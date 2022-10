Norske Elisabeth: – Skjønte det kom til å bli kaos

Lørdag skjedde det utenkelige i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea.

Tusenvis av personer beveget seg som sild i tønne i en smal gate i Itaewon. Plutselig oppstår det panikk i folkemengden.

Kort tid etter er minst 153 mennesker bekreftet omkommet. Blant dem er en norsk statsborger, ifølge norsk utenriksdepartement. I tillegg er 82 mennesker meldt skadet.

Majoriteten av de omkomne skal være unge mennesker.

Nødmelding

– Det er en tragedie, sier Elisabeth Kneppen (25) til TV 2 like etter den dramatiske situasjonen. Hun er student ved Hanyang University i Seoul.

STUDENT: 25-åringen Elisabeth Kneppen har bodd og studert i Seoul i seks år. Foto: Privat

I 23-tiden lørdag kveld tikket det inn en sms på telefonen til Kneppen; en nødmelding fra koreanske myndigheter.

Myndighetene opplyser om en hendelse utenfor Hamilton hotell, som ligger i den kjente utelivsdistriktet Itawaen – en av tre distrikt i Seoul kjent for yrende natteliv.

Selv befant ikke Kneppen seg i kaoset.

PANIKK: Tusenvis av mennesker stod mer eller mindre i klem i utelivsgaten i Itaewan, Seoul. Foto: Yonhap via REUTERS

Men hun kjenner til flere medstudenter som var der. Blant dem er tvillingsøsteren sin kjæreste.

– Kjæresten til tvillingsøsteren min jobber i en bar i samme gate hvor det skjedde. Men han kom seg unna og hjalp til i gaten.

Bilder og videoer viser mennesker som gjør alt de kan for å komme seg ut av folkemengden.

Advarsel

At ulykken fant sted, sjokkerer ikke Kneppen, som omtaler hendelsen som en tragedie.

– Til og med professorene våre visste det kom til å bli kaos der. De advarte mot store folkemengder, sier hun til TV 2.

Det skulle være den første halloween-feiringen post-korona. I tillegg åpnet Sør-Korea også nylig grensene sine igjen for turister. Itawaen er, ifølge Teigen, den største og mest populære bargaten for vestlige turister.

– Itawaen er klart størst når det kommer til amerikanske begivenheter.

– I helgene og om nettene er det folksomt der. Et veldig hett område, som også er kjent for halloweenfestene sine.

– Alle så livløs ut

Svenske Alex Noble, som befant seg på hovedgaten i Itaewon, forteller til Sveriges Radio P4 at det plutselig kom mange ambulanser og brannbiler, og hvordan han så mennesker bli båret dit fra andre steder.

– Det tok aldri slutt. Alle så helt livløse ut, forteller han.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker dø framfor meg, sier han og forteller at han så minst 60 mennesker som lå livløse på den store gaten.

Erklærte landesorg

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte om ulykken.

Han oppfordrer ansvarlige myndigheter til å sørge for at de skadde får rask behandling og se til at det er nok ledige senger på sykehusene i nærheten. Han oppfordrer også folk til å holde seg unna området og la ambulanser slippe til.

Presidenten erklærte landesorg etter hendelsen.

President Joe Biden og hans kone sendte kondolanse. De skrev:

– Vi sørger med den sørkoreanske befolkning og sender våre varmeste hilsener