre. Hun hadde tatt vare på dyra i nabolaget fordi naboer hadde flyktet, så vi fikk med alle dyrene hennes også, sier han.



Før lunsj hadde de berget 22 dyr- og menneskeliv.

Flyter døde dyr

Han forteller at de skulle til å redde en hund på et hustak da det kom et hundehus flytende bort til dem. Sammen med hundehuset fløyt en druknet hund, fortsatt fastbundet.

Mens de padlet for å redde hunden som stod fast på hustaket, hørte de smell fra artilleri.

– Hunden var skeptisk til å dele taket med ukjente, men vi smeltet straks den verste skepsisen og hunden ble lempet raskt over i båten, sier han.



Etter at de hadde reddet hunden, kollapset taket under det ene beinet, slik at Guttormsen falt i vannet.



– Jeg rakk ikke å tenke så mye. Jeg slo ryggen, fikk noen kutt og pusta inn det skitne flomvannet, forteller han.



Men han fikk raskt karret seg opp igjen i båten.



Varebil med dyr

Håpet er å gi dyrene de redder et nytt liv. Flere ukrainske kenneler har sagt seg villige til å ta i mot flere titalls hunder og katter.



TAKET: Denne hunden reddet de fra et hustak. Foto: NOR DOG Animal Rescue

Reiser til fronten



Organisasjonen reiser ofte rundt i frontområdene for å dele ut mat til kjæledyr, samt evakuere dyr når det trengs.

HØNE: De fikk øye på en høne som satt på en tømmerstokk og fikk den i sikkerhet. Foto: NOR DOG Animal Rescue

– Hva tenker du om risikoen?

– Det er klart det kan være litt farlig, men det har gått bra så langt. Vi har kun fått mindre skader, slik som jeg fikk i dag. Det hører litt med. Det er mange som utsetter seg for mye mer fare enn det vi gjør, understreker Guttormsen.

Minelagt område

TV 2s team i Ukraina, Bent Skjærstad og Aage Aune, befinner seg i Zaporizjzja.

Skjærstad forteller at det er vanskelig for redningsarbeidere å komme seg frem til landsbyene som er rammet.

– Vi må også tenke på at dette er et område som er minelagt. Før russerne trakk seg ut av Kherson som de okkuperte i åtte måneder, la de miner over hele bredden, sier Skjærstad.

Han forteller at de minela områdene for å hindre at ukrainske styrker kom seg over.

Nå ligger minene å flyter i vannmassene. Dette skaper problemer for både redningsarbeidere og sivile.