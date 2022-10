Norsk rakettsuksess gir håp om milliardinntekter i USA

NERVEPIRRENDE: Den norske ramjet-teknologien ble testet for første gang 28. juni i år. Nå håper Raufoss-bedriften på milliardkontrakter med USA. Foto: Thorstein Korsvold / Nammo AS.

8. juni sto nervene sto i høyspenn hos de ansatte i Toten-bedriften Nammo.

Oppfinnelsen de hadde jobbet med i årevis, skulle testes for første gang.

Ikke bare måtte den lille rakettmotoren kunne starte som den skulle, den måtte også overleve å bli skutt ut fra et kanonløp med en kraft på 16 000 ganger jordas gravitasjon.

– Vi var veldig nervøse, for vi hadde jobbet natt og dag i flere år før denne testen, forteller administrerende direktør Morten Brandtzæg til TV 2.

Toten spesial

Med et øredøvende brak forlot prosjektilet kanonløpet. Noen sekunder senere hørte observatørene på bakken en ulende lyd der langt oppe i lufta, og jubelen kunne slippe løs.

Den avanserte ramjet-motoren hadde startet som den skulle, og akselererte nå granaten til en fart som foreløpig er hemmelig, men som TV 2 vet var over fem ganger lydens hastighet.

Med den ekstra drivkraften ville prosjektilet kunne gå minst tre ganger lengre enn en vanlig artillerigranat, noe som i militær forstand nærmest er å betrakte som en revolusjon.

STOLT: Morten Brandtzæg i Nammo tror teknologien de presenterer kan sikre minst 1000 norske arbeidsplasser i flere år fremover. Foto: Thorstein Korsvold / Nammo AS.

Hemmeligheten bak teknologien er en rakettmotor som ikke trenger egne drivstofftanker med oksygen, og som dermed blir både mindre, lettere og rimeligere.

– Dette er Toten spesial og en del av det å lage verdensmestere av totninger som vi har sagt i Nammo i mange år. Det er å finne små nisjer i et marked som er relativt beskyttet, men hvor vi har en sjans hos våre allierte når vi er best av de beste, sier Brandtzæg.

Milliardmulighet

Denne uka går USAs største messe for forsvarsmateriell av stabelen i Washington D. C. med over 33 000 deltakere fra over 80 land til stede.

Her er en mengde norske bedrifter representert, for å se om de kan kapre utenlandske kontrakter.

Hos Nammo har pågangen vært ekstrem. Det amerikanse forsvaret nærmest sikler etter å få kjøpt den nyutviklede teknologien, som for en relativt billig penge kan mer enn tredoble rekkevidden til eksisterende artilleri- og missilsystemer.

– Vi har aldri sett så stor interesse fra amerikanske myndigheter som vi ser nå rundt dette, sier den norske direktøren, som ser lyst på fremtiden.

Kontrakter med det amerikanske forsvaret vil bety over 1000 sikre arbeidsplasser på Raufoss i mange år fremover.

– Vi snakker i et tiårsperspektiv om mange milliarder i omsetning for Nammo, smiler Brandtzæg.

Ukraina-effekt

Krigen i Ukraina preger i høyeste grad våpenmessen i USA også.

På grunn av Vestens omfattende militære bistand til Kyiv, sliter produsentene av forsvarsmateriell med å kunne levere nok våpen og ammunisjon.

Russlands invasjon av nabolandet har skapt nervøsitet og europeiske land stresser med å fylle opp sine egne beredskapslagre, av frykt for hva den russiske presidenten kan finne på videre.

AVGJØRENDE: Det amerikanske rakettartilleriet HIMARS har trolig vært avgjørende for Ukrainas krigslykke denne høsten, og har vist hvor viktig rekkevidde er på slagmarken. Foto: NTB / Tony Overman.

– Etterspørselen er formidabel, sier sjefen for Nammo, som gjennom det norske forsvaret blant annet har bidratt med panservern av typen M72 til Ukraina.

Krigen har også satt et helt nytt fokus på våpnenes rekkevidde.

Det amerikanske rakettsystemet HIMARS har spilt en avgjørende rolle for de ukrainske forsvarerne. Det har gjort dem i stand til å ramme russiske militære installasjoner langt bak frontlinjene, uten selv å gjøre seg sårbare for motangrep.

I dette bildet er Raufoss-bedriftens rakettmotor midt i blinken også for det norske forsvaret, ifølge sjefen for den norske hæren.

– Fremtiden er nok en kombinasjon av mange våpen. Vi må har rekkevidde, vi må ha presisjon, men vi må også ha volum. Og dette tror jeg kan gi oss alle de tre egenskapene, sier generalmajor Lars Lervik til TV 2.