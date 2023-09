Norske Anders jakter på russiske hemmeligheter

Med et stødig haukeblikk på de mange radarskjermene om bord jobber norske Anders (33) for å kartlegge unormal – og potensiell farlig – aktivitet fra luften.

I tillegg til mange treningsoppdrag i europeisk luftrom har Anders deltatt på skarpe oppdrag, tett på grensen til krigsherjede Ukraina.

Ekstremt viktige Nato-oppdrag, som gjør sterke inntrykk.

KLAR TIL AVGANG: Natos overvåkningsfly AWACS var denne uken på Ørland flystasjon. Foto: Simen Askjer / TV 2

Slik jakter Nato på fiender

«Flyet er klart for ombordstigning. Mannskapet kan gå om bord nå, eller senest innen 20 minutter», lyder det på engelsk ut av høyttalerne på Natos militære område inne på Ørlandet flybase.

TV 2 får, som eneste mediehus, være med på dagens oppdrag med AWACS (Airborne Warning & Control System), i regi av Nato.

Flere grønnkledde besetningsmedlemmer i såkalte «flightsuits» reiser seg, pakker sammen tingene sine, og beveger seg ut av hangaren mot det store flyet.

Ved første øyekast ser flyet ut som en helt vanlig Boeing 707-maskin, men med én distinkt forskjell; Den svære radaren som ruver over flykroppen.

Det er denne radaren som gjør at Nato kan innhente viktig informasjon om potensielle trusler mot alliansens luftrom.

– Vi bruker den for å kartlegge luftrommet rundt oss, for å finne ut om det er noen som flyr rundt oss, hvem det er, hvor det skal, og om det utgjør en potensiell trussel for AWACS-en, sier Anders.

RADAR: På skjermen kan operatørene finne fiendtlige mål. Foto: Simen Askjer / TV 2
HEKTISK AKTIVITET: Operatørene er klar for oppdraget i Nordsjøen. Foto: Simen Askjer / TV 2
INFORMASJON: Operatørene kan finne og identifisere fiendtlig aktivitet via radar. Foto: Simen Askjer / TV 2
COCKPIT: Piloter og tekniker har sine egne øvelser under flygningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Lokaliserer fiender

Se for deg et enormt stort, og bekmørkt lagerrom, forklarer han.



Inne på lagerrommet flyr flere små jagerfly, som bruker en liten radar – en slags lommelykt på nesen – til å finne objekter i rommet.

AWACS-flyet har en mye større radar med mer energi, som sender ut flere radarbølger – en større lommelykt – en slags lyskaster for de mindre jagerflyene.

Med en rekkevidde på rundt 400 kilometer, kan dermed overvåkingsflyet hjelpe andre jagerfly å lokalisere fiendene rundt.

– Vi bruker radio og vi har en taktisk militær datalink, som gjør at vi kan sende beskjeder til hverandre, og dele informasjon gjennom datatrafikk, forklarer 33-åringen.

Anders beskriver AWACS-oppdragene som ekstremt viktige for Nato, for å kunne gi det unike oversiktsbildet av luftrommet, som trengs for å beskytte det.

Kan endre seg på sekunder

Inne på flyet er det nesten ingen vinduer.



En titalls radarskjermer er satt opp på rekke og rad, hvor alle i besetningen har hver sine oppgaver. Fire av mannskapet sitter i cockpit, inkludert to piloter.

Dagens AWACS-oppdrag skal gå fra Ørlandet og ut mot Nordsjøen, i tillegg til flere operasjoner i luftrommet utenfor Storbritannia.

– Vi trener på et scenario hvor det kommer en fiendtlig trussel inn og truer engelsk territorium. Der bruker vi tildelte jagerflyressurser for å møte denne trusselen, og dermed beskytte England, sier Anders.



Til tross for at dagens oppdrag i hovedsak skal dreie seg om trening sammen med britiske jagerfly, er hele besetningen innforstått med at situasjonen kan endre seg raskt.

På bare få sekunder kan treningen gå over i skarpt oppdrag.

Fakta om AWACS: AWACS ( (Airborne Warning & Control System) er betegnelsen brukt om boeing-fly utstyrt med en roterende radom. som har en rekkevidde på rundt 400 km. De første modifiserte flyene betegnes som E-3A, og opererer vanligvis i en høyde på rundt 10 000 meter, hvor de kan overvåke et område på mer en 312.000 kvadratkilometer. Fra denne høyden kan flyene overvåke luftrommet og utveksle informasjon gjennom digitale datalinker. Tre E-3A-fly med overlappende baner kan dekke hele området i Sentral-Europa.

Frem til 1984 ble det levert 34 fly til det amerikanske luftvåpenet. Kilde: Nato, Store Norske Leksikon.

«Renser» skjermene

Siden TV 2 er med på oppdraget, har alle i besetningen fått streng beskjed om å fjerne navneskiltene, for sikkerhetens skyld.

Noen av områdene i kabinen – og deler av radarinformasjonen på skjermene – er klassifisert, og må «renses» før TV 2 får filme og ta bilder.

SKARPT BLIKK: Copiloten holder utkikk etter et annet fly som skal fylle drivstoff på AWACSen. Foto: Simen Askjer / TV 2
26.000 FOT: Et jetfly fra det amerikanske forsvaret fyller drivstoff på AWACSen i luften. Foto: Simen Askjer / TV 2
HEMMELIG: Informasjonen operatørene samler er klassifisert, og derfor hemmelig. Foto: Simen Askjer / TV 2
ØVELSE: Pilotene har sine egne treningsøvelser i cockpit. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er bare å forberede seg på en lang tur med mye venting, sier en av instruktørene i besetningen og ler, idet vi kommer om bord.

Den første raden med radarskjermer er forbudt å filme, på grunn av den viktige informasjonen og de sårbare detaljene.

– De forteller noe om våre kapasiteter, og også noe om våre begrensninger, som vil være interessant for en potensiell fiende å finne ut av for å kunne bruke mot oss. Vi er interessert i å vokte våre hemmeligheter godt, sier Anders.

Sikkerheten går alltid først.

Gjennomgår trening

Normalt vil et mannskap om bord variere mellom 15 og 33 personer av ulik rang, men i dag skal flere av de nyeste offiserene få trent seg opp og flyet er derfor nesten fylt til randen.

Kun ett eneste sete er ledig.

Miljøet om bord er internasjonalt og består av totalt 30 besetningsmedlemmer fra Norge, USA, Tyskland, Portugal, Belgia, Nederland og Danmark, og varierer i alder mellom 23 og 58 år.

FULL FLIGHT: Mer enn 30 personer jobber ombord på Natos AWACS denne dagen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Totalt finnes det 14 AWACS-fly i Nato, med hovedbase i Geilenkirchen, og med fremskutte baser i Tyrkia, Hellas, Italia og Norge.

Anders jobber normalt som «weapons controller», en militær offiser spesialtrent i å betjene kommando- og kontrollsystemer. Han skal i dag trenes opp til å bli en «fighter allocator», for å kunne jakte på og lokalisere potensielle fiender.

Omtrent halvveis ut i flyvningen dukker de britiske jagerflyene opp på radarskjermen, hvor de innenfor en bestemt område skal «kjempe mot hverandre».



Dette først etter at AWACS-flyet har fått fylt på mer drivstoff, overført fra et annet fly i luften.

ULIKE ROLLER: I det trange AWACS-flyet har alle i besetningen ulike roller, som er avhengige av godt lagarbeid for å lykkes med oppdragene. Foto: Nato.

Slik opererer Nato nærme Ukraina

AWACS-flyet har, siden starten av krigen, også hatt flere operasjoner tett på grensen til Ukraina, enten fra Romania eller Polen.

– Den åpenbare forskjellen er at vi ikke er i en direkte konflikt med Russland langs grensen til Ukraina, sier Anders.

– Vi er der kun for å beskytte vår egen allianse, og for å gi våre beslutningstakere, politikere og militære, et godt oversiktsbilde over hva som befinner seg i Ukraina, for å gi oss en tidlig varsling dersom noe skulle skje, legger han til.

OPERATØRENE: Rundt skjermene sitter de ansatte og samler informasjon om mulig fiendtlig aktivitet. Foto: Simen Askjer / TV 2

I tillegg har AWACS en radarkapasitet til å kunne følge med på havoverflaten til for eksempel Svartehavet eller Østersjøen.

– Litt avhengig av hva oppdraget vårt er, så vil vi hele tiden tilpasse sensoren vår og flyet vårt til å kartlegge aktivitet, enten på overflaten eller i lufta, sier Anders.

Nøyaktig hvilke opplysninger som blir innhentet av Nato på grensen til Ukraina, er hemmelig og klassifisert. Inntrykkene, som Anders sitter igjen med etter utført oppdrag, beskrives som spesielle.



FULLT: På dagens oppdrag er flyet fullt bemannen med mer enn 30 personer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er åpenbart en litt annerledes hverdag når vi plutselig befinner oss i en krigssituasjon i Europa, sier Anders, og legger til:

– Det er en spesiell opplevelse å få være med på en reell situasjon som vi ikke har sett maken til i Europa på mange, mange år.

Klar for flere oppdrag

Informasjonen på skjermene til Anders under slike oppdrag beskrives som et forenklet situasjonsbilde, sammenlignet med det som faktisk skjer i Ukraina.

– Det er klart det blir et spesielt inntrykk når det er bokser og figurer på vår skjerm, hvor vi ser en aktivitet som russerne gjør, og så kommer vi hjem igjen etterpå og ser det samme på nyhetene, da med ekte bilder fra resultatet av den handlingen russerne har gjort, sier han.

SKARPT OPPDRAG: Norske Anders har også vært på skarpe oppdrag på grensen til Ukraina. Foto: Simen Askjer / TV 2

33-åringen beskriver Nato-operasjonene, handlingene i Ukraina og resultatene av Russlands gjentatte aggresjon, som visuelt sterke.

– Russerne har – som vi vet – vært aktive med å angripe ukrainske mål, både med bombefly og kryssermissiler, og når vi observerer hva som foregår i ukrainsk luftrom, så er det det vi spesielt følger med på.

– Vet russerne at dere er der?

– Det vil jeg tro at de har god kontroll på, akkurat som vi har ganske god kontroll på dem, sier Anders.

– Melder meg frivillig

Etter rundt ni timer i luften, går den vellykkede treningsoperasjonen mot slutten.

Klokken nærmer seg 01.30 på natten og stillheten har for lengst senket seg over Ørlandet.

På flybasen befinner det seg for tiden to AWACS-fly og to besetninger, og dermed får dagens mannskap lov til å hvile ut, før et nytt treningsoppdrag venter.

Nøyaktig hva neste oppdrag går ut på, er ennå ikke klart.

LANGT OPPDRAG: Etter ni timer i luften er vakten over for mannskapet på Natos AWACS. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dersom du blir bedt om å reise til grensen i Ukraina igjen, hva tenker du om det?

– Hvis jeg blir bedt om å stille på et mannskap som skal på et fly som skal til grensen til Ukraina igjen, så melder jeg meg frivillig til det, svarer Anders med et smil.

Skarpe oppdrag er uten tvil det mest spennende og det som frister mest.