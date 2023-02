Norsk produsent kan vinne tre priser

Allerede før prisutdelingen har startet vant bergenseren Jens Christian Isaksen sin første pris i kategorien «Best Dance/Electronic Recording» for Beyoncé-låten «Break My Soul».

– Kjempestas, satser på flere priser i løpet av natten!, sier Isaksen til VG.

Flere nominerte nordmenn

Isaksen er også nominert i kategoriene årets låtinnspilling og årets album.

Skien-mannen Morten Lindberg vant sin første Grammy i 2020. Nå er han nominert i kategorien «Best Immersive Audio Album» for sitt arbeid på albumene «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun – Beautitudes for a Wounded World».

For sistnevnte er han også nominert i kategorien «Best Engineered Album Classical».

41 år gamle Beyoncé er selve dronningen i år, hun er nominert i hele ni kategorier. Hennes «Break My Soul» er nominert til både årets låtinnspilling og årets låt, mens «Renaissance» kan vinne Grammy for beste album.

Ektemannen Jay-Z er nominert i fem kategorier, og tilsammen kan paret skilde med totalt 88 Grammy-nominasjoner hver. Foto: Joel C Ryan

Kendrick Lamar stakk av med nest flest nominasjoner i år – åtte stykker. Adele og Brandi Carlile er nominert i sju kategorier. Mange ser Adele og Beyoncé som hovedkonkurrenter. Sistnevnte holder stand som mestvinnende artist - men hun har aldri vunnet Årets album.

Abba-gjengen er nominert som beste album for «Voyage», årets innspilling for «Don't shut me down» og i kategorien beste opptreden av en gruppe.

Prisutdelingen starter klokken 02 i natt, norsk tid.

Årets låt (Record of the Year)

En pris til artisten, og de som står bak produksjonen av låta.

Don’t Shut Me Down – ABBA

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

You and Me on the Rock – Brandi Carlile feat. Lucius

Årets album

Voyage – ABBA

30 – Adele

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

RENAISSANCE – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Music of the Spheres – Coldplay

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

In These Silent Days – Brandi Carlile

Årets sang

En pris som går til den som har skrevet låta.

abcdefu – Gayle

About Damn Time – Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) – Taylor Swift

As It Was – Harry Styles

Bad Habit – Steve Lacy

Break My Soul – Beyoncé

Easy on Me – Adele

God Did – DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Just Like That – Bonnie Raitt