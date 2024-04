Norske Asgeir: – Det har smelt i hele natt

– Jagerflyene henger over huset, sier Asgeir Ueland, som befinner seg i Nord-Israel.

– Siden halv seks har det vært helt stilt, sier norske Asgeir Ueland til TV 2.

Historikeren og forfatteren befinner seg helt nord i Israel, nær grensen til Syria og Libanon.

Han skriver for avisen Dagen, og har lenge fryktet at konflikten kan eskalere til krig.

Gjennom natten fulgte han Irans luftangrep.

– Det har smelt i hele natt fra raketter som hovedsakelig har kommet fra Libanon, forteller Ueland.

Natt til lørdag avfyrte Iran over 300 droner og missiler mot Israel.



– Fikk melding om at ting var på trappene

Ueland forteller at han fikk konkrete varsler om at angrepene var i gjære mens han var på møte i den lokale sportsforeningen lørdag kveld.

– Da fikk vi melding om at ting var på trappene, og tok forholdsregler.

Han forteller at det først ble opplyst at Iran ville angripe med droner, som ville bruke sju-åtte timer på å nå frem, før det var snakk om kryssermissiler som ville ta omtrent to timer på å nå frem til målet.

Så ble det varslet om bakke-til-bakke-missiler som ville bruke tolv minutter på å nå frem.

– Da fulgte man med på hva som skjedde, men rundt klokken to lokal tid kom det meldinger om at de flest av disse ble skutt ned, og at livet kunne gå videre, sier Ueland.

– Det siste angrepet kom fra Libanon i morgentimene, klokken halv seks lokal tid. Siden den tid har det vært stilt.

JUBLER: Iranske demonstranter jubler etter nattens angrep. Foto: Majid Asgaripour / Reuters / NTB

– Daglig artilleri-ild

Han sier at missilene som kom fra Iran, hovedsakelig ble skutt ned med jagerfly og luftforsvarssystem over Syria og Jordan.

– Jeg har vært her «av og på» i 30 år, og fått med meg ganske mye. Det har vært en pågående konflikt her i nord siden 20. oktober, og aktivitet i nesten et halvt år, sier Ueland.

– Det har vært nedslag med raketter. Det er daglig artilleri-ild fra Israel, og jagerflyene henger over huset mens vi snakker. Dette er mer eller mindre blitt hverdag for meg, fortsetter han.

Ueland sier også at han ikke har noen planer om å forlate Israel med det første.

Iran kaller angrepet et «lovlig og rettferdig» svar på det dødelige israelske luftangrepet på Irans konsulat i Damaskus den 1. april i år.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo mener det nå er opp til Israel om situasjonen eskalerer videre, eller om det blir en deeskalering.

Eide: Har fryktet eskalering

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fordømmer Irans angrep mot Israel, og sier han har fryktet en eskalering i lang tid.

– Vi er svært bekymret for det som kan se ut som en regional eskalering. Det kunne sett helt annerledes ut hvis Israels selvforsvarssystemer ikke var så gode som de er og uten støtten fra andre land, sier Eide til TV 2.

Takket være hjelp fra amerikanske styrker klarte Israel å skyte ned nesten alle dronene og missilene som var på vei mot landet, ifølge USAs president Joe Biden.

IDF-talsmann Daniel Hagari sier at Iran avfyrte 170 droner, 30 kryssermissiler og 120 ballistiske missiler mot Israel, skriver The Times of Israel.

Ifølge ABC News skjøt amerikanske styrker ned rundt 70 iranske droner som var på vei mot Israel.

En av de amerikanske krigsskipene som befinner seg i det østlige Middelhavet skal ifølge kanalens kilder ha skutt ned tre ballistiske missiler.