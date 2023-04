Norske Astrid: – Stemningen endret seg over natten

Turister i Israel kjenner på den spente stemningen i landet. Den tilspissede situasjonen har to fronter.

JERUSALEM: Tempelhøyden i Jerusalem er sentrum for tre store religioner. Foto: EMMANUEL DUNAND

Storming av al-Aqsa-moskéen, skyting, terrorangrep og hissige demonstrasjoner mot en kontroversiell politisk reform, setter Israel i helspenn.

Samtidig er Israel, og spesielt Jerusalem, et yndet reisemål for mange i turister i påsken. En av dem som befinner seg i Jerusalem akkurat nå er Astrid Dalehaug Norheim. Hun merker den økte sikkerheten godt.

BEVÆPNET: Israelsk politi vokter palestinere i bønn ved Al Aqsa-moskeen på Tempelhøyden i Jerusalem. Foto: AMMAR AWAD

Endret etter moskéstorming

Nordheim, som til daglig jobber som reportasjeleder på Senter for undersøkende journalistikk, forteller at de var forberedt på at det kunne være en del demonstrasjoner og sperringer som følge av de voldsomme demonstrasjonene mot regjeringen i forrige uke.

Men etter stormingen av Al-Aqsa-moskéen natt til onsdag merket de godt at stemningen i Jerusalem hadde endret seg.

Astrid Dalehaug Norheim er på ferie i Jerusalem Foto: TV 2

Selv bodde de cirka 500 meter fra moskéen som ligger på Tempelhøyden i byen.

– Vi har stort sett lagt oss og våknet til nyhetsmeldinger om at det har vært sammenstøt og spente situasjoner. Det har kommet raketter fra Gaza, Libanon og Golan i Syria. Ingen av rakettene har utgjort noen fare for Jerusalem, men vi merker spenningene veldig godt, sier Nordheim.

Israel har på sin side angrepet mål i Syria, Libanon og Gaza.

Reisefølget har endret mange planer og forsøker å unngå områdene der det kan komme til sammenstøt.

Turister drept

– Fredag tenkte vi at vi skulle reise til Tel Aviv for å kunne puste ut, men fredag kveld kom meldingen om terroraksjon da en person kjørte inn i folkemengden langs stranda, for teller Nordheim.

Tre turister ble drept.

– Vi vet ikke om angrepet var rettet mot turister, men det traff i alle fall turister, så situasjonen i Tel Aviv og for oss ble mye mer usikker, sier Nordheim.

Eirik Kvindesland er doktorgradstipendiat i Midtøsten-historie ved universitetet i Oxford. Han peker på at situasjonen har blitt mer og mer spent i løpet av det siste året.

– Grunnleggende dynamikk

At påsken i år feires samtidig med ramadan, har ført til økt bekymring for at situasjonen i Jerusalem kan bli enda mer tilspisset.

– Selv om vi får mye overskrifter, så skyldes jo dette grunnleggende dynamikker av eskalering som har pågått over lengre tid, med tanke på en ganske proaktiv israelsk tilnærming til Vestbredden, sier Kvindesland, til TV 2.

Han peker på at det er Israel som sitter med flest kort på hånden i denne situasjonen. De kontrollerer territoriet og har våpenmakten.

Polarisert

– Det som er litt spesielt nå, det er jo at Israel er veldig splittet. De har den mest høyreekstreme regjeringen på veldig lang tid som prøver å reformere hele statsapparatet fra innsiden, sier Kvindesland.

Den omstridte reformen vil presse gjennom omfattende endringer i rettsvesenet. Blant annet vil regjeringen stramme inn kontrollen over høyesterett. Dette har utløst voldsomme demonstrasjoner.

Statsminister Benjamin Netanyahu har gått med på en midlertidig utsettelse av reformen, men urolighetene har ikke gitt seg.

Den politiske uroen sammenfaller med palesinernes feiring av ramadan. Al Aksa-moskéen, som ligger på Tempelhøyden, er muslimenes tredje mest hellige sted.

TEMPELHØYDEN: Her er helligdommer for både kristne, jøder og muslimer. De hellige stedene er både nasjonale og sterke religiøse symboler. Foto: ILAN ROSENBERG

Når israelsk politi stormer moskeen mens muslimer er i bønn under ramadan, har dette en voldsom signaleffekt, og vil virke provoserende både på palestinere og Israels muslimske naboland.

– For Israel så handler det i stor grad om å avskrekke sine fiender, vise at de har evne til å mobilisere og vise militær styrke uavhengig av disse indre politiske splittelsene de står i, forklarer Kvindesland.

Samles mot felles fiende?

Han mener landet hovedsakelig handler om innenrikspolitiske konflikter og sier at noen mener eskaleringen vi ser nå kan være et forsøk på å samle seg igjen mot en felles fiende.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at Israel ønsker denne eskaleringen i det hele tatt, men angrepet på al-Aksa-moskéen var jo en valgt politikk fra Israel, som de vet vil provosere fram veldig mye motstand og potensielt sett angrep, sier Kvindesland.

– Spørsmålet er jo nå om et splittet Israel kan på en måte kan kontrollere Vestbredden og kontrollere de tre millioner palestinerne som bor der på på samme måten som de har kunnet før, sier han.

Både norske og andre lands myndigheter ytrer bekymring og maner til ro i Israel. Kvindesland er imidlertid ikke veldig imponert over oppfordringene til å komme tilbake til en fredsprosess.

– Fredsprosessen er død

– EU og andre vestlige styresmakter sier hele tiden at de oppfordrer til fred, men de er ikke villige til å legge så mye så mye kraft bak de ordene, sier Kvindesland.

– Både Anniken Huitfeldt og tidligere utenriksministre vet veldig godt at disse fredsforhanlingene ligger døde, og har gjort det i mange år, sier han.

Kvindesland har ikke tro på noen stor endring i Midtøsten i tiden framover. Maktforholdet er fastlåst og Israel kontrollerer stort sett hele landområdet. Det er ingen tegn til at de vil kompromisse på denne kontrollen.

BØNN: Muslimske kvinner i bønn på Tempelhøyden i Jerusalem. Foto: REUTERS/Ammar Awad

– Situasjonen har egentlig vært ute av kontroll siden delingen av Palestina i 1948. Men om det kan eskalere til full krig, det tror jeg ikke, sier Kvindesland.

– Selvransaking gir håp

Kvindesdal peker imidlertid på ett lyspunkt. I skjæringspunktet mellom de polariserte frontene pågår ganske mye selvransaking i Israel nå. Hvis alt går på best tenkelige måte, kan det skape rom for nye fredssamtaler, mener historikeren.

– Kritikken mot reformene gjør at flere og flere israelere skjønner at det politiske systemet er svært sårbart. Kanskje en slik selvransakelse kan gi grobunn for forhandlinger og en ny tilnærming til palestinerne.

– Men det vil jo det vil jo gjenstå å se, avslutter Kvindesland.